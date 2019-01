Buốt lòng nhìn trẻ em vùng cao trong rét đậm, rét hại

Rét đậm, rét hại những ngày qua đang bao phủ lên khắp các bản làng ở Lai Châu và gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương. Sáng 2/1, nhiệt độ ở nhiều địa phương vùng cao thuộc các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường... vẫn bị bao phủ bởi sương mù, mưa rét. Nhiệt độ tuy có tăng hơn so với ngày hôm qua, nhưng vào lúc 9h sáng 2/1 ở nhiều nơi rét đậm, rét hại vẫn giao động từ 5 đến 6 độ C, ảnh hưởng đến lịch học của các nhà trường. Thông tin từ các Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, lịch nghỉ đã được giao cho các đơn vị nhà trường chủ động để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, trong buổi sáng 2/1 vẫn chưa có trường học nào học sinh phải nghỉ học. Các nhà trường đều chủ động tuyên truyền đến phụ huynh học sinh giữ ấm cho con em trước khi đưa đến trường. ...hạn chế các buổi sinh hoạt ngoài trời. ...giữ học sinh ở trong lớp và đóng kín cửa để đảm bảo an toàn khi học tập. Đối với học sinh ở nội trú, bán trú bố trí đủ chăn ấm cho các em... ...tăng khẩu phần ăn cho các em để đảm bảo sức khỏe. ...bố trí sưởi ấm cho học sinh bằng các phương tiện có thể . Các nhà trường chủ động điều chỉnh lịch học muộn hơn để học sinh không ở bán trú, nội trú có thể đến trường khi thời tiết ấm hơn. Rét đậm, rét hại trong những ngày qua cũng đã ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyên cần của các nhà trường vùng cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nhiều phụ huynh đã cho học sinh nghỉ học ở nhà. Mong manh trong giá rét là hình ảnh thường gặp của trẻ em vùng cao khi không đến lớp.

Rét đậm, rét hại những ngày qua đang bao phủ lên khắp các bản làng ở Lai Châu và gây khó khăn cho sản xuất và đời sống của đồng bào các dân tộc địa phương. Sáng 2/1, nhiệt độ ở nhiều địa phương vùng cao thuộc các huyện Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường... vẫn bị bao phủ bởi sương mù, mưa rét. Nhiệt độ tuy có tăng hơn so với ngày hôm qua, nhưng vào lúc 9h sáng 2/1 ở nhiều nơi rét đậm, rét hại vẫn giao động từ 5 đến 6 độ C, ảnh hưởng đến lịch học của các nhà trường. Thông tin từ các Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, lịch nghỉ đã được giao cho các đơn vị nhà trường chủ động để đảm bảo an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, trong buổi sáng 2/1 vẫn chưa có trường học nào học sinh phải nghỉ học. Các nhà trường đều chủ động tuyên truyền đến phụ huynh học sinh giữ ấm cho con em trước khi đưa đến trường. ...hạn chế các buổi sinh hoạt ngoài trời. ...giữ học sinh ở trong lớp và đóng kín cửa để đảm bảo an toàn khi học tập. Đối với học sinh ở nội trú, bán trú bố trí đủ chăn ấm cho các em... ...tăng khẩu phần ăn cho các em để đảm bảo sức khỏe. ...bố trí sưởi ấm cho học sinh bằng các phương tiện có thể . Các nhà trường chủ động điều chỉnh lịch học muộn hơn để học sinh không ở bán trú, nội trú có thể đến trường khi thời tiết ấm hơn. Rét đậm, rét hại trong những ngày qua cũng đã ảnh hưởng đến tỷ lệ chuyên cần của các nhà trường vùng cao trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Nhiều phụ huynh đã cho học sinh nghỉ học ở nhà. Mong manh trong giá rét là hình ảnh thường gặp của trẻ em vùng cao khi không đến lớp.