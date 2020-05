Các mốc thời gian thí sinh cần nhớ trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Dự kiến thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ ngày 15/6 đến 30/6. Sở GD-ĐT, các điểm thu nhận hồ sơ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.



Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Sở GD-ĐT trước ngày 20/7.

Ngày 20/8 các trường công bố kết quả tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển.

Trước ngày 7/9, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe.

Bộ GD-ĐT công bố hướng dẫn công tác tuyển sinh CĐ, ĐH, trong đó có các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý.

Trước ngày 8/9, các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển dự kiến từ ngày 9h đến 17h ngày 16/9 với hình thức trực tuyến và từ 9 đến 18/9 với hình thức điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển.

Các trường sẽ công bố kết quả xét tuyển đợt 1 dự kiến trước 17h ngày 27/9. Sau khi có thông báo trúng tuyển của trường, thí sinh phải nộp bản chính giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học trước 17h ngày 3/10.

Các trường còn thiếu chỉ tiêu xét tuyển bổ sung từ 8/10 đến hết tháng 12/2020.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức tực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.

Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: Thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Thí sinh lưu ý, phương thức này chỉ chấp nhận khi số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT.

Điều chỉnh bằng Phiếu ĐKXT, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu trong Phiếu ĐKDT và phải nộp bổ sung lệ phí cho số nguyện vọng tăng thêm theo quy định. Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào Phiếu ĐKXT và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ để cán bộ máy tính cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Lưu ý thí sinh ghi đúng mã trường, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại. Điểm thu nhận hồ sơ phải yêu cầu thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trong thời gian quy định và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có.

Cập nhật Phiếu ĐKXT của thí sinh và chịu trách nhiệm về thông tin đã cập nhật vào Hệ thống Trang Nghiệp vụ thi và tuyển sinh của Bộ GD-ĐT; trong trường hợp nhập sai thông tin so với Phiếu ĐKXT của thí sinh thì phải chủ động liên hệ với thí sinh để điều chỉnh hoặc điều chỉnh lại khi thí sinh đề nghị và lưu bản đề nghị điều chỉnh sai sót của thí sinh./.