Tại tỉnh Lai Châu, để đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, an toàn, nghiêm túc, ngành Giáo dục - Đào tạo địa phương đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho kỳ thi. Cùng với tổ chức ôn luyện, bổ sung kiến thức cho học sinh, phương án dự phòng và ứng trực giúp đỡ các thí sinh dự thi trong những ngày mưa lũ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Khác với các năm trước, kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lai Châu năm nay sẽ không có cán bộ, giảng viên của các trường đại học tham gia coi thi. Do đó, để đảm bảo chất lượng kỳ thi, công tác bố trí nhân sự tham gia tổ chức thi đã được tỉnh lựa chọn kỹ lưỡng. Những người làm công tác giám thị đều phải có chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt và có trách nhiệm.

Lai Châu đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT trong mùa mưa lũ.

Ngoài công tác tổ chức thi, việc ôn tập, bổ sung kiến thức cho học sinh cũng được ngành giáo dục tỉnh Lai Châu đặc biệt quan tâm. Đến nay, các trường THPT trên địa bàn đã hoàn tất chương trình dạy học, cơ bản hoàn thiện các nội dung củng cố kiến thức, cũng như công tác thi thử cho học sinh trước khi các em bước vào kỳ thi chính thức.



"Thời gian nghỉ Covid-19, các bạn ở dưới xuôi điều kiện học tập tốt hơn. Chúng em ở vùng cao, nhiều bản còn chưa có điện, mạng internet nên việc tra cứu học tập đối với chúng em còn rất nhiều khó khăn. Chúng em đã tự ôn và tìm kiếm các sách tham khảo để tự học và dựa vào sách, tài liệu cô giáo gửi qua bưu điện để tự ôn kiến thức cho mình"- em Chảo Thị Nhàn, lớp 12B, Trường PTDT Nội trú huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu chia sẻ.



Dù còn nhiều khó khăn về điều kiện học tập, kỳ thi lại diễn ra vào mùa mưa, việc đi lại khó khăn, nhưng các cơ sở được lựa chọn tổ chức thi đến nay cũng đã chuẩn bị tốt về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức thi và nơi ăn ở của thí sinh, tạo tâm lý thoải mái cho các em trước khi bước vào kỳ thi.

Học sinh các dân tộc tỉnh Lai Châu đang sẵn sàng bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, quyết tâm đạt kết quả cao.

Em Hà Duy Khương, lớp 12A2, Trường THPT huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết: Nhà cách điểm thi hơn 10km, thời gian qua, em cũng đã được ôn tập theo chương trình do nhà trường tổ chức. Nhà trường cũng đã chuẩn bị cho các bạn ở xa nơi ăn, ở trong những ngày thi, nên em sẽ quay trở về trường trước kỳ thi vài ngày.



"Chúng em sẽ tự dùng năng lực của bản thân để cố gắng, để đạt kết quả tốt nhất có thể trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới"- em Khương nói.



Mùa mưa lũ năm nay, tỉnh Lai Châu đã hứng chịu nhiều đợt thiên tai, lũ lụt, gây thiệt hại lớn tại nhiều địa phương.



Ông Đinh Trung Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu cho biết: Với quyết tâm không để học sinh nào muộn giờ thi, hoặc không kịp tham gia kỳ thi do mưa lũ gây sạt lở, tắc đường, ngành đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn rà soát những học sinh ở xa để tổ chức nơi ăn ở gần điểm thi cho các em trước và trong kỳ thi.



Theo thống kê, toàn tỉnh sẽ có gần 1.500 học sinh đủ điều kiện ở nội trú, trên tổng số hơn 3.000 thí sinh tham dự kỳ thi. Sở cũng đã chỉ đạo các nhà trường làm tốt khâu tuyên truyền cho học sinh đề phòng những tình huống bất trắc trước và trong kỳ thi:



"Kỳ thi THPT chung ở tỉnh Lai Châu là thời điểm bắt đầu mưa lũ. Phương án an toàn cho người dự thi là tuyên truyền cho học sinh luôn luôn đề phòng những bất trắc trước, trong những ngày thi. Bên cạnh đó, có phương án để học sinh ăn ở gần điểm thi trong những ngày thi, đặc biệt là đối với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Phối hợp với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng giao thông và các lực lượng khác, để làm sao ứng trực, không để một em nào không đến kỳ thi được do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ"- ông Tuấn cho biết.



Đến nay, các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cũng như các phương án đảm bảo an toàn tại các điểm thi, khu vực chấm thi tại Lai Châu đã cơ bản hoàn tất. Sự chủ động của ngành Giáo dục và sự phối hợp của các lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương trong việc sẵn sàng ứng trực, hỗ trợ trong những ngày thi sẽ là điều kiện thuận lợi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, kết quả cao./.