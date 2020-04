Đề tham khảo THPT: Phù hợp với nội dung tinh giản và điều kiện dạy học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa công bố công bố đề thi minh họa 9 môn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2020 theo chương trình tinh giản vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đề minh họa là cơ sở cho khoảng 900.000 học sinh lớp 12 ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia nhằm lấy kết quả xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. PV VOV đã có cuộc trao đổi với PGS TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) về nội dung này.

PGS TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT).

PV: Thưa PGS.TS Mai Văn Trinh, việc công bố đề thi tham khảo có ý nghĩa như thế nào trong thời điểm này đối với các học sinh chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm nay?



PGS. TS Mai Văn Trinh: Chúng ta biết rằng, trong học kỳ II, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc dạy học của tất cả các nhà trường trong cả nước có một sự ảnh hưởng rất là lớn. Để đảm bảo cho kỳ thi THPT Quốc gia tới đây được thành công, không gây khó khăn, lo lắng và áp lực không cần thiết đối với giáo viên và học sinh lớp 12. Bộ GD-ĐT thấy rằng, việc ban hành bộ đề thi tham khảo là cần thiết, đáp ứng được mong mỏi, nhu cầu và nguyện vọng của xã hội, giáo viên và học sinh trong nhà trường.

PV: Vậy đề thi tham khảo tương thích như thế nào với điều kiện dạy học và nội dung tinh giản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thưa ông?

PGS. TS Mai Văn Trinh: Trong quy chế thi THPT quốc gia 2020 nói rất rõ, nội dung thi nằm ở trong năm học lớp 12. Tinh thần này còn được cụ thể hóa bước nữa trong điều kiện dạy học bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chúng ta biết rằng, nội dung tinh giản chương trình đã được tinh giản nằm ở học kỳ 2 của lớp 12. Do đó, chắc chắn là những nội dung tinh giản sẽ không nằm trong đề thi. Còn những nội dung của học kỳ 1 và những nội dung còn lại của học kỳ 2, đề nghị các nhà trường, các học sinh tập trung dạy học và ôn tập để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất trong kỳ thi tới đây. Thực tế, trong năm học 2019-2020, học kỳ I đã được tổ chức học một cách đầy đủ, trọn vẹn và sang học kỳ 2 có sự ảnh hưởng của Covid-19, do đó, điều kiện triển khai dạy học mặc dù có sự tinh giản nhưng vẫn có sự khác nhau ở các địa phương. Do đó, khi xây dựng đề thi tham khảo, chúng tôi cũng hết sức tính toán để xây dựng đề thi một mặt phù hợp với nội dung đã tinh giản, nhưng mặt khác cũng phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với tất cả các địa phương trong cả nước để đảm bảo không làm khó, không gây sốc đối với học sinh trong cả nước.

PV: Đề thi tham khảo này gợi mở cách ôn tập cho các nhà trường, giáo viên, học sinh ra sao để đảm bảo sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới?

PGS TS Mai Văn Trinh: Đề nghị các nhà trường, các giáo viên và học sinh nghiên cứu kỹ đề thi tham khảo, từ đó xác định được những nội dung trọng tâm, những nội dung nào cần phải chú trọng nhiều hơn để bảo đảm dạy học một cách đầy đủ theo tinh thần tinh giản, tuyệt đối không cắt bỏ chương trình làm ảnh hưởng đến học sinh. Thứ hai, từ đề thi tham khảo này gợi mở một cách tương đối chi tiết giúp định hướng cho công tác ông tập trong các nhà trường trong thời gian tới đây. Với bộ đề thi tham khảo này thì học sinh và giáo viên có điều kiện nghiên cứu kỹ định hướng dạy học và ôn tập một cách chủ động để học sinh chuẩn bị được tập thế tốt nhất cho kỳ thi tới đây.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!