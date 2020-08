Công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2020 được thực hiện ra sao?

Trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2020 được tiến hành theo lịch trình thời gian đã đề ra.



Từ hôm nay (11/8), các địa phương bắt đầu thực hiện các khâu chấm thi, trong đó có việc đảm bảo các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 tại khu vực chấm thi. Mục tiêu là an toàn sức khỏe cho tất cả các cán bộ, giáo viên tham gia, đảm bảo chất lượng và tiến độ của công tác chấm thi.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng Bộ GD-ĐT quyết tâm thực hiện việc phân tích phổ điểm theo đúng kế hoạch.

Về công tác chấm thi, ông Mai Văn Trinh cho biết, Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các địa phương về chuẩn bị những điều kiện cần thiết để chuẩn bị cho công tác chấm thi, tất cả đã hoàn tất.

Trong đó, địa điểm lưu trữ bài thi của hội đồng thi là khâu vô cùng quan trọng và được các địa phương chuẩn bị khá kỹ lưỡng, cả về an toàn và an ninh. Các địa phương cũng đã chuẩn bị các địa điểm làm phách để đảm bảo yêu cầu cách ly theo quy chế. Các vùng chấm thi tự luận đảm bảo yêu cầu tổ chức chấm thi 2 vòng độc lập.

Cũng theo ông Mai Văn Trinh, Bộ đã gửi phầm mềm chấm thi trắc nghiệm về các đơn vị từ sớm, các thiết bị máy quét, máy tính phục vụ cho chấm thi được lắp đặt. Bộ GD-ĐT cũng có bộ phận thường trực về kỹ thuật để hỗ trợ các địa phương trong quá trình chấm thi.

Năm nay, quy trình chấm thi trắc nghiệm như năm ngoái, sẽ tiến hành quét theo từng túi bài thi. Mỗi túi bài thi sẽ có tối đa 24 bài thi sẽ được quét.

Đến nay, mọi khâu chuẩn bị cũng đã hoàn tất. Phần mềm chấm thi cũng đã được Bộ gửi về các đơn vị từ sớm; các thiết bị máy quét, máy tính phục vụ cho việc chấm thi trắc nghiệm đã được lắp đặt.

Về phía Bộ GD-ĐT, ông Trinh cho biết, cũng luôn có bộ phận thường trực, đặc biệt là về kỹ thuật để hỗ trợ các đơn vị khi cần thiết.

“Phần mềm chấm thi trắc nghiệm không phải do con người mà do máy. Do đó, ngoài việc tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện một bước phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng thông minh hơn, hỗ trợ trong việc phát hiện các lỗi, các sai sót. Đặc biệt là vấn đề bảo mật thông tin tiếp tục được hoàn thiện và nâng cấp. Các bài thi trắc nghiệm sẽ được đánh phách điện tử, các dữ liệu đầu vào, trung gian, đầu ra trong quá trình chấm thi trắc nghiệm đều được mã hóa. Những dữ liệu này chỉ được mã hóa bởi người có trách nhiệm và những công cụ tương thích. Các tác động trên phần mềm chấm thi đều được truy vết để dễ dàng tìm kiếm lịch sử hoạt động, có thể dễ dàng xử lý khi cần thiết”, ông Mai Văn Trinh cho hay.

Cục trưởng Mai Văn Trinh cho biết, năm nay Bộ sẽ công bố đáp án theo tiến độ chấm thi. Việc công bố điểm thi được thực hiện ổn định như các năm trước, đảm bảo bí mật đời tư của thí sinh. Các hình thức công bố điểm thi phải miễn phí.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 là một kỳ thi rất đặc biệt, diễn ra trong điều kiện phức tạp khi lần đầu tiên tổ chức vào tháng 8 - thời tiết xấu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao, dịch Covid-19 lại bùng phát trở và diễn biến phức tạp. Kỳ thi đã được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị; các địa phương có sự chuẩn bị và tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế và an toàn phòng chống dịch.

“Dù là một năm có nhiều khó khăn, vất vả trong tổ chức thi, nhưng các địa phương đều có phương án chuẩn bị sẵn sàng để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Đến thời điểm này có thể khẳng định rằng, đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo được cả 2 mục tiêu an toàn sức khỏe cho thí sinh, cán bộ làm thi, phụ huynh học sinh và an toàn quy chế thi”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Thứ trưởng nhấn mạnh quan điểm của lãnh đạo Bộ GD-ĐT là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tổ chức thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan, đặt quyền lợi thí sinh lên cao nhất.

Việc tổ chức thi đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, nhưng vẫn còn các khâu tiếp theo như chấm thi, công bố điểm thi… Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ khẳng định, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho thí sinh./.