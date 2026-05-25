Hơn 50.400 thí sinh Bắc Ninh làm thủ tục dự thi vào lớp 10

Trong buổi sáng nay, các điểm thi họp toàn thể đội ngũ cán bộ làm thi, phân công nhiệm vụ; buổi chiều, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi. Điểm thi đông nhất tỉnh là Trung học phổ thông Tiên Du số 1 (xã Liên Bão) với 45 phòng thi, 1.057 thí sinh; 3 điểm thi ít phòng thi nhất (cùng có 12 phòng) là: Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, 273 thí sinh; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên tỉnh, 265 thí sinh; Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Từ Sơn, 269 thí sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh có hơn 50.400 học sinh đăng ký dự thi vào 114 cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Năm học 2026 – 2027, UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt cho 60 trường trung học phổ thông công lập tuyển 716 lớp 10 với 31.890 học sinh, chiếm 60% tổng số học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026; 30 trường tư thục được tuyển 213 lớp với 9.090 học sinh, chiếm 16%; số còn lại sẽ vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, trường nghề. Về tổng thể, tỉnh đáp ứng được 99% học sinh có nhu cầu học tiếp trung học phổ thông ở các loại hình trường.

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Bắc Ninh (thứ 2 từ phải sang) cùng đoàn kiểm tra các điểm thi

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tại Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh 2026, UBND tỉnh yêu cầu các ngành hữu quan và các địa phương trong Ban chỉ đạo thi tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, nhân lực phục vụ kỳ thi; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm và thông tin truyền thông kịp thời, đầy đủ.

UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh. Đồng thời yêu cầu các đơn vị phải phối hợp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi; không để học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục bị động, gặp khó khăn trong quá trình tổ chức và tham gia kỳ thi.

Trước đó, ngày 24/5, đoàn công tác do ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại các điểm thi: trường THPT Hàn Thuyên, Hoàng Quốc Việt, Lý Nhân Tông, Lý Thường Kiệt số 2, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh...

Qua kiểm tra, lãnh đạo Sở đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ kỳ thi tại các điểm thi. Các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng, phòng để đồ dùng; bố trí tủ bảo quản đề thi, bài thi đúng quy chế. Khu vực thi được sắp xếp biệt lập, lắp đặt hệ thống camera giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn.

Đồng thời, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ thi được bố trí nơi ăn, nghỉ và làm việc khoa học, thuận lợi. Đề nghị các hội đồng coi thi thực hiện nghiêm quy chế ở tất cả các khâu từ ra đề, vận chuyển, bảo quản, bảo mật đề thi, bài thi đến coi thi, chấm thi.

Ông Nguyễn Duy Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh báo cáo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra trên địa bàn

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế thi; bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Các nhà trường và giáo viên cũng cần quan tâm hỗ trợ tâm lý, sức khỏe cho thí sinh, tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia kỳ thi đạt kết quả cao.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2026 tại Bắc Ninh diễn ra từ ngày 26 - 28/5 với 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Năm học 2026 - 2027, tỉnh Bắc Ninh dự kiến tuyển gần 41.000 chỉ tiêu lớp 10 THPT, trong đó gần 31.900 chỉ tiêu vào các trường công lập và khoảng 9.100 chỉ tiêu vào các trường tư thục.