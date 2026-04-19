Đà Nẵng: Hơn 600 học sinh được trải nghiệm và “giải mã” tương lai việc làm

Khám phá “Vũ trụ” nghề nghiệp qua trải nghiệm thực tế

Với chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế theo mô hình “Thực học – Thực nghiệp”, chương trình đã giúp các bạn trẻ không chỉ khám phá môi trường học tập hiện đại mà còn hỗ trợ các bạn định hướng lộ trình sự nghiệp tương lai.

Sự kiện mở màn đầy năng động với các hoạt động check-in, mini game và các tiết mục văn nghệ chào mừng sôi động. Điểm nhấn ấn tượng trong buổi sáng là nghi thức lắp ghép Vũ trụ FPT Polytechnic và màn biểu diễn bartender chuyên nghiệp, mang lại không khí hứng khởi cho hơn 600 bạn trẻ có mặt tại hiện trường.

Học sinh đã có cơ hội trực tiếp tham quan tòa nhà 13 tầng khang trang và hệ thống các xưởng thực hành hiện đại.Tại đây, các gian hàng của bộ môn Kinh tế, Thiết kế đồ họa, CNTT, Tự động hóa, Du lịch – Khách sạn và các CLB sinh viên như Bee & Bee Marketing & Event, Mỹ thuật, Tourguide... luôn tấp nập học sinh trải nghiệm .

Tòa nhà FPT Polytechnic nổi bật, tại Đà Nẵng

“Thực học - Thực nghiệp” và chiến lược kết nối doanh nghiệp

Trao đổi về triết lý đào tạo của nhà trường, ông Nguyễn Đình An – Giám đốc FPT Polytechnic Đà Nẵng khẳng định nền tảng cốt lõi giúp mô hình thực học thực nghiệp hiệu quả chính là sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp.

"Chúng tôi làm việc thường xuyên với doanh nghiệp để cập nhật yêu cầu thực tế vào chương trình đào tạo. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nhà trường tập trung rèn luyện các kỹ năng 'bắt buộc' như thuyết trình, làm việc nhóm và đặc biệt là kỹ năng tiếp cận công nghệ mới như AI, Blockchain để sinh viên tự tin thành công sau 2,5 năm học."

Củng cố thêm về tư duy chọn nghề, ông Phùng Quốc Bảo - Trưởng Ban Tuyển sinh Khu vực Miền Trung, FPTPolytechinic đưa ra lời khuyên sâu sắc dành cho các bạn học sinh: "Tiêu chí quan trọng nhất không phải là ngành 'hot', mà là sự phù hợp với năng lực, sở thích cùng sự quan tâm của thị trường, xã hội. Các bạn cần hình dung 3 - 10 năm tới mình làm gì, dùng năng lực ra sao để phù hợp với tiến trình phát triển của doanh nghiệp. Thực tế hiện nay, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên ứng viên có trải nghiệm thực tế thay vì chỉ bằng cấp."

Ông Phùng Quốc Bảo - Trưởng Ban Tuyển sinh Khu vực Miền Trung, Cao đẳng FPT Polytechnic

Sự kiện không chỉ thu hút học sinh mà còn nhận được sự đánh giá cao từ các nhà giáo dục.

Cô Trịnh Xuân Khánh Ngọc - Giáo viên Toán Trung tâm GDTX số 2, đơn vị có 30 học sinh tham gia, chia sẻ: "Việc trực tiếp trải nghiệm thực tế như thế này rất quan trọng để các em định hướng nghề nghiệp đúng với năng lực, tránh được những sai sót khi lựa chọn con đường sau tốt nghiệp".

Đối với các bạn học sinh, sự kiện thực sự là một ngày hội mở mang tầm mắt. Bạn Trần Văn Danh (Trường Lương Thế Vinh) cho biết đây là lần đầu tiên bạn được trải nghiệm môi trường học tập hiện đại như FPT Polytechnic và cảm thấy vô cùng ấn tượng: "Em nhận được góc nhìn thực tế về việc trở thành một sinh viên là như thế nào. Em thấy mình phù hợp với ngành Truyền thông & Tổ chức sự kiện của trường. Đặc biệt, thời gian đào tạo ngắn (2,5năm) và phương pháp vừa học vừa làm giúp em tự tin sẽ có việc làm ngay sau khi ra trường".

Trần Văn Danh – Học sinh Trường Lương Thế Vinh

Sự thành công của “Touch the future” với quy mô hơn 600 học sinh tham gia một lần nữa khẳng định triết lý của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic nói chung, FPT Poytechnic cơ sở Đà Nẵng trong việc đào tạo nguồn nhân lực bám sát nhu cầu thực tế của xã hội. Chương trình không chỉ là một ngày tham quan, mà là bệ phóng để thế hệ trẻ “chạm” đến ước mơ nghề nghiệp của chính mình.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược: đầu tư, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái,... Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, tạo dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nỗ lực tiên phong đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong các ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược.