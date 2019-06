Hòa Bình bắt tạm giam 7 cán bộ ngành Giáo dục gian lận thi cử năm 2018

Cho đến nay, tỉnh Hòa Bình đã cơ bản thực hiện xong việc thẩm tra, xác minh những cán bộ, công chức sai phạm, gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và đang xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh uỷ xem xét, kết luận.



Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, tỉnh Hòa Bình cũng đã có sự sắp xếp lại nhân sự, thành phần Ban Chỉ đạo thi THPT.

Phóng viên VOV.VN phỏng vấn ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019:

Trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình

Khởi tố, bắt tạm giam 7 cán bộ trong ngành Giáo dục

PV: Cho đến nay, tỉnh Hòa Bình đã rà soát và xử lý cán bộ sai phạm, gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Chương: Năm 2018, tại tỉnh Hòa Bình đã xảy ra gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia. Trước sự việc đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh và các cơ quan liên quan báo cáo với Bộ GD-ĐT, Bộ Công an để điều tra, khởi tố vụ án và xử lý những cá nhân sai phạm trong chấm thi.

Cho đến nay, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can là những cán bộ, công chức trong ngành Giáo dục của tỉnh Hòa Bình. Hiện nay, 7 cán bộ này đã bị đình chỉ công tác và sinh hoạt Đảng. Còn việc xử lý 7 cán bộ, công chức này, cho đến nay, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ và sẽ có những kết luận chính thức để xử lý một cách nghiêm minh.

Về xử lý cán bộ sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có quan điểm xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ là đảng viên, công chức, viên chức cho dù họ ở bất cứ cương vị nào, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tinh thần chỉ đạo của tỉnh là phải làm rõ trách nhiệm, cán bộ, công chức vi phạm đến đâu thì sẽ bị xử lý đến đó.

Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành Quyết định số 1155-QĐ/TU, ngày 17/5/2019 về thành lập đoàn kiểm tra, xem xét, thi hành kỷ luật đối với đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý là thành viên Ban chỉ đạo, thành viên hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2018, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng Đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình cũng chỉ đạo UBKT Tỉnh uỷ thành lập Đoàn kiểm tra số 306-QĐ/UBKTTU ngày 17/5/2019 Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên là cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý có con đẻ được nâng điểm tại Kỳ thi THPTQG năm 2018, do đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra văn bản số 547-CV/TU ngày 17/5/2019 của Ban thường vụ chỉ đạo Ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo UBKT của cấp ủy cấp mình thành lập ngay đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc cấp mình quản lý để xảy ra sai phạm và có con được nâng điểm trong kỳ thi THPTQG năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019.

Những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không là đảng viên thì ban thường vụ cấp uỷ trực thuộc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật hành chính, kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

Đã cơ bản xong việc xác minh cán bộ gian lận thi năm 2018

PV: Bên lề kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã trả lời trước báo chí về việc sẽ công khai danh tính những cán bộ, phụ huynh và học sinh gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 sẽ được tỉnh Hòa Bình. Xin ông cho biết, thời điểm nào, tỉnh có thể công bố công khai danh tính đó?

Ông Nguyễn Văn Chương: Tỉnh Hòa Bình đã thành lập 2 đoàn kiểm tra để thẩm tra, xác minh những cán bộ, phụ huynh và học sinh gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Cho đến nay, cả 2 đoàn đã cơ bản thực hiện xong việc thẩm tra, xác minh và đang xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy xem xét, kết luận. Khi nào có kết luận chính thức theo đúng quy định, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ thông tin chính thức đến các cơ quan báo chí và người dân.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình vẫn tham gia công tác thi 2019

PV: Để đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, xin ông cho biết những điểm mới trong việc sắp xếp nhân sự, thành phần Ban Chỉ đạo thi năm nay?

Ông Nguyễn Văn Chương: Năm nay, tỉnh Hòa Bình có những cán bộ đã tham gia vào Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2018 sẽ không tham gia vào công tác thi THPT Quốc gia năm 2019. Đó là 2 Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình.

Còn theo quy chế thi THPT Quốc gia năm 2019, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh vẫn tham gia công tác thi với tư cách là Phó Ban Chỉ đạo thi nhưng không được phân công làm Chủ tịch Hội đồng thi. Nhiệm vụ này sẽ giao cho một người là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình mà năm 2018 không tham gia vào Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi.

Về cơ bản, những người tham gia công tác thi năm 2018 không tham gia vào công tác thi năm 2019.

Năm nay, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình vẫn tham gia công tác thi nhưng có 2 Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh không tham gia (ảnh minh họa)

Thí sinh được nâng điểm ở Hòa Bình vẫn được dự thi năm 2019

PV: Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, cơ quan chức năng không chỉ phát hiện ra những cán bộ gian lận trong chấm thi mà còn phát hiện ra thí sinh là con em cán bộ và học sinh của tỉnh được nâng điểm. Tuy nhiên, những thí sinh này vẫn được tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019. Xin ông cho biết quan điểm của ông về vấn đề này?

Ông Nguyễn Văn Chương: Theo quy chế THPT Quốc gia năm 2019 của Bộ GD-ĐT, những thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi năm 2018 vẫn được nộp hồ sơ dự thi trong năm 2019 như là trường hợp thí sinh tự do. Vì vậy, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh là những trường hợp thí sinh nào được nâng điểm vẫn được tiếp tục dự thi trong năm 2019.

Còn nếu trong quá trình tiếp tục điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra sai phạm của từng cá nhân hay những thí sinh được nâng điểm và khi có kết luận của cơ quan điều tra thì tỉnh sẽ căn cứ vào quy định của pháp luật để có hướng xử lý từng trường hợp cụ thể.

Sẽ cho chấm lại khoảng 5% bài thi THPT Quốc gia đạt điểm cao

PV: Nhằm khắc phục những gian lận thi cử trong năm 2018 và để kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 được an toàn, công bằng và không xảy ra sự cố đáng tiếc, xin ông cho biết tỉnh đã có những giải pháp nào để chống gian lận trong khâu tổ chức thi. Đặc biệt là công đoạn chấm bài thi trắc nghiệm và bài thi tự luận?

Ông Nguyễn Văn Chương: Để phòng chống gian lận điểm thi, năm 2019, ngành Giáo dục tỉnh Hòa Bình không tham gia chấm thi trắc nghiệm. Tất cả các bài thi trắc nghiệm sẽ do các trường ĐH chấm thi. Qua rà soát, những trường ĐH được cử đến Hòa Bình đều đã chuẩn bị đầy đủ cán bộ coi thi, chấm thi.

Đối với bài thi tự luận, tỉnh đã bố trí đội ngũ giáo viên có đủ trình độ, phẩm chaatgs đạo đức và trách nhiệm chấm. Bài thi tự luận sẽ được chấm thành 2 vòng độc lập. Tỉnh sẽ cho chấm lại khoảng 5% bài thi THPT Quốc gia đạt điểm cao.

PV: Xin cảm ơn ông!/.