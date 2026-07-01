Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31-5 với hơn 124.000 thí sinh dự thi.

Ngày 19-6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập chuyên và không chuyên.

Ngày 1-7, Sở tiếp tục công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 hệ THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đợt này có 2 trường được tuyển sinh bổ sung nhằm đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Cụ thể, Trường THPT Xuân Khanh có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 14 điểm; Trường THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 17,25 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, khi hạ điểm chuẩn, các trường có thể tiếp nhận học sinh đăng ký theo nguyện vọng 1, 2 hoặc 3 nếu đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung theo quy định.

Trong đó, học sinh trúng tuyển bổ sung theo nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung ít nhất 0,5 điểm; nguyện vọng 3 phải cao hơn ít nhất 1,0 điểm.

Học sinh trúng tuyển bổ sung nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại trường từ 8h ngày 4-7 đến 17h ngày 6-7-2026.

Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện trực tiếp tại các trường THPT theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.