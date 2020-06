Những loại máy tính được mang vào phòng thi Tốt nghiệp THPT 2020

Bộ GD- ĐT vừa có hướng dẫn các loại máy tính cầm tay được mang vào phòng thi Tốt nghiệp THPT 2020.

Theo văn bản hướng dẫn, máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, không có chức năng gửi-nhận thông tin, ghi âm, ghi hình, đáp ứng quy chế thi Tốt nghiệp THPT 2020.

Máy tính được mang vào phòng thi không có thẻ nhớ, không có chức năng thu - phát dữ liệu... (Ảnh minh họa)

Danh sách cụ thể các loại máy tính được đem vào phòng thi Tốt nghiệp THPT 2020 gồm:

Casio FX-500 MS, Casio FX-570 MS, FX 570 ES Plus, FX-570VN Plus, FX-580VN X;

VinaCal 500 MS, 570 MS, 570 ES Plus, 570 ES Plus II, 570 EX Plus, 680EX Plus; Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570 ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS;

Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio; Deli 1710, D991ES; Eras E370, E371; Vinaplus FX-580VNX Plus II, FX-580 X.

Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT phổ biến nội dung thông báo này tới các cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được biết và thực hiện./.