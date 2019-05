Chưa đủ căn cứ để kết luận việc chi tiền tỷ mua điểm thi

Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 31/5, người phát ngôn Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quang đã trả lời câu hỏi thông tin có hay không việc chạy điểm từ hàng trăm triệu đến 1 tỷ đồng tại Sơn La?

Gian lận thi cử tại Sơn La làm rúng động dư luận. Ảnh: KT

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương thu thập chứng cứ để đưa các đối tượng ra truy tố, xét xử. Về việc một số thông tin về đưa nhận tiền từ người nhà thí sinh cho các bị can, cơ quan điều tra đang thu thập thông tin qua quá trình thu thập để có thêm tài liệu chứng cứ để làm rõ vụ việc về hoạt động đưa và nhận tiền.



“Chưa đủ căn cứ để kết luận có việc đưa và nhận tiền, chúng tôi đang đấu tranh làm rõ, khi có đủ chứng cứ chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”, người phát ngôn Bộ Công an nêu rõ,

Hiện đã phát hiện ra 3 vụ việc gian lận điểm thi ở Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình. Trong đó Công an tỉnh Hà Giang và Hòa Bình thụ lý các vụ việc ở địa phương. Riêng vụ ở Hòa Bình là do Bộ Công an xử lý.

Liên quan tới vấn đề giáo dục, với kiến nghị bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ trả lời tại cuộc họp báo cho biết, Bộ Giáo dục đã nghiên cứu Đề án đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Nhìn lại những kỳ thi trước năm 2015, ông Độ cho biết khi đó học sinh phải thi 3 kỳ thi khác nhau, việc tổ chức thi gây khó khăn cho cha mẹ học sinh, gây bức xúc với người dân.

“Bộ quyết định tổ chức kỳ thi chung, là kỳ thi THPT quốc gia, vừa là kết quả để tuyển sinh, vừa là căn cứ xét tốt nghiệp”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Ông cũng dẫn Luật Giáo dục nêu rõ đây là một trong nhũng kỳ thi quan trọng, nếu bỏ thì động lực sẽ giảm./.