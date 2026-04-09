Hành trình từ số 0 đến 9.0 IELTS của cô gái 18 tuổi: Thành công không dành cho người bỏ cuộc

Thành tích nổi bật: Từ nền tảng Việt Nam đến chuẩn quốc tế

Ở tuổi 18, Lê Thanh Châu chính thức đạt 9.0 IELTS (thi ngày 28/03/2026) - mức điểm tuyệt đối của kỳ thi tiếng Anh quốc tế. Theo thống kê, chỉ khoảng 1% thí sinh Việt Nam đạt từ 8.5 trở lên. Tính riêng trong năm 2026, Châu là học sinh đầu tiên và duy nhất đạt được 9.0 IELTS.

Trước đó, năm 12 tuổi, Châu đã đạt 8.0 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên, một cột mốc được đánh giá là hiếm gặp với học sinh Việt Nam ở độ tuổi này. Châu hoàn thành chương trình Tiểu học và Trung học cơ sở hoàn toàn tại Việt Nam, sau đó theo học và tốt nghiệp chương trình Trung học phổ thông tại một trường trung học thuộc top đầu tại Úc với kết quả gần như tuyệt đối, nằm trong top 2% những học sinh có thành tích cao nhất toàn nước Úc.

Không dừng lại ở đó, Châu liên tiếp nhận được nhiều học bổng giá trị từ các trường đại học hàng đầu tại Úc như mức 30% Academic Excellence Award và Vice Chancellor Award (5.000 USD/năm) từ University of Sydney; mức 40% Academic Excellence International Scholarship từ University of Technology Sydney; mức 25% International Merit Award từ Australian National University.

Từ nản chí đến chinh phục ngoại ngữ

Nhìn vào thành tích học tập xuất sắc phía trên, ít ai nghĩ rằng nữ sinh Thanh Châu gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình học tiếng Anh.

Chia sẻ với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Châu cho biết mình không có năng khiếu ngoại ngữ và cũng không hề yêu thích tiếng Anh. Trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường, Châu xem việc đến lớp là một nghĩa vụ phải hoàn thành và chính vì thế, việc học tiếng Anh diễn ra trong tâm thế miễn cưỡng. Khó khăn lớn nhất trong hành trình của Châu không nằm ở kiến thức mà nằm ở tâm lý. Bước vào độ tuổi dậy thì, Châu nhiều lần bị thu hút bởi truyện tranh, tán gẫu thâu đêm cùng bạn bè, khiến việc học trở thành áp lực kéo dài.

Mẹ của Châu chia sẻ rằng việc đồng hành cùng con trên con đường học vấn không hề dễ dàng. “Bản thân tôi làm kế toán luôn bận rộn, phải nhờ ông ngoại đưa đón cháu ròng rã suốt 8 năm. Có nhiều lúc nghe giáo viên phản ánh con học yếu, con không có năng khiếu tiếng Anh, con học lại nhiều lớp khi không đạt yêu cầu, tôi thực sự rất nản”, mẹ Thanh Châu giãi bày.

Nhìn lại hành trình của mình, Thanh Châu thẳng thắn chia sẻ về những giai đoạn tiêu cực: “Hồi nhỏ con từng ghét học tiếng Anh, cảm thấy rất ấm ức. Bạn bè được vui chơi, còn mình lại phải đi học. Thậm chí có lúc con còn dọa bỏ nhà đi nữa”.

Tuy nhiên, Châu cũng luôn khắc ghi lời dặn của ông ngoại: chỉ có học tập mới dẫn đến thành công. Ông bà từng học trong thời chiến, đi bộ hàng trăm cây số nhưng vẫn kiên trì theo đuổi tri thức - ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Quốc dân, bà tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội. Trong khi đó, chỉ cần gặp chút khó khăn, thế hệ sau đã dễ nản lòng, vậy thì làm sao có thể thành công.

Chính những lời dạy thấm đẫm truyền thống hiếu học của gia đình đã nuôi dưỡng và thôi thúc Châu theo đuổi đam mê ngôn ngữ. Em đạt 8.0 IELTS ngay lần thi đầu tiên khi mới 12 tuổi, và tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục 9.0 trong lần thi thứ hai, với sự đồng hành của giáo viên tại Hệ thống Anh ngữ RES - nơi em theo học từ những ngày đầu.

Tiếng Anh mang đến tương lai rộng mở

Việc sở hữu nền tảng tiếng Anh tốt từ sớm đã giúp Châu có lợi thế rõ rệt khi sang Úc học Cấp 3. “Con quen với việc luyện thi, làm bài nên khi sang Úc không bị bỡ ngỡ. Đồng thời, con có nhiều thời gian để chơi thể thao, kết bạn, đi chơi và tìm hiểu văn hóa Úc ”, Châu nói. Trong khi nhiều du học sinh chỉ đạt 6.0 - 6.5 IELTS và gặp khó khăn trong việc học, thậm chí phải thi lại, Châu lại học khá nhẹ nhàng. Kết quả, nữ sinh tốt nghiệp với điểm số gần như tuyệt đối mà không chịu áp lực học tập.

Từ một cô bé không có năng khiếu, không thích học, từng muốn bỏ cuộc, Lê Thanh Châu đã đạt được 9.0 IELTS và trở thành học viên xuất sắc trong môi trường quốc tế. Hành trình đó không có đường tắt, không có may mắn. Đó là kết quả của nhiều năm kiên trì, của một gia đình nhiều thế hệ động viên không bỏ cuộc và của chương trình đào tạo IELTS bài bản từ trung tâm anh ngữ.

Từ những học sinh xuất phát điểm còn nhiều hạn chế, RES đã đồng hành để tạo nên những kết quả nổi bật – và câu chuyện của Thanh Châu là một trong những minh chứng tiêu biểu. Không chỉ tập trung vào điểm số, RES xây dựng nền tảng ngôn ngữ vững chắc, giúp học sinh phát triển tư duy học thuật và khả năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường quốc tế.

