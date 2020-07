Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Yên Bái

Sáng 14/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.



Đến thời điểm này, các trường THPT ở huyện Yên Bình đã tổ chức xong việc thi thử lần 2 cho học sinh, hiện tại đang triển khai chấm và tổng hợp phân tích kết quả thi. Từ đó, có cơ sở phân loại học sinh để tiếp tục ôn tập cho các em, trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ và Đoàn công tác động viên các em học sinh huyện Yên Bình bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái, kết quả cao.

Cùng với đó, các nhà trường cũng đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ, tổ chức cho giáo viên và học sinh kiểm tra, kiểm dò 100% hồ sơ với dữ liệu trên phần mềm để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.



Kỳ thi năm nay, huyện Yên Bình có 4 điểm thi, 53 phòng thi với hơn 1.200 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện tại, các trường đã bố trí đủ phòng thi, phòng dự phòng, phòng để đồ cho thí sinh, chỗ ở cho thí sinh ở xa. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi cũng được chuẩn bị chu đáo.



Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của huyện Yên Bình. Để đảm bảo cho Kỳ thi diễn ra an toàn, đạt hiệu quả cao, ông Độ đề nghị huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung cần đảm bảo Kỳ thi diễn ra nghiêm túc nhưng không căng thẳng; có phương án chuẩn bị kỹ lưỡng về quản lý hệ thống an ninh mạng; chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, nguồn điện, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh; rà soát để hỗ trợ cho các em thí sinh có hoàn cảnh khó khăn và thí sinh ở xa điểm thi. Ngoài ra, các địa phương cũng cần có sự phối hợp chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cho các thành viên cụ thể, tránh chồng chéo.



Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương cần đảm bảo tuyệt đối, không được để lộ lọt đề thi; tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi, hướng đến một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế./.