Dịch Covid-19: Cố gắng để học sinh bán trú ngồi ăn cách xa nhau

Theo thông báo của TP Hà Nội, học sinh trên toàn thành phố sẽ quay trở lại trường học từ ngày 2/3. Hiện nay các trường đang gấp rút tiến hành vệ sinh, khử khuẩn đón học sinh quay lại học sau thời gian dài nghỉ tránh dịch Covid-19.

Các trường học đang tiếp tục khử khuẩn, vệ sinh trường lớp sẵn sàng đón học sinh trở lại học vào ngày 2/3.

Ông Nguyễn Đắc Hùng, Trưởng phòng GD-ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, ngay từ thời điểm sau nghỉ Tết Nguyên đán, các trường học trên địa bàn quận đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn, vệ sinh trường học nhiều đợt.

“Dù học sinh được nghỉ học, nhưng Quận vẫn yêu cầu các trường tiến hành vệ sinh trường lớp thường xuyên. Các trường tiến hành phun thuốc khử khuẩn đến nay đã 4 lần, lau toàn bộ lớp học, hành lang, tay nắm cửa, đồ dùng học tập đến nhà vệ sinh, đảm bảo môi trường sạch an toàn đón học sinh quay trở lại. Bên cạnh đó, trong các buổi giao ban của thành phố, quận cũng kết nối hệ thống đường truyền tới tất cả các phường, yêu cầu giáo viên các trường phải tham gia theo dõi tại phường để nắm được tình hình mới nhất cũng như các chỉ đạo của thành phố đối với vấn đề dịch bệnh, kết hợp với Sở Y tế, phòng Y tế tập huấn kiến thức và kỹ năng phòng ngừa dịch bệnh cho giáo viên. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo tất cả các giáo viên phải tuyên truyền tới các phụ huynh để yên tâm đưa con đến trường”, ông Hùng cho hay.

Tại trường THCS-THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, thầy Phạm Trung Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, hiện trường đã đảm bảo toàn bộ cơ sở vật chất an toàn để đón học sinh trở lại học.

“Tính đến nay, trường đã có 3 lần khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học. Trong khi chờ những chỉ đạo tiếp theo từ Sở GD-ĐT Hà Nội, chúng tôi vẫn đang thực hiện và tiến hành các biện pháp phòng dịch. Trước thời gian nghỉ học, 100% học sinh nhà trường đã đeo khẩu trang khi đến trường, chúng tôi cũng tăng cường tuyên truyền, đề nghị các phụ huynh chuẩn bị đầy đủ khẩu trang cho các con, trường hợp học sinh quên hoặc thiếu khẩu trang, trường vẫn có một cơ số khẩu trang dự phòng để phát cho các em. Bên cạnh đó, công tác tập huấn giáo viên được chú trọng nhằm giúp thầy cô nắm chắc cách phòng chống dịch bệnh, các giáo viên chủ nhiệm phối hợp với đại diện ban cha mẹ học sinh làm công tác tư tưởng cho phụ huynh yên tâm đưa con đến trường”.

Thầy Phạm Trung Dũng cũng cho biết, trường đã trang bị mỗi lớp 1 cây nước nóng, yêu cầu mỗi học sinh mang cốc, bình nước cá nhân để đảm bảo vệ sinh.

Về công tác bán trú, thầy Dũng cho hay: “Chúng tôi yêu cầu học sinh nghỉ trưa ở lại trường cũng phải đeo khẩu trang. Trường đang cố gắng phối hợp với phụ huynh để số lượng học sinh ở lại ăn bán trú ít nhất. Cố gắng đảm bảo khoảng cách giữa các em ngồi ăn bán trú để phòng tránh dịch bệnh. Nhưng điều này là rất khó, bởi số lượng học sinh đông. Chúng tôi sẽ bàn với phụ huynh, vận động phụ huynh cho các con về nhà để giảm bớt số học sinh ăn bán trú”.

Còn theo cô Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội), ngoài 4 lần tổng vệ sinh, khử khuẩn đã thực hiện trong thời gian học sinh nghỉ tránh dịch Covid-19, vào chủ nhật tuần này, trường sẽ tiếp tục tiến hành vệ sinh toàn bộ trường học để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại.

Bên cạnh đó, trường cũng lên phương án kiểm tra thân nhiệt cho học sinh khi bắt đầu vào trường và lúc tan học: "Trường đã họp và bố trí mỗi ngày có 9 giáo viên đón học sinh từ 7h sáng tại cổng trường để tiến hành đo thân nhiệt. Những học sinh không sốt sẽ được vào lớp, các con có biểu hiện sốt sẽ để bố mẹ đưa về luôn, trường hợp các con đi một mình, trường sẽ đưa các con vào phòng cách ly.

Khó nhất là thời điểm tan học, vì các con về ồ ạt. Trường lên phương án yêu cầu phụ huynh đến đón con không lên khu vực lớp học, chỉ đứng đợi ở dưới sân trường. Sau khi giáo viên chủ nhiệm kiểm tra thân nhiệt của học sinh sẽ đưa xuống sân trường để phụ huynh đón”.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Đình Giót cho biết thêm, trường đã chuẩn bị đủ 35 máy đo thân nhiệt cho các lớp học. Bên cạnh đó, các giáo viên cũng được tập huấn, giải quyết các tình huống giả thiết đặt ra như phát hiện học sinh sốt trong lớp, cách tiến hành cách ly học sinh có dấu hiệu nhiễm Covid-19 an toàn.

Về công tác ăn bán trú, cô Ngọc cho rằng: “Để phòng dịch, trường đã trang bị các cây nước ấm cho học sinh. Mỗi học sinh đều có cốc, chén riêng, song vì học sinh tiểu học dễ nhầm lẫn, nên trường đã khuyến cáo phụ huynh mang cốc, khăn mặt riêng cho các con khi đi học trở lại. Các đồ dùng phục vụ trong bữa ăn bán trú cũng được sấy khô đảm bảo an toàn. Trong mùa dịch, nếu phụ huynh có thể đón con về và chăm con là rất tốt, nhưng không phải bố mẹ nào cũng có đủ thời gian, điều kiện để đón con buổi trưa. Do đó, nhà trường xác định công tác giám sát đảm bảo an toàn, vệ sinh cho học sinh khi ở lại trường ăn bán trú là rất quan trọng. Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp cập nhật thông tin và hình ảnh thường xuyên để kiểm soát tình trạng sức khỏe học sinh. Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức để đảm bảo an toan cho các con khi đến trường".

Trước đó, ngày 21/2, Hà Nội đã có văn bản thông báo về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học nhằm đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, UBND Thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 1/3 và đi học trở lại vào ngày 2/3.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bùng phát ở một số quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản... chiều 23/2, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì họp khẩn Ban chỉ đạo phòng chống dịch này tại Hà Nội. Liên quan đến việc học sinh tới trường, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu phải đảm bảo điều kiện theo dõi sức khoẻ học sinh, giáo viên; Tổ chức thành thạo cho giáo viên xử lý các trường hợp dịch bệnh; Đủ điều kiện khử khuẩn trước và sau giờ học, không chào cờ ngoài sân. Bố trí ra chơi lệch giờ; Ăn bán trú không quá đông hoặc lệch nhau./.