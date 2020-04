Nữ sinh nói tiếng Anh “như gió” tuyên truyền chống dịch Covid-19

Ngày 3/4 Nguyễn Phương Ngân, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị đăng lên Youtube cá nhân một video giới thiệu bằng tiếng Anh công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam, do em thực hiện.



Ngay khi vừa đăng tải, clip này nhận được hơn 5.700 lượt xem với nhiều bình luận ngợi khen khả năng ngoại ngữ của nữ sinh này.

Nguyễn Phương Ngân cho biết, lý do thực hiện clip do cảm động trước hình ảnh các y bác sĩ, chiến sĩ bộ đội và người dân cả nước nỗ lực chung tay phòng chống Covid-19.

“Bố em là bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, chị gái là sinh viên trường Đại học Y Hà Nội cũng hàng ngày truyền cho em nhiệt huyết sẵn sàng đóng góp sức mình vào “trận chiến” chung đẩy lùi dịch bệnh này.

Thời điểm này, mỗi người cần có một hành động để chung ta phòng chống dịch bệnh. Là học sinh, em chọn cách làm video tuyên truyền về công tác phòng chống Covid-19 của Việt Nam. Đây cũng là cách để em hưởng ứng phong trào phát động của đoàn trường là: mỗi chi đoàn, mỗi đoàn viên có hành động thiết thực để chung tay phòng chống dịch bệnh”, Phương Ngân nói.

Với mong muối giới thiệu cho bạn bè quốc tế niềm tự hào của Việt Nam khi kiểm soát tốt dịch Covid-19, nữ sinh vừa đoạt giải Khuyến khích thi Học sinh giỏi Quốc gia môn tiếng Anh quyết định chọn ngôn ngữ này để truyền tải. Trong video, em trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Anh (có phụ đề tiếng Việt) để nói sự nguy hiểm của Covid-19, tình hình dịch bệnh trên phạm vi thế giới và những biện pháp tích cực của Việt Nam trong phòng chống đại dịch này.

“Covid-19…gây ra hàng ngàn ca nhiễm và trường hợp tử vong ở hơn 200 quốc gia. Tại Việt Nam dù hệ thống y tế, chăm sóc sức khoẻ chưa tiên tiến như các nước phát triển và ngân sách còn hạn chế, nhưng tới nay số ca nhiễm Covid-19 chỉ dừng lại ở con số 218 (cập nhật đến ngày 1/4- ngày quay video) và không có trường hợp tử vong nào kể từ khi dịch bùng phát từ tháng 1. Ngay cả khi xem những con số này một cách kỹ càng, ta có thể thấy rõ ràng là: Việt Nam đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch…”, video của nữ sinh giới thiệu.

Tính cả thời gian viết lời dẫn, quay và dựng clip, Phương Ngân mất khoảng 4 ngày. Được sự đồng ý của nhà trường, Ngân chọn trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - nơi em theo học để ghi hình cho clip. Trước và sau một cảnh quay, Ngân đeo khẩu để đảm bảo an toàn theo đúng khuyến cáo của cơ quan y tế.

Nói về clip của nữ sinh, thầy Nguyễn Hoài Nam, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, nhà trường rất vui vì các học sinh đã chủ động, tích cực và sáng tạo trong phong trào chung tay tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Riêng về Phương Ngân, thầy Nam cho biết, em nhiều năm là học sinh giỏi, xuất sắc, đạt giải thưởng trong nhiều cuộc thi về tiếng Anh và là nhân tố tích cực trong công tác đoàn hội, hoạt động thiện nguyện của nhà trường./.