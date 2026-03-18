Học sinh Việt Nam làm “cầu nối” văn hóa tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Dominica

Thứ Tư, 09:39, 18/03/2026
VOV.VN - Không chỉ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, học sinh trường Wellspring đã để lại dấu ấn đậm nét như những "đại sứ văn hóa" trẻ tuổi trong không gian ngoại giao trang trọng của Lễ kỷ niệm 182 năm Quốc khánh Cộng hòa Dominica.

Mới đây, tại khách sạn Meliá Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Dominica tại Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 182 năm ngày Quốc khánh Cộng hòa Dominica.

Buổi lễ có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Đại sứ Cộng hòa Dominica tại Việt Nam - Reinaldo Rafael Espinal, cùng nhiều đại sứ các cơ quan ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, bộ, ban, ngành và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các học sinh Trường Phổ thông Song ngữ Liên cấp Wellspring đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng, trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Dominica đầy cảm xúc.

Chương trình nghệ thuật được mở màn bằng bản mashup sáng tạo giữa hai tác phẩm nổi tiếng: “Ojalá que llueva café” và “Stand by Me”.

Học sinh Trường Wellspring biểu diễn tại buổi lễ

Nếu như vũ điệu trên nền nhạc “Ojalá que llueva café” của nghệ sĩ  người Dominica lừng danh Juan Luis Guerra khiến khán phòng “bùng nổ” bởi sự vui tươi, năng động đặc trưng của tinh thần Caribbean, thì phiên bản Bachata của “Stand by Me” lại mang đến hơi thở đương đại, gần gũi.

Bằng sự tự tin và phong thái chuyên nghiệp, các em học sinh đã tái hiện thành công nét phong phú, đa màu sắc của văn hóa Dominica ngay tại Hà Nội. Khán giả không khỏi bất ngờ trước khả năng làm chủ sân khấu, sự uyển chuyển trong từng bước nhảy và tinh thần kết nối mạnh mẽ mà các em mang lại.

Điểm nhấn lắng đọng của buổi lễ là các bản hòa tấu nhạc cụ. Sự kết hợp tinh tế giữa tiếng đàn Violin và Saxophone đã tạo nên một không gian âm nhạc sang trọng. Đặc biệt, giai điệu “Hello Viet Nam” vang lên đầy xúc động không chỉ tôn vinh vẻ đẹp quê hương mà còn thể hiện tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam – Dominica.

Triết lý giáo dục vượt ra khỏi không gian lớp học

Sự hiện diện của học sinh Việt Nam tại một sự kiện ngoại giao chính thống mang ý nghĩa lớn, không dừng lại ở việc biểu diễn nghệ thuật, các em còn đóng vai trò như những “đại sứ văn hóa”, khắc họa hình ảnh một thế hệ trẻ Việt Nam tự tin, hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh biểu diễn tại chương trình

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động này, thầy Đặng Khánh Nhật – Trưởng Ban Sự kiện, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Trường Wellspring khẳng định: “Khi các em học sinh bước lên sân khấu của một sự kiện ngoại giao, các em không chỉ đơn thuần biểu diễn âm nhạc, mà còn thể hiện tinh thần của thế hệ trẻ Việt Nam tự tin và sẵn sàng giao lưu văn hóa thế giới. Chúng tôi luôn tin rằng giáo dục không chỉ dừng lại ở lớp học, mà còn là hành trình rèn luyện lòng can đảm, trang bị năng lực và kỹ năng toàn diện để các em vững vàng bước ra không gian toàn cầu”.

Sự đóng góp của thầy và trò trường Wellspring tại buổi lễ không chỉ làm phong phú thêm màu sắc văn hóa cho sự kiện mà còn để lại ấn tượng sâu đậm về một thế hệ trẻ Việt Nam năng động, đầy triển vọng trong mắt bạn bè quốc tế.

PV/VOV.VN
