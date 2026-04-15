Khi những kiến trúc sư tương lai làm chủ kỷ nguyên công nghệ

Thứ Tư, 21:01, 15/04/2026
VOV.VN - Tối 15/4, Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XV (Festival XV) đã chính thức khai mạc tại khu vực Bình Dương cũ với sự tham gia của sinh viên 27 trường đại học trên cả nước.

Diễn ra định kỳ hai năm một lần, liên hoan năm nay do Hội Kiến trúc sư Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND TP.HCM, Hội Kiến trúc sư TP.HCM và Trường Đại học Việt Đức tổ chức. Hơn 1.000 đại biểu, giảng viên và sinh viên kiến trúc tham gia Liên hoan.

khi nhung kien truc su tuong lai lam chu ky nguyen cong nghe hinh anh 1
Sinh viên kiến trúc thiết kế các gian hàng trưng bày tại liên hoan

Với chủ đề “Archinnovation – Kiến trúc trong kỷ nguyên công nghệ”, liên hoan có chuỗi hoạt động chuyên môn diễn ra tại Trường Đại học Việt Đức (phường Thới Hòa, TP.HCM - trước đây là TP.Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Hội thảo khoa học "Archinnovation Conference" là điểm nhấn với 16 bài nghiên cứu được trình bày, tập trung vào mối quan hệ hữu cơ giữa kiến trúc, công nghệ và đô thị.

Song song đó, các cuộc thi tài năng như Thiết kế nhanh, Ký họa, Mỹ thuật và Thiết kế đồ họa thu hút sinh viên tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn trong thời gian ngắn dưới áp lực tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm. Những thử thách này không chỉ giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thiết kế mà còn rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp thực thụ.

khi nhung kien truc su tuong lai lam chu ky nguyen cong nghe hinh anh 2
Những không gian triển lãm giúp sinh viên hiểu thêm về việc áp dụng AI trong thiết kế, đồ họa

Bên cạnh các nội dung thi đấu, không gian triển lãm sáng tạo của 27 trường đại học đã phác họa nên một bức tranh đa dạng về bản sắc đào tạo kiến trúc tại Việt Nam. Đặc biệt, sinh viên còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế tại khu công nghiệp. Đây là cơ hội để các bạn trẻ "mục thị sở thị" sự phát triển của hạ tầng và kiến trúc công nghiệp hiện đại, từ đó gắn kết chặt chẽ kiến thức học đường với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Dự kiến, liên hoan sẽ khép lại vào ngày 18/4. Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho các cá nhân, tập thể xuất sắc, cùng giải thưởng toàn năng dành cho đoàn trường có thành tích ấn tượng nhất tại kỳ Festival năm nay.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: Liên hoan sinh viên kiến trúc toàn quốc Bình Dương kỷ nguyên công nghệ Hội Kiến trúc sư Việt Nam
TP Hồ Chí Minh sẽ là "kiến trúc sư trưởng", tạo động lực phát triển cho cả nước

TP Hồ Chí Minh sẽ là “kiến trúc sư trưởng”, tạo động lực phát triển cho cả nước

TP Hồ Chí Minh sẽ là “kiến trúc sư trưởng”, tạo động lực phát triển cho cả nước

VOV.VN - TP Hồ Chí Minh sẽ đóng vai trò “kiến trúc sư trưởng”, là trung tâm điều phối và dẫn dắt liên kết vùng; tạo động lực phát triển cho cả nước, hướng đến mô hình “Thành phố toàn cầu đáng sống”.

KTS Nguyễn Hồng Quang: Định nghĩa lại "sự xa xỉ" trong kiến trúc

KTS Nguyễn Hồng Quang: Định nghĩa lại “sự xa xỉ” trong kiến trúc

KTS Nguyễn Hồng Quang: Định nghĩa lại “sự xa xỉ” trong kiến trúc

VOV.VN - Nguyễn Hồng Quang là một kiến trúc sư đang ở độ chín của tuổi nghề. Bên cạnh việc thiết kế các công trình nhà ở, trong những năm gần đây, anh được biết đến với vai trò là kiến trúc sư trưởng Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội. Anh theo đuổi con đường kiến trúc đơn giản và coi đó là quá trình tìm kiếm sự xa xỉ cho mình và mọi người.

