Dự kiến kết quả tốt nghiệp THPT ở Sơn La đạt thấp

Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia 2019 tỉnh Sơn La vừa ban hành Báo cáo Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn năm 2019.



Theo đó, việc tổ chức Kỳ thi năm nay tại tỉnh được đánh giá chung là thành công, an toàn và đúng quy chế. Tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia chuẩn bị cho kỳ thi, nên mọi điều kiện cần cho tổ chức kỳ thi đều được chuẩn bị chu đáo.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi, Trưởng Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã đi kiểm tra việc tổ chức thi tại nhiều điểm thi.

Về nhân sự tham gia tổ chức kỳ thi, mặc dù đa số là mới, Ban chỉ đạo thi được thành lập muộn nhất so với các địa phương trong cả nước, nhưng tất cả đã làm việc hết sức trách nhiệm, góp phần làm nên thành công chung của kỳ thi. Các điều kiện về an ninh, an toàn cũng được thực hiện chặt chẽ, không có tình huống bất thường nào xảy ra.

Kết quả cụ thể: Toàn tỉnh Sơn La có 2 trong tổng số hơn 10.000 thí sinh đăng ký dự thi bị đình chỉ thi; 2 giám thị coi thi và 1 giám sát thi bị đình chỉ coi thi do vi phạm quy chế thi.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành công tác chấm thi theo quy định. Sau khi chấm xong, các môn trắc nghiệm và tự luận đều được mã hóa, gửi về Bộ GD-ĐT. Qua kết quả chấm thi Tự luận cho thấy, kết quả điểm chấm không cao, vì vậy, dự kiến kết quả tốt nghiệp tại Sơn La năm nay sẽ thấp hơn năm trước.

Đánh giá chung, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 tại Sơn La đã được tổ chức thành công, an toàn, đúng quy chế.

Nguyên nhân là do việc coi thi, chấm thi năm nay được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; mặt khác, do Bộ GD-ĐT có thay đổi trong cách tính điểm xét tốt nghiệp, cụ thể là năm 2018 lấy tổng điểm trung bình lớp 12 và điểm thi theo tỷ lệ 50:50 để xét tốt nghiệp; còn năm nay, tỷ lệ là 30:70. Trong khi điểm học bạ thường khá cao, điểm thi lại khá thấp, do vậy học sinh sẽ khó đỗ hơn so với năm 2018./.