Các trường hỗ trợ kiến thức cho học sinh sau nghỉ dịch Covid-19

Do dịch bệnh Covid-19, học sinh ở Hà Nội và nhiều địa phương khác phải học trực tuyến qua mạng internet, học qua sóng truyền hình trong thời gian dài. Vì vậy, sau khi quay trở lại lớp học, các trường đều dành thời gian tổ chức dạy học bù cho những học sinh không có điều kiện, thiết bị học từ xa để các em theo kịp chương trình. Đồng thời khảo sát chất lượng dạy và học từ xa, từ đó tổ chức ôn tập, phụ đạo thêm cho học sinh.

(Ảnh minh họa)

Trong thời gian tổ chức học trực tuyến, học qua sóng truyền hình, theo thống kê của Trường Tiểu học Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, tỷ lệ học sinh lớp 4 học qua sóng tuyền hình, học online qua mạng internet đạt 100%, lớp 5 đạt 99,8% và các khối lớp khác cũng đều đạt trên 99%. Số học sinh không tham gia học tập trực tuyến chủ yếu do các em về quê, hoặc không có thiết bị để học. Để đảm bảo chương trình học của các học sinh không bị gián đoạn, nhà trường bố trí giáo viên kèm riêng cho các nhóm học sinh ngoài giờ học chính khóa ngay khi các em quay trở lại trường học và được sự đồng ý của phụ huynh học sinh.

"Mỗi khối lớp căn cứ vào số học sinh không tham gia thì có 55 học sinh không tham gia, có 2 bạn học sinh lớp 5 không tham gia học trên truyền hình, đến nay các con cũng đã từng ngày theo lịch của khối chuyên môn. Chúng tôi tổ chức bồi dưỡng kiến thức cho học sinh 2-3 buổi/tuần. Với các nội dung môn Toán và Tiếng Việt ưu tiên đầu tiên, với lớp 3-4 -5 thì bổ sung thêm môn tiếng Anh. Có những khối lớp, khoảng giữa tháng 6, các con sẽ bổ sung xong kiến thức, nhưng có khối lớp hết tháng 5 đã xong số lượng các bài con không học trên truyền hình, học trực tuyến"-bà Bùi Thị Thanh Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Hưng cho biết.

Ở bậc trung học cơ sở, học sinh được học hoàn toàn trên sóng truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra khảo sát, rà soát vở ghi bài, vở bài tập của học sinh, các trường vẫn thấy có nhiều em bị thiếu buổi học, hay không tham gia học do hoàn cảnh gia đình. Do vậy, các trường đã tổ chức học bổ trợ thêm cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, một phần ôn tập lại, một phần dạy thêm kiến thức cho các em.

Sau nghỉ dịch Covid-19, cô giáo lên rẫy vận động học sinh tới trường VOV.VN - Sau thời gian dài nghỉ học tránh dịch Covid-19, nhiều học sinh miền núi tỉnh Quảng Nam chưa tới lớp, hoặc đi học “giã gạo”- tức bữa đi bữa bỏ.

Bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim, quận Hoàng Mai thông tin, đối với những môn học trên truyền hình, học sinh được xem những bài dạy của các thầy cô giáo giỏi, với phương pháp dạy học đổi mới. "Tuy nhiên, thời lượng phát sóng ít và không có nhiều thời gian cho học sinh suy nghĩ và làm bài tập. Vì vậy, những tuần đầu tiên quay trở lại trường, chúng tôi đều sắp xếp thời gian cho các thầy cô ôn tập lại những bài học đã phát trên truyền hình và kiểm tra, bổ sung kiến thức mà học sinh chưa nắm vững trên truyền hình cũng như học online để học sinh nắm được tất cả kiến thức trọng tâm cũng như phần yêu cầu để học những năm học sau"- bà Phạm Thị Thanh Hà cho biết.



Sau 3 tuần trở lại trường học, nhiều trường trung học cơ sở đều đã tổ chức khảo sát kết quả học của quá trình học online, học qua truyền hình của học sinh. Theo bà Bùi Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Thượng, quận Tây Hồ, việc kiểm tra khảo sát với mục tiêu chính là xem học sinh nắm vững được kiến thức đến đâu, phần kiến thức nào còn thiếu… để từ đó xây dựng phương án củng cố kiến thức cho học sinh, đồng thời tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đạt hiệu quả.

"Với những học sinh còn chểnh mảng trong kỳ học online ở nhà, kể cả các con học sinh mà không có điều kiện, sau khi khảo sát xong, nhà trường tổ chức phân loại học sinh. Với những học sinh yếu kém, nhà trường bố trí giáo viên, xếp thời khóa biểu, ngoài giờ học chính khóa, xếp thêm thời khóa biểu để ôn tập cho các con, tất nhiên là ôn tập hoàn toàn miễn phí. Với đối tượng học sinh lớp 9, nếu các con học sáng thì bố trí vào buổi chiều hoàn toàn là ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các con thi vào 10"- bà Bùi Thị Thu Hà cho biết.

Đợt nghỉ học kéo dài vì dịch Covid-19 và học sinh phải chuyển sang hình thức học online, học qua sóng truyền hình là điều bất ngờ đối với toàn ngành giáo dục. Thế nhưng dù khó khó khăn, cả thầy và trò đều cùng cố gắng để năm học kết thúc đúng kế hoạch mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra và đảm bảo chất lượng dạy học tốt nhất./.