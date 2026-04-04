Job Fair 2026 – bệ phóng lập nghiệp cho sinh viên, thanh niên

Sự kiện do Trường Cao đẳng FTP Polytechnic cở sở TP.HCM tổ chức không chỉ cho thấy sự hào hứng của các bạn trẻ, mà còn phản ánh sự chủ động của Nhà trường trong kết nối doanh nghiệp, tạo nên nguồn lực thực chiến, ngay từ giảng đường.

Khi doanh nghiệp không còn “đứng ngoài” quá trình đào tạo

Sáng ngày 3/4, khuôn viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP. Hồ Chí Minh trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự kiện Ngày hội việc làm- Job Fair 2026. Quy tụ khoảng 50 doanh nghiệp đa ngành cùng hơn 2.000 sinh viên tham gia, Job Fair tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn của sự kiện được sinh viên FPT Polytechnic mong chờ nhất trong năm. Đây là hoạt động thường niên nhằm cụ thể hóa triết lý “Thực học – Thực nghiệp”, xóa bỏ khoảng cách giữa giảng đường và môi trường làm việc thực tế. Nhà trường không đợi đến khi sinh viên ra trường mới kết nối việc làm, mà chủ động đưa doanh nghiệp trở thành một phần trong quá trình hình thành năng lực nghề nghiệp của người học. Với hơn 1.000 vị trí tuyển dụng trực tiếp và online, sự kiện cho thấy nhu cầu nhân lực chất lượng cao trên thị trường vẫn đang rất lớn, đặc biệt là nhóm nhân sự có khả năng thích nghi nhanh, kỹ năng mềm tốt.

Ông Trần Vân Nam – Phó Hiệu trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic, Giám đốc cơ sở đào tạo FPT Polytechnic TP.HCM

Khác với những ngày hội việc làm thông thường, năm nay, điểm nhấn của Job Fair tại FPT Polytechnic là hoạt động phỏng vấn truyển dụng trực tiếp. Ông Trần Vân Nam – Phó Hiệu trưởng Trường CĐ FPT Polytechnic, Giám đốc cơ sở đào tạo FPT Polytechnic TP.HCM nhấn mạnh mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp hiện đã bước sang một chương mới, nơi đôi bên cùng đồng hành ngay từ "vạch xuất phát" thay vì chỉ gặp nhau khi sinh viên tốt nghiệp.

"Quan điểm của nhà trường là không bao giờ đợi đến khi sinh viên tốt nghiệp mới hỏi doanh nghiệp có đạt chuẩn hay không. Thay vào đó, chúng tôi chủ động mở cửa giảng đường, mời doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo, từ việc thẩm định chương trình, hướng dẫn dự án mẫu cho đến làm thành viên hội đồng bảo vệ tốt nghiệp. Job Fair đóng vai trò là điểm kết nối tập trung, nơi nhà trường lắng nghe những thay đổi nhanh của thị trường để cập nhật nội dung giảng dạy kịp thời. Bằng việc mời những doanh nghiệp uy tín, có bề dày hoạt động thực tế đến với ngày hội, chúng tôi cam kết tạo ra một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ, nơi nhu cầu của nhà tuyển dụng và năng lực của người học gặp nhau" - ông Trần Vân Nam nói.

Xu hướng doanh nghiệp chủ động “giữ chỗ” nhân lực từ sớm

Một điểm đáng chú ý tại sự kiện năm nay là sự thay đổi trong tư duy tuyển dụng. Thay vì ngồi chờ ứng viên tốt nghiệp, nhiều doanh nghiệp hiện nay chọn cách tiếp cận sinh viên ngay từ khi các em còn đang học thông qua các vị trí thực tập. Đây được xem là chiến lược “giữ chỗ” nhân tài, giúp doanh nghiệp sớm nhận diện, đánh giá và xây dựng nguồn ứng viên tiềm năng trong bối cảnh cạnh tranh nhân sự ngày càng gia tăng.

Ông Trương Ngọc Thanh Trúc - Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Công Ty TNHH Cơ khí Công nghiệp Sài Gòn chia sẻ về mục tiêu khi tham gia ngày hội: "Chúng tôi mang đến Job Fair 2026 cơ hội việc làm trực tiếp cho các bạn sinh viên sắp ra trường trong bối cảnh doanh nghiệp đang mở rộng mạnh mẽ sang nhiều lĩnh vực mới. Qua quan sát, chúng tôi đánh giá cao chất lượng sinh viên khối ngành Điện và Cơ khí tại FPT Polytechnic. Nhờ chương trình đào tạo chỉn chu, chú trọng thực hành, các bạn có lợi thế vượt trội về kỹ năng tay nghề và khả năng bắt nhịp thực tế nhanh hơn hẳn so với mặt bằng chung hiện nay".

Ghi nhận tại sự kiện, các bàn tuyển dụng thuộc khối ngành thế mạnh và hot của Nhà trường luôn thu hút sự chú ý của các sinh viên nhất. Đây là những ngành nghề có tiềm năng xin việc rất lớn nhưng cũng đòi hỏi sự nhạy bén và kỹ năng thực hành cao. Việc doanh nghiệp mang cơ hội đến tận trường giúp rút ngắn lộ trình từ giảng đường đến văn phòng, tối ưu hóa quy trình tuyển dụng cho cả hai phía.

Tại các khu vực phỏng vấn trực tiếp, sinh viên được trải nghiệm đầy đủ quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp: từ khâu chuẩn bị CV ấn tượng đến kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống trước nhà tuyển dụng. Đặc biệt, việc nhận phản hồi trực tiếp sau mỗi buổi phỏng vấn được xem là những “bài học mở” quý giá, giúp các bạn trẻ nhận diện rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp sinh viên tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo ra tâm thế tự tin khi bước vào môi trường chuyên nghiệp. Thay vì chỉ học lý thuyết, các em được đối mặt với những yêu cầu thực tế về khả năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và thái độ cầu thị - những yếu tố mà doanh nghiệp hiện nay ưu tiên hàng đầu bên cạnh kiến thức chuyên môn.

Với tâm lý của một sinh viên lần đầu tiên tham gia Job Fair, Mai Gia Mẫn - sinh viên ngành Thiết kế đồ họa hào hứng chia sẻ sau khi vừa thực hiện phỏng vấn tuyển dụng cùng doanh nghiệp: “Đến với Job Fair 2026, em đã chuẩn bị rất kĩ hồ sơ, CV. Em thấy đây là một sự kiện rất hữu ích, để em có thể va chạm thực chiến trực tiếp với các doanh nghiệp có tiếng trong ngành và là nơi tốt nhất để em rèn luyện kĩ năng thực chiến”.

Sinh viên Mai Gia Mẫn - ngành Thiết kế đồ họa trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP.HCM

Quy mô và sức nóng của Job Fair 2026 một lần nữa khẳng định uy tín của FPT Polytechnic TP.HCM trong việc cung ứng nguồn lao động chất lượng cao. Sự hiện diện của các đơn vị như Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Stem, Công ty TNHH KSM ENG VINA, Công ty TNHH Wacom Singapore, Công ty CP Nexus Digital… không chỉ mang lại cơ hội việc làm mà còn góp phần cùng nhà trường định hình lại tiêu chuẩn đào tạo: Học những gì thực tế cần.

Sự kiện không chỉ dừng lại ở những con số tuyển dụng, mà còn góp phần giải bài toán nhân lực chất lượng cho TP.HCM – trung tâm kinh tế năng động nhất cả nước. Khi giảng đường mở cửa đón nhận hơi thở của thị trường lao động, đó cũng là lúc sinh viên có được bệ phóng vững chắc nhất để tự tin lập nghiệp.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược: đầu tư, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái... Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, tạo dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nỗ lực tiên phong đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong các ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược.