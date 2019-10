Nhặt được 50 triệu đồng, 3 học sinh lớp 8 trả lại cho người đánh rơi

Kịp thời ghi nhận hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của 3 em Tăng Vũ Hà Linh, Nguyễn Bảo Ngọc và Hà Ngọc Ánh, học sinh lớp 8A1, Trường Trung học cơ sở Bồ Đề, quận Long Biên, ngày 15/10/2019, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ký Quyết định số 1679/QĐ-SGDĐT, tặng giấy khen, biểu dương hành động đẹp, việc làm tốt cho các em. Ngành GD-ĐT Hà Nội cũng đã lập danh sách đề xuất UBND Thành phố biểu dương gương người tốt việc tốt đối với 3 em.

3 học sinh Hà Linh, Bảo Ngọc và Ngọc Ánh của Trường THCS Bồ Đề. (Ảnh: Giáo dục thời đại)

Trước đó, vào ngày 12/10 trên đường từ trường về nhà, khi đi đến ngõ 78 phường Bồ Đề, ba em Tăng Vũ Hà Linh, Nguyễn Bảo Ngọc và Hà Ngọc Ánh nhìn thấy một cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng rơi sát mép đường. Sau một lát lúng túng, các em định thần lại và nhặt cọc tiền lên. Ba em hội ý thật nhanh và quyết định đến Công an phường Bồ Đề để giao nộp cho các chú công an. Khi đến Công an phường các em mới biết số tiền nhặt được là 50 triệu đồng. Ngay sau đó, qua xác minh từ camera khu vực, số tiền đã được Công an phường Bồ Đề trao trả lại cho chủ nhân là anh Vương Quốc Tùng, 34 tuổi, ở phố Bồ Đề, quận Long Biên.



Được biết, gia đình 3 em đều có hoàn cảnh khó khăn, các em đều chăm ngoan, học tốt, xứng đáng là những cháu ngoan Bác Hồ.

Sáng nay (16/10), lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ trực tiếp trao giấy khen và tuyên dương hành động đẹp của các em tại Trường Trung học cơ sở Bồ Đề, quận Long Biên./.