S-Race 2026 Cà Mau: Gắn kết yêu thương qua những dặm dài trải nghiệm

Thứ Bảy, 17:24, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - S-Race Cà Mau 2026 đã trở thành không gian để gia đình cùng đồng hành với học sinh trên hành trình rèn luyện thể chất. Từ đường chạy đến các hoạt động trải nghiệm, những khoảnh khắc gắn kết đã góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe và năng động tới thế hệ trẻ.

Sáng 16/5, S-Race Cà Mau là chặng mở màn của S-Race 2026, thu hút sự tham gia của hơn 12.000 người gồm 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh tại sự kiện trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Ngoài 6 nội dung thi đấu chính thức cho học sinh các cấp từ tiểu học tới THPT, phần chạy mở rộng S-Race Family cũng để lại nhiều hình ảnh đáng nhớ với những cái nắm tay thật chặt giữa cha mẹ và con cái, như một cam kết đồng hành trên hành trình rèn luyện thể chất.

Phần chạy S-Race Family như một cam kết đồng hành trên hành trình rèn luyện thể chất của cả gia đình
Phần chạy S-Race Family như một cam kết đồng hành trên hành trình rèn luyện thể chất của cả gia đình

Gia đình anh Thùy, chị Trinh cùng hai con Bảo Anh và Quang Bảo (Trường Tiểu học Quang Trung) là một trường hợp đặc biệt tại S-Race Cà Mau khi cả 2 bố mẹ đều sát cánh cùng con trên đường chạy S-Race Family. Anh chị cho biết cả gia đình đã bắt đầu tập luyện ngay khi biết S-Race đến Cà Mau, từ những buổi chạy bộ nhẹ nhàng đến việc cùng nhau rèn luyện thể lực mỗi ngày. Với gia đình anh Thụy, đây là dịp để các thành viên thêm gắn bó, tạo nên những kỷ niệm vui vẻ và ý nghĩa.

Không trực tiếp đồng hành cùng con trên đường chạy nhưng chị Thanh Huyền vẫn dõi theo từng bước chạy của con trong không khí sôi động của S-Race Cà Mau. Chị cho biết giải đấu mang đến cơ hội để các con được vận động, giao lưu cùng bạn bè và thêm yêu thể thao, trong khi phụ huynh cũng có dịp đồng hành, động viên con theo cách rất riêng. Với chị Thanh Huyền, nhìn thấy con hào hứng, tự tin hoàn thành phần thi đã là niềm vui lớn nhất của gia đình.

Hiểu rằng nhiều phụ huynh luôn mong muốn có thêm cơ hội đồng hành và trải nghiệm cùng con thông qua các hoạt động thể chất, S-Race Family được phát triển như một thương hiệu chuyên biệt dành của S-Race, góp phần gắn kết, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và lối sống lành mạnh của cả gia đình.

Ngay sau S-Race Cà Mau, chuỗi hoạt động của S-Race Family  là thử thách chạy trực tuyến S-Race Family Online và chiến dịch Nhà mình yêu thể thao, tiếp tục là cơ hội để các gia đình đồng hành cùng nhau trên hành trình xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe.

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH chia sẻ: "S-Race 2026 không đơn thuần là một giải chạy, mà là minh chứng cho cam kết 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt' của Tập đoàn TH. Đặc biệt năm nay, việc giải đấu lần đầu tiên mở rộng đến lứa tuổi mầm non chính là bước tiến mới để chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu nuôi dưỡng tình yêu thể thao, gắn kết gia đình và xây dựng nền tảng thể chất vững chắc cho các em ngay từ những năm tháng đầu đời."

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH phát biểu tại sự kiện
Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH phát biểu tại sự kiện

S-Race không chỉ giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe, mà còn mang đến những người bạn đồng hành tiếp sức trên đường chạy. TH giới thiệu tới các em  thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức Uống Sữa Lúa Mạch Có Thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới cùng với nhiều sản phẩm tươi, ngon khác như TH true YOGURT TOPKID, TH true WATER, TH true TEA.

a1.jpg

Tập đoàn TH chia sẻ về chuỗi giá trị dược liệu

VOV.VN - Tập đoàn TH đang triển khai Chuỗi giá trị dược liệu – Công nghệ sinh học, vì sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc đích thực, trên nền tảng phát triển bền vững, theo hướng y tế dự phòng bằng những sản phẩm thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm từ thiên nhiên.

CTV Khôi Nguyên/VOV.VN
Tập đoàn TH bền bỉ vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt

VOV.VN - Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh” vừa được phát động tại Hà Nội. Sự kiện có sự đồng hành của Tập đoàn TH – đơn vị có hơn 15 năm bền bỉ phụng sự đồng hành cùng Đảng và Nhà nước chăm lo sức khỏe nhân dân, vì tầm vóc Việt.

Khi văn hoá không còn là khẩu hiệu: Góc nhìn từ Tập đoàn TH

VOV.VN - “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần được thiết kế như một kiến trúc có chủ đích, trong đó văn hoá không chỉ là giá trị tinh thần, mà trở thành nền tảng vận hành của tổ chức” - chia sẻ của bà Trần Thị Quyên, Giám đốc Nhân sự Tập đoàn TH tại Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026.

Tập đoàn TH khởi công nhà máy chế biến thực phẩm sạch công suất 1 triệu tấn

VOV.VN - Sáng 9/3, Tập đoàn TH (sở hữu thương hiệu TH true MILK) khởi công Nhà máy Chế biến Thực phẩm sạch TH Bình Dương tại KCN Sóng Thần 3, TP. Hồ Chí Minh. Ngay sau Lễ khởi công, các đại biểu cũng tham gia chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong khuôn viên Dự án.

