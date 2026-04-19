中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng: Hơn 600 học sinh được trải nghiệm và “giải mã” tương lai việc làm

Chủ Nhật, 17:30, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Đà Nẵng trở thành một trong những tâm điểm chốn Đà thành khi đón tiếp hơn 600 học sinh THPT tham gia sự kiện “Touch The Future”.

fpt1.jpg

Khám phá “Vũ trụ” nghề nghiệp qua trải nghiệm thực tế

Với chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế theo mô hình “Thực học – Thực nghiệp”, chương trình đã giúp các bạn trẻ không chỉ khám phá môi trường học tập hiện đại mà còn hỗ trợ các bạn định hướng lộ trình sự nghiệp tương lai.

Sự kiện mở màn đầy năng động với các hoạt động check-in, mini game và các tiết mục văn nghệ chào mừng sôi động. Điểm nhấn ấn tượng trong buổi sáng là nghi thức lắp ghép Vũ trụ FPT Polytechnic và màn biểu diễn bartender chuyên nghiệp, mang lại không khí hứng khởi cho hơn 600 bạn trẻ có mặt tại hiện trường.

fpt2.jpg

fpt3.jpg

Học sinh đã có cơ hội trực tiếp tham quan tòa nhà 13 tầng khang trang và hệ thống các xưởng thực hành hiện đại.Tại đây, các gian hàng của bộ môn Kinh tế, Thiết kế đồ họa, CNTT, Tự động hóa, Du lịch – Khách sạn và các CLB sinh viên như Bee & Bee Marketing & Event, Mỹ thuật, Tourguide... luôn tấp nập học sinh trải nghiệm .

Da nang hon 600 hoc sinh duoc trai nghiem va giai ma tuong lai viec lam hinh anh 1
Tòa nhà FPT Polytechnic nổi bật, tại Đà Nẵng

“Thực học - Thực nghiệp” và chiến lược kết nối doanh nghiệp

Trao đổi về triết lý đào tạo của nhà trường, ông Nguyễn Đình An – Giám đốc FPT Polytechnic Đà Nẵng khẳng định nền tảng cốt lõi giúp mô hình thực học thực nghiệp hiệu quả chính là sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp.

"Chúng tôi làm việc thường xuyên với doanh nghiệp để cập nhật yêu cầu thực tế vào chương trình đào tạo. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường tập trung rèn luyện các kỹ năng 'bắt buộc' như thuyết trình, làm việc nhóm và đặc biệt là kỹ năng tiếp cận công nghệ mới như AI, Blockchain để sinh viên tự tin thành công sau 2,5 năm học."

Củng cố thêm về tư duy chọn nghề, ông Phùng Quốc Bảo - Trưởng Ban Tuyển sinh Khu vực Miền Trung, FPTPolytechinic đưa ra lời khuyên sâu sắc dành cho các bạn học sinh: "Tiêu chí quan trọng nhất không phải là ngành 'hot', mà là sự phù hợp với năng lực, sở thích cùng sự quan tâm của thị trường, xã hội. Các bạn cần hình dung 3 - 10 năm tới mình làm gì, dùng năng lực ra sao để phù hợp với tiến trình phát triển của doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên ứng viên có trải nghiệm thực tế thay vì chỉ bằng cấp."

Da nang hon 600 hoc sinh duoc trai nghiem va giai ma tuong lai viec lam hinh anh 2
Ông Phùng Quốc Bảo - Trưởng Ban Tuyển sinh Khu vực Miền Trung, Cao đẳng FPT Polytechnic

Sự kiện không chỉ thu hút học sinh mà còn nhận được sự đánh giá cao từ các nhà giáo dục.

Cô Trịnh Xuân Khánh Ngọc - Giáo viên Toán Trung tâm GDTX số 2, đơn vị có 30 học sinh tham gia, chia sẻ: "Việc trực tiếp trải nghiệm thực tế như thế này rất quan trọng để các em định hướng nghề nghiệp đúng với năng lực, tránh được những sai sót khi lựa chọn con đường sau tốt nghiệp".

Đối với các bạn học sinh, sự kiện thực sự là một ngày hội mở mang tầm mắt. Bạn Trần Văn Danh (Trường Lương Thế Vinh) cho biết đây là lần đầu tiên bạn được trải nghiệm môi trường học tập hiện đại như FPT Polytechnic và cảm thấy vô cùng ấn tượng: "Em nhận được góc nhìn thực tế về việc trở thành một sinh viên là như thế nào. Em thấy mình phù hợp với ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện của trường. Đặc biệt, thời gian đào tạo ngắn (2,5năm) và phương pháp vừa học vừa làm giúp em tự tin sẽ có việc làm ngay sau khi ra trường".

Da nang hon 600 hoc sinh duoc trai nghiem va giai ma tuong lai viec lam hinh anh 3
Trần Văn Danh – Học sinh Trường Lương Thế Vinh

Sự thành công của “Touch the future” với quy mô hơn 600 học sinh tham gia một lần nữa khẳng định triết lý của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic nói chung, FPT Poytechnic cơ sở Đà Nẵng trong việc đào tạo nguồn nhân lực bám sát nhu cầu thực tế của xã hội. Chương trình không chỉ là một ngày tham quan, mà là bệ phóng để thế hệ trẻ “chạm” đến ước mơ nghề nghiệp của chính mình.

fpt7.jpg

 

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược: đầu tư, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái,... Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, tạo dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nỗ lực tiên phong đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong các ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược.

Chi tiết, truy cập: https://caodang.fpt.edu.vn/r/tuyensinh2026

 

CTV Thu Trang/VOV.VN
Tag: FPT Polytechnic FPT tương lai việc làm Touch The Future
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sinh viên FPT Polytechnic tiếp lửa tháng thanh niên bằng tinh thần thể thao
Sinh viên FPT Polytechnic tiếp lửa tháng thanh niên bằng tinh thần thể thao

VOV.VN - Trong dòng chảy sôi nổi của tháng Thanh niên trên khắp cả nước, khi những màu áo xanh tình nguyện đang lan tỏa tinh thần cống hiến trên mọi miền đất nước thì tại thành phố biển Đà Nẵng, một "sắc cam" rực rỡ cũng đang viết nên câu chuyện của riêng mình.

Sinh viên FPT Polytechnic tiếp lửa tháng thanh niên bằng tinh thần thể thao

Sinh viên FPT Polytechnic tiếp lửa tháng thanh niên bằng tinh thần thể thao

VOV.VN - Trong dòng chảy sôi nổi của tháng Thanh niên trên khắp cả nước, khi những màu áo xanh tình nguyện đang lan tỏa tinh thần cống hiến trên mọi miền đất nước thì tại thành phố biển Đà Nẵng, một "sắc cam" rực rỡ cũng đang viết nên câu chuyện của riêng mình.

Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”
Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet tiếp tục được vinh danh trong Top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

Vietjet, FPT trong top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025”

VOV.VN - Hãng hàng không Vietjet tiếp tục được vinh danh trong Top “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025” tại lễ trao giải do Anphabe tổ chức dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

ĐỜI SỐNG
Tin 24h
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục