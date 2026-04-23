  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sunshine Group hợp tác Cranleigh School đưa giáo dục chuẩn Anh Quốc vào Việt Nam

Thứ Năm, 09:55, 23/04/2026
VOV.VN - Sáng 22/4, Sunshine Group và Cranleigh School (Vương quốc Anh) đã chính thức ký Thỏa thuận Nguyên tắc hợp tác, đánh dấu bước chuyển từ định hướng sang triển khai cụ thể trong chiến lược phát triển hệ thống giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Sự kiện tiếp nối Biên bản ghi nhớ (MOU) đã ký vào tháng 3/2026, với kế hoạch phát triển mạng lưới các trường Cranleigh International và dự kiến công bố cơ sở đầu tiên vào tháng 6.

Cranleigh School, thành lập từ năm 1865 tại Surrey (Anh), là hệ thống giáo dục danh tiếng với hơn 160 năm phát triển và mạng lưới hiện diện tại nhiều quốc gia. Trong khi đó, Sunshine Group định vị giáo dục chất lượng cao như một trụ cột chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, bên cạnh bất động sản và công nghệ. Tập đoàn đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục quốc tế trong các dự án nhà ở quy mô lớn, qua đó kiến tạo môi trường đào tạo bài bản, đồng bộ ngay gần nơi cư trú cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch Sunshine Group cho biết giáo dục và công nghệ là hai trọng tâm trong chiến lược “Sunshine 2.0” giai đoạn 2026–2036. Ông nhấn mạnh mục tiêu không chỉ đưa mô hình giáo dục quốc tế vào Việt Nam, mà hướng tới đồng kiến tạo hệ thống trường học kết hợp hài hòa giữa chuẩn mực toàn cầu và bản sắc địa phương.

Ở góc độ triển khai, ông Đỗ Văn Tuấn – CEO Hệ thống Giáo dục Sunshine cho rằng hợp tác với Cranleigh mở ra cơ hội xây dựng một mô hình giáo dục khác biệt, tập trung phát triển toàn diện cho học sinh về học thuật, kỹ năng và năng lực hội nhập.

Ông Tuấn chia sẻ: “Cột mốc này đánh dấu sự khởi đầu của một tầm nhìn giáo dục rộng lớn tại Việt Nam. Với di sản và chuyên môn mang tính toàn cầu của Cranleigh School cùng kinh nghiệm triển khai thực tiễn tại Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng sẽ xây dựng một mạng lưới các trường học chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về giáo dục của các gia đình trên cả nước và đóng góp ý nghĩa cho giáo dục khu vực trong tương lai”.

Lãnh đạo Sunshine Group và Cranleigh School (Vương quốc Anh) chính thức ký Thỏa thuận Nguyên tắc hợp tác

Đại diện Cranleigh School khẳng định triết lý giáo dục của nhà trường là phát triển con người toàn diện, chú trọng cả học thuật, tư duy độc lập và trách nhiệm xã hội. Sự hợp tác với Sunshine Group được kỳ vọng sẽ tạo ra những mô hình giáo dục vừa đạt chuẩn quốc tế, vừa phù hợp với bối cảnh và nhu cầu tại Việt Nam.

Bà Samantha Price – Đại diện Cranleigh School chia sẻ niềm vui bắt đầu chương mới này thông qua sự hợp tác với Sunshine Group tại Việt Nam

Hai bên thống nhất hướng tới mô hình “đồng kiến tạo”, cùng tham gia thiết kế, phát triển và vận hành hệ thống trường học. Các trường trong hệ thống sẽ chú trọng cân bằng giữa học thuật, kỹ năng sống, thể chất và nghệ thuật, nhằm đào tạo thế hệ học sinh có năng lực toàn cầu và bản sắc văn hóa vững vàng.

Trong bối cảnh nhu cầu giáo dục quốc tế tại Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các đô thị lớn, sự hợp tác giữa Sunshine Group và Cranleigh School được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chuẩn mực giáo dục và mang đến thêm lựa chọn chất lượng cho phụ huynh và học sinh.

Sunshine Group khởi công 3 dự án và tâm điểm là Noble West Lake Ha Noi

VOV.VN - Ngày 02/03, tại khu đô thị Ciputra, Hà Nội, Sunshine Group đồng loạt khởi công và động thổ ba dự án quy mô lớn, trong đó tâm điểm là Noble West Lake Ha Noi. Sự kiện đánh dấu bước tăng tốc chiến lược năm 2026 sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, mở màn cho chu kỳ phát triển mới của tập đoàn.

 

CTV Hồng Hạnh/VOV.VN
Tag: Sunshine Group Cranleigh School giáo dục Anh Quốc
Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land khởi công KĐT Bắc Thăng Long Urban City
VOV.VN - Sáng 2/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City do liên danh Handico - Sunshine Group - Thái Nam Land triển khai. Đây là dự án quy mô gần 700 ha, dân số dự kiến khoảng 240.000 người, mang ý nghĩa chiến lược trong lộ trình tái cấu trúc không gian phát triển Thủ đô.

VOV.VN - Tối 14/02, tại Trung tâm Cộng đồng Millwell Road thuộc khu vực Sunshine Coast, Australia, chương trình "Xuân quê hương 2026 – Gắn kết cộng đồng" đã được tổ chức trang trọng và đầm ấm.

