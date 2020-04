Nhiều địa phương đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại học tập

Sáng 27/4, tất cả học sinh khối lớp 9, học sinh THPT và giáo dục thường xuyên (cấp THPT) của tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trường học. Ngành giáo dục tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể đảm bảo an toàn phòng dịch cũng như chương trình học tập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk kiểm tra công tác phòng dịch tại một số trường trên địa bàn...



Sáng thứ 2 đầu tuần, nhưng 300 học sinh khối lớp 9 của trường phổ thông cơ sở Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột không chào cờ tại sân trường. Các em thực hiện chào cờ tại từng lớp và sinh hoạt đầu giờ với chủ đề “Phòng chống dịch Covid-19 không lơ là, chủ quan”. Ông Tạ Ngọc Kiểm, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ, thực hiện vệ sinh cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho học sinh. Đặc biệt tất cả các em được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.



"Nhà trường đã bố trí tiết đầu là tiết chào cờ, nhà trường đã cho các em chào cờ trong lớp và nguyên 1 tiết các thầy cô giáo chủ nhiệm đã hướng dẫn khi học sinh đến trường phải thực hiện như thế nào, trên đường tới trường như thế nào, kể cả trong lớp học và giờ ra chơi phải giữ khoảng cách theo khuyến cáo để học sinh được nắm bắt và thực hiện tốt”- ông Tạ Ngọc Kiểm cho biết.

Còn tại trường Trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, học sinh mỗi lớp đi học trở lại đã được chia làm hai ca sáng - chiều để giữ khoảng cách an toàn. Tuy không gặp đầy đủ bạn bè như trước nhưng các em không giấu được niềm vui khi trở lại trường.

Học sinh trường THCS Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột được đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn.



“Em đến trường cảm thấy rất hào hứng sau một khoảng thời gian phải nghỉ học ở nhà. Hôm nay đi học lại em có thể trao đổi bài cùng với thầy cô và các bạn để có thể bổ sung nhiều kiến thức hơn cho kỳ thi sắp tới”- em Nguyễn Thị Huyền Thương, học sinh lớp 12A2 chia sẻ.

Ngay trong sáng đầu tiên học sinh đi học trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã thành lập đoàn công tác tiến hành kiểm tra đột xuất tại một số trường học về công tác phòng chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng, các trường đã thực hiện tốt việc phòng dịch theo yêu cầu. Thời gian tới, Sở vẫn tiếp tục kiểm tra đột xuất các trường về công tác này.

Học sinh trường THCS Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định rửa tay trước khi vào lớp.

“Chúng tôi tăng cường kiểm tra và yêu cầu các nhà trường phải có báo cáo về Sở trước 15h hàng ngày để chúng tôi nắm được tình hình các em học sinh đến trường. Trong thời gian các em đến trường, cần tăng cường tuyên truyền phát thanh trong trường để luôn luôn nhắc nhở thông báo y tế về việc vệ sinh phòng dịch để các em tạo thành nề nếp, ý thức, thực hiện tốt các quy định trong đảm bảo an toàn phòng dịch”- ông Phạm Đăng Khoa cho biết.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong ngày đầu tiên đón học sinh trở lại trường, các trường tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm tra giám sát sức khỏe của học sinh khi trở lại trường. Các trường cũng chuẩn bị phòng cách ly tại trường để xử lý kịp thời việc cách ly khi có tình huống khẩn cấp.

"Trong thời gian trở lại trường, nhà trường cũng có những biện pháp giãn cách học sinh trong lớp học cũng như thay đổi lịch học, lịch buổi giữa các khối học để giảm số lượng học sinh tập trung tại trường vào 1 buổi như trước đây. Sáng hôm nay, giáo viên chủ nhiệm vào lớp có hướng dẫn cụ thể về vệ sinh phòng dịch cho học sinh"- thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường phổ thông chuyên Quốc học Huế cho biết.

Học sinh huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đeo khẩu trang ngồi học.

Tại tỉnh Bình Định, hơn 146.000 học sinh các khối trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học trở lại. Đến ngày 4/5, toàn bộ học sinh tiểu học, mầm non cũng sẽ trở lại trường. Tỉnh Bình Định chỉ đạo các trường mua sắm thêm máy đo thân nhiệt, lắp chậu rửa tay trước lớp học, đồng thời yêu cầu học sinh, giáo viên đeo khẩu đầy đủ. Cô Nguyễn Thị Hoài Anh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết đã chuẩn bị 2.400 chai dung dịch sát khuẩn khô, 135 nhiệt kế hồng ngoại để đo nhiệt độ để kiểm tra thân nhiệt cho 38.000 học sinh của huyện.

Sáng 27/4, tỉnh Phú Yên đón học sinh khối lớp 12 và lớp 9 trở lại trường học. Học sinh khi đến lớp đều được đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn. Tiết học đầu tiên, các giáo viên chủ nhiệm và cán bộ y tế trường học hướng dẫn học sinh cách phòng chống dịch bệnh.

"Nhà trường tổ chức các anh, chị bên Đoàn trường để đo thân nhiệt. Trong lớp học, các hành lang, nhà trường đã trang bị rất nhiều nước rửa tay sát khuẩn. Em trở lại trường với tinh thần rất yên tâm để học""- Em Vũ Thanh Vy, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Tuy Hòa cho biết.

Tại Lai Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức các hoạt động dạy và học trở lại sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu các cấp, các ngành liên quan phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh đi học trở lại.

Theo đó, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên và sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng (trừ lưu học sinh Lào) đi học trở lại từ ngày 4/5 và bậc học mầm non đi học từ 6/5. Việc học sẽ được dạy nối tiếp chương trình từ khi cho học sinh nghỉ học và chương trình học trực tuyến đã thực hiện.

Các trường tổ chức dạy phải có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp dạy học trực tuyến, trên truyền hình với dạy học trực tiếp để rút ngắn chương trình, đảm bảo thời gian kết thúc năm học 2019 - 2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8 đến lớp 12 cấp tỉnh và Hội khỏe phù đổng trong năm học 2019 - 2020.

Để đảm bảo cho công tác dạy và học, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh đi học trở lại. Tăng cường tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống dịch cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên, phụ huynh học sinh. Thường xuyên nhắc nhở đảm bảo giãn cách ngoài lớp học, phòng làm việc; đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng và không dùng chung các đồ dùng cá nhân

Ngành Giáo dục và Đào tạo bố trí lịch học 1 buổi/ngày (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, trường nội trú, trường PTDT bán trú); tổ chức dạy học theo ca ở nơi có điều kiện; giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí chỗ ngồi giữa các học sinh đảm bảo khoảng cách theo hướng dẫn; bố trí lệch giờ học, giải lao, giờ ăn, sinh hoạt tập thể giữa các khối, các lớp và thực hiện giãn cách ngay từ cổng trường...

Tại Sơn La: Ngay từ sáng sớm, trước cổng trường THPT Chu Văn Thịnh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, hàng trăm em học sinh hồ hởi đến trường, phấn khởi khi gặp lại thầy cô, bạn bè. Sau kỳ nghỉ dài, hôm nay các em tiếp tục được đến trường để thầy cô giảng dạy trực tiếp, củng cố kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi THPT tới đây.



Trong lớp học, các học sinh đeo khẩu trang, ngồi so le đảm bảo khoảng cách theo kiến nghị của Bộ Y tế.

Em Vì Văn Thành, học sinh lớp 12B chia sẻ, khi trở lại trường em cảm thấy vui vì được học cùng bạn bè, được nghe thầy cô giảng sẽ hiểu biết hơn là khi học trực tuyến. “Em đăng ký học trực tuyến nhưng thấy không hiệu quả như được lên lớp nghe thầy cô giảng”, Thành nói.

Tại biên giới Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn sáng này hơn 100 học sinh khối lớp 9 đã có mặt rất sớm. Ngay từ cổng trường, các em xếp hàng ngay ngắn, đảm bảo khoảng cách 2 mét để đo thân nhiệt và rửa tay với nước sát khuẩn trước khi vào lớp. Trong lớp các em được bố trí ngồi so le cách 1,5 mét và thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Mỗi học sinh bán trú, nội trú ngồi ăn 1 bàn, đảm bảo khoảng cách 2 mét.

Tuy nhiên, do cơ sở vật chất chật hẹp và thiếu nước sạch sinh hoạt, nên việc thực hiện sinh hoạt bán trú của nhà trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc đảm bảo khoảng cách tối thiểu giữa các em học sinh theo kiến nghị của Bộ Y tế.

Thầy giáo Đào Hồng Quân, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được tiêu chí phòng, chống dịch. Về cơ bản trường, lớp còn chật chội, nên trong thời gian này chỉ có khả năng đáp ứng khoảng cách cho các học sinh lớp 9.

“Trong thời gian tới, khi khối học sinh từ lớp 6 – 8 tiếp tục đi học sẽ rất khó khăn cho nhà trường trong việc đảm bảo khoảng cách tối thiểu cho học sinh”, thầy Đào Hồng Quân lo lắng.

Đối với các trường bán trú, nội trú, học sinh được phân chia, giãn cách phòng theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế.

Hơn 22.000 học sinh, chiếm hơn 91% học sinh ở cả khối lớp 9 và lớp 12 của tỉnh Sơn La đã trở lại trường trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, do đặc thù địa hình miền núi nên một số học sinh nghỉ học vì thời tiết có mưa lớn, giao thông đi lại khó khăn.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh khối lớp 9 và lớp 12 của tỉnh Sơn La đi học trở lại, tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

“Tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để đảm bảo việc kiểm soát và nắm tình hình học sinh đến trường, đến lớp, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch cho học sinh khi đến trường”, ông Hoàng cho biết.

Tại Kon Tum: Sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch Covid- 19, hôm nay (27/4), trên 54.400 học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông; học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp của tỉnh Kon Tum đã trở lại trường. Ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng dịch và nội dung chương trình kỳ học.

Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Để đảm bảo công tác phòng dịch Covid- 19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum chủ động chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, như: trước khi học sinh đi học tổ chức tổng dọn vệ sinh lại trường, lớp, ký túc xá; phối hợp với cơ sở y tế tổ chức tiêu độc, khử trùng, diệt khuẩn toàn trường, đặc biệt đối với các cơ sở giáo dục được trưng dụng làm cơ sở cách ly thời gian qua. Các trường trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt cầm tay theo tỷ lệ cứ 200 học sinh trang bị một máy. Trước mỗi phòng học bố trí bàn để dung dịch sát khuẩn, giấy lau; đồng thời mỗi cơ sở giáo dục phải bố trí 1 phòng cách ly tạm thời. Tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường; nếu con em có biểu hiện sốt trên 37 độ C, ho, khó thở, mệt mỏi thì phụ huynh chủ động cho con em nghỉ học và báo với cơ quan y tế thăm khám xử lý đúng quy định. Hàng ngày tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh; các trường không tổ chức chào cờ tập trung đầu tuần…



Đối với vấn đề nội dung và chương trình học của học sinh, ông Đoàn Thanh Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, cho biết: “Các cơ sở giáo dục đào tạo xây dựng lại phân phối chương trình, kế hoạch dạy học của từng môn học phù hợp với điều kiện của đơn vị. Thứ hai các cơ sở giáo dục rà soát đánh giá kết quả học tập của học sinh trên trên truyền hình, qua Internet trong thời gian qua, từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học. Về kỳ thi cuối cấp đối với học sinh lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời chỉ đạo các trường Trung học Phổ thông tổ chức giảng dạy có trọng tâm theo các định hướng về nội dung thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố và phù hợp với nguyện vọng, năng lực của học sinh”.

Hôm nay (27/4), học sinh tất cả các bậc học của thành phố Hải Phòng đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng chống dịch Covid-19. Việc tách lớp, đan xen học trực tuyến và trực tiếp, học cách nhật… được các trường học tại Hải Phòng áp dụng, nhằm đáp ứng yêu cầu tiếp tục phòng tránh dịch bệnh của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Y tế.

Các trường Tiểu học bố trí đón học sinh và đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn từ công trường

Tại các trường học từ bậc Mầm non, Tiểu học đến THCS, THPT, các phương án phân luồng đảm bảo giãn cách ngay từ cổng trường tới lớp học được triển khai bài bản, khoa học. Các trường Tiểu học bố trí giáo viên đón trẻ từ cổng trường, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt, phát khẩu trang; với bậc Mầm non, do đặc thù phải giao nhận trẻ tận tay nên nhiều trường đã bố trí đo thân nhiệt, sát khuẩn tay cả phụ huynh và học sinh từ cổng trường và ký sổ xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ từ cửa lớp học.

Ngày đầu trở lại trường, học sinh khối Tiểu học và THCS, THPT đi học khá đầy đủ; riêng bậc học Mầm non tỉ lệ học sinh đến lớp chỉ khoảng 30%. Cá biệt, một số trường có tỷ lệ trẻ đến lớp rất thấp là Mầm non Đằng Lâm (43/465 trẻ đi học); Mầm non Cát Bi (42/320 trẻ đến trường).

Việc giãn cách cho học sinh trên lớp khiến các trường tại Hải Phòng gặp nhiều khó khăn. Tất cả các trường đều thực hiện phương án chia tách lớp, bố trí học sinh ngồi so le, các lớp học xen kẽ... Tuy nhiên, nếu phương án này kéo dài, các thầy cô giáo phải dạy số lượng tiết trong tuần lớn, khó đảm bảo chất lượng dạy và học. Một số trường gặp khó khăn “kép” vừa thiếu phòng học, vừa thiếu giáo viên. Vì vậy, ngoài tách lớp, bố trí các nhóm lớp học lệch ca... nhiều trường chọn phương án vừa học trực tuyến vừa học trực tiếp trên lớp.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng trường Tiểu học Bạch Đằng (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) cho biết: "Đối với nhà trường, hiện chúng tôi đang có 37 lớp học mà chỉ có 31 phòng học. Trước tình hình phải làm sao đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, có 5 khối trong nhà trường thì chúng tôi giãn cách, mỗi buổi chỉ 4 khối đi học, 1 khối nghỉ và lần lượt như thế. Bám sát văn bản chỉ đạo về điều chỉnh chương trình học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện còn 15 tuần thực học, chúng tôi rút gọn lại thành 10 tuần thực học"./.