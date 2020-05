Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chia buồn tới học sinh vụ cây đổ tại sân trường

Liên quan đến sự việc một cây phượng lớn tại trường THCS Bạch Đằng (TP HCM) bất ngờ bị bật gốc đè trúng nhiều học sinh, trong đó có một học sinh bị thiệt mạng, một số học sinh khác bị thương, ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ GD-ĐT đã liên hệ với Sở GD-ĐT TP HCM để nắm bắt tình hình đồng thời cử đại diện của Bộ đến hỏi thăm các nạn nhân.

Hiện trường sự việc.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ chia sẻ: “Đây là sự việc hết sức đau lòng. Thay mặt lãnh đạo Bộ GD-ĐT, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình em học sinh đã mất và gửi lời thăm hỏi tới các em học sinh bị thương”.

Bộ trưởng cũng gửi lời động viên tới giáo viên, học sinh Trường THCS Bạch Đằng, mong sớm ổn định tâm lý, vượt qua mất mát này để ổn định tổ chức dạy và học.

Bộ trưởng Nhạ cho rằng, qua sự việc này, các nhà trường cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vấn đề đảm bảo an toàn trong trường học.

Người đứng đầu Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Sở GD-ĐT TP HCM và các địa phương khác trong toàn quốc chỉ đạo các trường liên hệ đơn vị quản lý môi trường đô thị, cây xanh trên địa bàn tiến hành kiểm tra, cắt tỉa, xử lý cây nguy hiểm, có thể gãy đổ... đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên và học sinh.

Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về môi trường giáo dục an toàn; các chỉ đạo về bảo đảm an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, sinh viên.

Như tin đã đưa, sáng 26/5, một cây phượng vỹ ngay sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP HCM) đã bất ngờ bật gốc đè đổ ập xuống sân trường khiến nhiều học sinh bị thương.

Nhận được tin báo, Trung tâm cấp cứu 115 TP HCM triển khai ngay cấp cứu ngoại viện tại hiện trường và 2 đơn vị tiếp nhận chính là Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện An Sinh do gần hiện trường. Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu 8 ca, trong đó có 3 ca nặng. Bệnh viện An Sinh cấp cứu 1 học sinh và đã tử vong, ngưng tim trước khi đến viện. Một số trường hợp nhẹ khác cũng đang được theo dõi tại bệnh viện. /.