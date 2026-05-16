S-Race 2026 Cà Mau: Gắn kết yêu thương qua những dặm dài trải nghiệm

Sáng 16/5, S-Race Cà Mau là chặng mở màn của S-Race 2026, thu hút sự tham gia của hơn 12.000 người gồm 4.200 học sinh, thầy cô, phụ huynh tại sự kiện trực tiếp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển và 8.200 vận động viên tại 15 điểm hưởng ứng thuộc các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Ngoài 6 nội dung thi đấu chính thức cho học sinh các cấp từ tiểu học tới THPT, phần chạy mở rộng S-Race Family cũng để lại nhiều hình ảnh đáng nhớ với những cái nắm tay thật chặt giữa cha mẹ và con cái, như một cam kết đồng hành trên hành trình rèn luyện thể chất.

Phần chạy S-Race Family như một cam kết đồng hành trên hành trình rèn luyện thể chất của cả gia đình

Gia đình anh Thùy, chị Trinh cùng hai con Bảo Anh và Quang Bảo (Trường Tiểu học Quang Trung) là một trường hợp đặc biệt tại S-Race Cà Mau khi cả 2 bố mẹ đều sát cánh cùng con trên đường chạy S-Race Family. Anh chị cho biết cả gia đình đã bắt đầu tập luyện ngay khi biết S-Race đến Cà Mau, từ những buổi chạy bộ nhẹ nhàng đến việc cùng nhau rèn luyện thể lực mỗi ngày. Với gia đình anh Thụy, đây là dịp để các thành viên thêm gắn bó, tạo nên những kỷ niệm vui vẻ và ý nghĩa.

Không trực tiếp đồng hành cùng con trên đường chạy nhưng chị Thanh Huyền vẫn dõi theo từng bước chạy của con trong không khí sôi động của S-Race Cà Mau. Chị cho biết giải đấu mang đến cơ hội để các con được vận động, giao lưu cùng bạn bè và thêm yêu thể thao, trong khi phụ huynh cũng có dịp đồng hành, động viên con theo cách rất riêng. Với chị Thanh Huyền, nhìn thấy con hào hứng, tự tin hoàn thành phần thi đã là niềm vui lớn nhất của gia đình.

Hiểu rằng nhiều phụ huynh luôn mong muốn có thêm cơ hội đồng hành và trải nghiệm cùng con thông qua các hoạt động thể chất, S-Race Family được phát triển như một thương hiệu chuyên biệt dành của S-Race, góp phần gắn kết, xây dựng thói quen rèn luyện thể chất và lối sống lành mạnh của cả gia đình.

Ngay sau S-Race Cà Mau, chuỗi hoạt động của S-Race Family là thử thách chạy trực tuyến S-Race Family Online và chiến dịch Nhà mình yêu thể thao, tiếp tục là cơ hội để các gia đình đồng hành cùng nhau trên hành trình xây dựng thói quen rèn luyện sức khỏe.

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH chia sẻ: "S-Race 2026 không đơn thuần là một giải chạy, mà là minh chứng cho cam kết 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh - Vì tầm vóc Việt' của Tập đoàn TH. Đặc biệt năm nay, việc giải đấu lần đầu tiên mở rộng đến lứa tuổi mầm non chính là bước tiến mới để chúng tôi hiện thực hóa mục tiêu nuôi dưỡng tình yêu thể thao, gắn kết gia đình và xây dựng nền tảng thể chất vững chắc cho các em ngay từ những năm tháng đầu đời."

Đại diện Ban lãnh đạo Tập đoàn TH, ông Arghya Mandal - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH phát biểu tại sự kiện

S-Race không chỉ giúp các em học sinh nâng cao sức khỏe, mà còn mang đến những người bạn đồng hành tiếp sức trên đường chạy. TH giới thiệu tới các em thức Uống Sữa Trái Cây Có Thạch TH true JUICE milk MISTORI và Thức Uống Sữa Lúa Mạch Có Thạch TH true CHOCOMALT MISTORI - với thạch dừa giòn ngon - là nguồn năng lượng hoàn toàn từ thiên nhiên cho thế hệ mới cùng với nhiều sản phẩm tươi, ngon khác như TH true YOGURT TOPKID, TH true WATER, TH true TEA.