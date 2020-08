Nữ sinh ngất xỉu phải đi cấp cứu khi vừa đến điểm thi

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, trong buổi thi thứ 2, một nữ sinh đã ngất xỉu khi vừa đến điểm thi và được đưa đi bệnh viện.

Cụ thể, đầu giờ chiều 9/8, em Hoàng Thị Thanh Huyền đi đến điểm trường THPT Lê Viết Thuật (TP. Vinh, Nghệ An) để dự thi tốt nghiệp THPT môn Toán. Nhưng khi vừa đi đến sân trường, Huyền bất ngờ ngất xỉu. Ngay sau đó, các cán bộ tại điểm thi lập tức đưa em Huyền đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thí sinh tại Nghệ An bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2020.

Hiện tại, sau khi cấp cứu, sức khỏe của nữ sinh này đã ổn định nhưng chưa rõ lý do khiến nữ sinh này ngất xỉu. Tuy nhiên, nguyên nhân liên quan đến Covid-19 được loại trừ do không có yếu tố dịch tễ liên quan.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, theo quy định, thí sinh Huyền sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp THPT, em không phải đến trường dự thi các môn tiếp theo.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn bộ hội đồng thi tỉnh Nghệ An có 31.200 thí sinh đăng ký dự thi. Riêng môn Toán, chiều 9/8 có 31.001 thí sinh dự thi, vắng 33 em. Môn Văn buổi sáng có 28 em vắng; không có thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Nghệ An không có thí sinh F0, F1, F2, chưa ghi nhận bệnh nhân Covid-19./.