Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ phụ huynh hành hung giáo sinh mầm non

Theo thông tin báo chí, ngày 22/3/2018, một giáo viên thực tập tại trường mầm non Việt Lào, thành phố Vinh, Nghệ An đã bị phụ huynh hành hung khi phát hiện con có vết thâm ở chân (do bé chạy vấp ngã trước đó). Giáo viên thực tập đã bị phụ huynh này đánh phải nhập viện, có nguy cơ sảy thai.

Trường mầm non Việt - Lào, TP Vinh, tỉnh Nghệ An - nơi diễn ra vụ phụ huynh hành hung giáo sinh (Ảnh: Tuổi trẻ)

Sau khi nắm bắt thông tin, ngày 23/3/2018, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (NG&CBQLGD), Bộ GD-ĐT đã có công văn và điện thoại trực tiếp yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ.

Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, đã chỉ đạo phòng GD-ĐT thành phố Vinh phối hợp với công an xác minh làm rõ, xử lý nghiêm hành vi của phụ huynh. Theo báo cáo ban đầu, Công an TP Vinh đã triệu tập và tạm giữ phụ huynh học sinh này để phục vụ điều tra.

Thông tin phụ huynh học sinh bắt cô giáo quỳ xin lỗi không có trong báo cáo của nhà trường. Sở và Phòng GD-ĐT thành phố Vinh đã thăm hỏi, động viên cô giáo, ổn định tình hình. Hiện tại, sức khỏe của cô giáo đã dần ổn định. Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Cục NG&CBQLGD yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An tiếp tục báo cáo sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, đồng thời cũng nhắc nhở các địa phương khác trong công tác đảm bảo an toàn trường học cho các thầy cô giáo và học sinh./.

