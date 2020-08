Các trường học ở Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021 thế nào?

Trong bối cảnh dịch Covid-19, bên cạnh hướng dẫn đảm bảo phòng, chống dịch của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục-Đào tạo, các nhà trường cũng có những biện pháp cụ thể để học sinh tựu trường an toàn.



Với các trường tiểu học việc đón học sinh từ mẫu giáo vào lớp 1 được đặc biệt lưu ý. Theo tìm hiểu của phóng viên VOV.VN, các trường đã chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản để chủ động ứng phó khi dịch bệnh diễn biến phức tạp.



Cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Nhà trường tổ chức tựu trường riêng cho học sinh khối 1 vào ngày 1/9, các khối khác sẽ vào ngày 3/9. Khi phụ huynh đưa con vào lớp 1 đến trường, bắt buộc sẽ phải điền tờ khai báo y tế. Với riêng học sinh khối một còn bỡ ngỡ, toàn bộ lớp học đều ở tầng 1 và các phụ huynh đưa con đến lớp có thể đợi ngoài sân trường”.

Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020 của học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội. Năm nay, Lễ Khai giảng của các em học sinh khối 2,3,4 của trường sẽ diễn ra trong lớp học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đến nay, các trường tại Hà Nội đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, tất cả các lớp học đều đã được khử khuẩn, toàn trường được tổng vệ sinh. Tất cả phụ huynh và học sinh khi tới cổng trường sẽ được đo khẩn nhiệt và sát khuẩn tay.



Kế hoạch tựu trường và khai giảng đã được hoàn tất. Tuy nhiên, có những hoạt động truyền thống trong Lễ Khai giảng sẽ phải thay đổi vì dịch Covid-19. Không ít phụ huynh sẽ tiếc nuối khi không được chứng kiến dấu mốc khai giảng lớp 1 của con, song để đảm bảo giãn cách phụ huynh sẽ chỉ đưa con đến trường và không ở lại tham dự Lễ Khai giảng cùng con như mọi năm.



“Đến Ngày Khai giảng 5/9, sẽ có khối lớp đầu cấp và cuối cấp tham gia lễ khai giảng ngoài sân trường để đảm bảo giãn cách. Các khối khác sẽ khai giảng trong lớp học và thực hiện hát Quốc ca theo tiếng loa từ sân trường. Các hoạt động trong lớp sẽ diễn ra đúng nhịp với Lễ Khai giảng ở sân trường”, cô Nguyễn Thị Kim Ngọc thông tin với phóng viên về kế hoạch tổ chức Lễ Khai giảng.



Cũng theo cô Ngọc, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhà trường sẽ tuân thủ theo các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Với kịch bản thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch, nhà trường chuẩn bị sẵn sàng công tác dạy trực tuyến: “Năm nay, có Mạng xã hội học tập và các thầy cô giáo đã được tập huấn từ Hè nên sẽ chủ động hơn trước rất nhiều, khi hệ thống bài giảng theo từng khối lớp đã được xây dựng. Theo đó, nếu học sinh nghỉ học thì vẫn đảm bảo học tập không bị gián đoạn”.

Các lớp học được phun khử khuẩn...

...vệ sinh sạch sẽ để chuẩn bị cho ngày tựu trường của năm học 2020-2021.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời gian nghỉ Hè ít hơn mọi năm, nên công tác chuẩn bị cho năm học mới của các trường cũng có phần gấp rút hơn. Từ Hè, các nhà trường xây dựng sẵn những kịch bản và tổ chức cho các thầy cô giáo tập dượt từ việc đón trả học sinh, đến việc phát hiện có học sinh bị sốt thì xử lý như thế nào. Đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến trường là yếu tố hàng đầu, do vậy nhà trường có nhiều kênh liên lạc với phụ huynh, để có sự phối hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả nhất.



Trong thông báo gửi phụ huynh và học sinh, Trường THCS Nguyễn Du (Nam Từ Liêm) cũng lưu ý hình thức tổ chức ngày tựu trường và Lễ Khai giảng năm học mới theo hình thức giãn cách phòng dịch Covid-19. Theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lý, học sinh khi trở lại trường phải thực hiện khai báo y tế, được do thân nhiệt tại cổng trường. Nhà trường cũng đề nghị phụ huynh và học sinh chủ động chuẩn bị khẩu trang, bình nước uống cá nhân, nước sát khuẩn tay…



“Trước thời điểm tựu trường và khai giảng các nhà trường tiến hành các buổi tổng vệ sinh, phun khử khuẩn Cloramin B. Nhà trường thực hiện phun khử khuẩn toàn trường 2 lần, đồng thời tổng vệ sinh 2 lần và phun thuốc muỗi phòng chống sốt xuất huyết để sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới an toàn. Bên cạnh việc đề nghị phụ huynh chủ động trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho các con, nhà trường cũng trang bị máy do thân nhiệt, có khu vực rửa tay cho học sinh và chuẩn bị khoảng 2.500 khẩu trang để phòng trường hợp học sinh đến trường bị mất hay làm rơi bẩn khẩu trang. Mỗi lớp đều có những trang bị cơ bản về nước sát khuẩn tay, khẩu trang, giấy lau tay…”, cô Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho biết.

Các thầy cô giáo trường THCS Nguyễn Du, Nam Từ Liêm, Hà Nội sẵn sàng đón học sinh cho năm học mới.

Khi học sinh vào năm học mới, các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên phụ trách sẽ tiếp tục hướng dẫn học sinh tránh tập trung đông ở sân trường. Ở trong lớp, học sinh được khuyến khích đeo khẩu trang chứ không bắt buộc. Tuy nhiên, yêu cầu học sinh trên đường di chuyển từ nhà đến trường và từ trường về nhà phải đeo khẩu trang.



Cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, các phương án phòng, chống dịch Covid-19, không chỉ tại Hà Nội, các địa phương khác trên cả nước cũng đã cơ cấu lại đội ngũ giáo viên các cấp học, trong đó ưu tiên bổ sung đủ giáo viên dạy khối lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.



Theo báo cáo của Bộ GD-ĐT, hiện 100% giáo viên dạy lớp 1 đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, tập huấn sử dụng sách giáo khoa… Cùng với tập huấn trực tiếp, các giáo viên còn tham gia tập huấn trên hệ thống trực tuyến của Bộ./.