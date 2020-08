Điểm chuẩn các trường ĐH khối ngành xã hội tăng nhẹ nhưng không đột biến

Theo nhận định của nhiều giáo viên THPT và học sinh, đề thi tốt nghiệp THPT 2020 có phần “dễ thở” hơn năm 2019. Nhiều trường đại học khối ngành xã hội cho rằng, điểm chuẩn năm nay có thể tăng nhẹ, song sẽ không đột biến so với năm trước.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN, PGS.TS Hoàng Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận định: “Đề thi năm nay có phần nhẹ nhàng hơn năm 2019, phổ điểm có thể cao hơn năm ngoái một chút, nên điểm chuẩn cũng sẽ tăng nhẹ. Điểm đầu vào các trường đại học, đặc biệt là các trường top trên, điểm sàn, điểm chuẩn có thể nhích lên từ 0,5-1 điểm. Mức tăng này tương đối đồng đều giữa các trường và các ngành.

Riêng với ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, lượng hồ sơ thí sinh đăng ký cơ bản không có nhiều khác biệt so với năm 2019. Thí sinh quan tâm đến các trường top trên, top giữa có thể tham khảo điểm chuẩn của các trường từ năm ngoái.

Giả sử điểm năm 2019, đường trung vị nằm ở khoảng 17, 18 điểm, thì năm nay có tăng cũng chỉ lên mức 18, 19 điểm. Phổ điểm từng môn năm ngoái khoảng 7 điểm, thì năm nay cũng chỉ khoảng 7,5 điểm. Đây là vấn đề kỹ thuật, không có gì đột biến, khiến các trường đại học hay thí sinh phải bận tâm. Các em nên tham khảo điểm năm trước, nếu năm 2019 ngành nào lấy khoảng 20 điểm, thì năm nay có thể giao động từ 20-21 điểm", thầy Tuấn cho biết.

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn cho biết thêm, riêng với trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường tương đối ổn định so với những năm trước, nguyện vọng vào từng ngành cũng không có sự xê dịch nhiều. Do đó, dự đoán, điểm chuẩn có thể không khác nhiều so với năm 2019, thí sinh hoàn toàn có thể dựa vào điểm trúng tuyển năm trước để điều chỉnh nguyên vọng khi có điểm.

“Một số ngành của trường có mức điểm trúng tuyển rất cao như Đông phương học, nhưng năm nay có thể điểm sẽ không cao ngất ngưởng như năm trước. Do ngành Hàn Quốc học đã tách ra thành ngành độc lập. Đây là ngành sẽ rất hấp dẫn và điểm rất cao trong năm nay. Tuy nhiên, chắc chắn thí sinh trúng tuyển vào ngành Đông phương học vẫn sẽ có mức điểm rất cao so với mặt bằng chung của trường cũng như khối ngành xã hội toàn quốc", PGS.TS Hoàng Anh Tuấn cho hay.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương, Hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa Hà Nội cho rằng, tại thời điểm này rất khó dự đoán chính xác điểm chuẩn các trường. Song với đề thi năm nay, cô Hương nhận định điểm đầu vào các trường khối ngành xã hội có thể ổn định như năm ngoái, hoặc cao hơn, nhưng tăng không đáng kể.

Với trường ĐH Văn hóa Hà Nội, năm 2019 có một số ngành có điểm đầu vào rất cao như các chuyên ngành Văn hóa truyền thông của Khoa Văn Hóa học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Du lịch lữ hành, Văn hóa du lịch..., điểm chuẩn lên tới 26 điểm. Tức thí sinh trúng tuyển phải có ít nhất 1 môn 9 điểm và 2 môn 8,5 điểm.

PGS.TS Phạm Thị Thu Hương cho rằng, nếu năm nay, điểm thi của thí sinh phổ biến ở mức từ 6-8 điểm, thì những ngành có điểm chuẩn cao sẽ lấy điểm tương đương năm ngoái, vì khó cao hơn nữa.

“Dù thực tế đây là những ngành đang "hot", nhu cầu xã hội cao, nhưng để tăng thêm 2-3 điểm, lên 28, 29 điểm thì rất khó. Cũng có những ngành mức điểm cũng chỉ giữ nguyên như năm ngoái. Nhìn chung, điểm chuẩn các trường khối ngành xã hội có thể tương đương năm ngoái hoặc cao hơn không đáng kể”, cô Hương cho biết.

TS Lê Đình Nghị, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Luật Hà Nội cho rằng, điểm chuẩn của các trường sẽ căn cứ vào điểm thi và số lượng nguyện vọng của thí sinh sau khi điều chỉnh nguyện vọng, nên rất khó đưa ra con số chính xác về mức điểm năm nay. Tuy nhiên, nếu có thay đổi, cũng sẽ không quá khác biệt so với năm trước.

Hiện nay, một số địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác chấm thi tốt nghiệp THPT 2020.

Theo kế hoạch, hội đồng thi các tỉnh sẽ gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT để đối sánh kết quả thi muộn nhất vào ngày 26/8.

Ngày 27/8, Bộ GD-ĐT và các hội đồng thi sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 1.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8.

Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh sẽ do hiệu trưởng các trường THPT chủ trì và hoàn thành chậm nhất vào ngày 4/9./.