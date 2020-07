Hơn 13.000 học sinh Đà Nẵng thi môn Ngữ văn mở đầu Kỳ thi vào lớp 10

Mặc dù theo lịch thi, phải đến 7h30 sáng các thí sinh mới bắt đầu nhận phòng nhưng từ sáng sớm, nhiều phụ huynh đã đưa con đến điểm thi. Thời gian làm bài Ngữ văn- môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 tại thành phố Đà Nẵng là 120 phút.



Các thí sinh đều cho rằng đề thi môn Ngữ văn năm nay vừa sức.



Đúng 8h, thí sinh tiến hành làm bài thi. Đề thi gồm 3 câu, trong đó một câu yêu cầu học sinh đọc hiểu đoạn văn về sức mạnh lời nói và trả lời 4 câu hỏi; Câu 2 yêu cầu học sinh viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ ý nghĩa lời khen trong cuộc sống; Câu 3 yêu cầu học sinh phân tích tình cảm bà cháu trong đoạn trích bài thơ Bếp Lửa. Nhận xét về đề thi và khả năng làm bài của mình, nhiều học sinh cho biết đề thi vừa khả năng và đã được ôn tập.

Nhiều em làm được bài và rạng rỡ khi gặp lại bố mẹ.

"Em thấy đề thi năm nay vừa sức với học sinh và không khó o với mấy đề năm trước. Em đã học hết nên khi vào phòng thi chỉ làm, không phải suy nghĩ nhiều"- em Quốc Huy, học sinh lớp 9 trường THCS Trần Hưng Đạo cho biết:

Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng bố trí 30 điểm thi với 562 phòng thi; huy động 1.256 cán bộ coi thi và 246 cán bộ giám sát. Trong buổi thi sáng nay có 61 thí sinh vắng không có lý do. Tình hình an ninh trật tự diễn ra an toàn, không có vi phạm quy chế thi./.