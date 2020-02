Dịch corona: Hà Nội yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ tạm dừng hoạt động

Cụ thể, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung về tạm dừng toàn bộ các hoạt động dạy và học tại đơn vị đến hết ngày 9/2.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị này phối hợp với các trung tâm y tế trên địa bàn, tiếp tục triển khai công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường trước khi đơn vị hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 2/2, Giám đốc Sở GĐ-ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký Thông báo số 318/SGDĐT-VP gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn Thành phố, theo đó:

Các trường THPT, THCS, Mầm non và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non trên địa bàn Thành phố và trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo-Nhà trẻ cho học sinh nghỉ học một tuần (từ ngày 3/2/2020 đến hết ngày 9/2/2020), để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (nCoV).

Cùng ngày 2/2, Văn phòng Chính phủ có công văn số 716/VPCP-KGVX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), Bộ Y tế về đề nghị của Bộ GD-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo cho phép học sinh, sinh viên nghỉ học phòng chống dịch do virus nCoV.

Công văn nêu rõ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GD-ĐT, Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn các địa phương về việc cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, THCS, THPT tạm nghỉ học; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.