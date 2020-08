Tăng cường đảm bảo an toàn kỳ thi THPT, “trấn an” tâm lý thí sinh

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 và tâm lý lo lắng của bậc phụ huynh có con em dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngày 4/8, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cùng các sở ngành có liên quan đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại một số điểm thi trên địa bàn.

Bà Nguyễn Duyên Bích Ngọc, Phụ huynh học sinh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: "Chúng tôi cảm thấy lo lắng hồi hộp lắm, nhưng nếu bắt buộc cũng phải thi, nếu dời tới lui các thí sinh cũng áp lực".

Ông Nguyễn Thanh Bình, có con dự thi tại điểm thi quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ cho biết: "Nếu thi thì cũng nên thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là phải giãn cách an toàn."

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cùng đoàn đi kiểm tra điểm thi tại quận Ninh Kiều.

Tâm lý lo lắng của bà Nguyễn Duyên Bích Ngọc và ông Nguyễn Thanh Bình, phụ huynh có con em dự kỳ thi THPT tại Cần Thơ thời điểm này cũng giống tâm trạng của nhiều bậc cha mẹ có con em tham dự thi kỳ thi diễn ra trong cả nước. Bởi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Để tạo niềm tin cho phụ huynh và 10.672 thí sinh, thành phố Cần Thơ đã có những kế hoạch ứng phó với dịch bệnh, kiểm tra thường xuyên các khâu chuẩn bị trước kỳ thi diễn ra vào ngày 8 đến ngày 10/8 tới.

Qua kiểm tra các điểm thi trên địa bàn quận Ninh Kiều, bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đánh giá cao việc triển khai tốt văn bản chỉ đạo, điểm mới trong kỳ thi; tuyên truyền, phổ biến các thông tin phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đến các giáo viên, học sinh và phụ huynh kịp thời, hiệu quả. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Ban chỉ đạo kỳ thi thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Riêng các trường có đặt điểm thi thực hiện phun thuốc khử khuẩn trước ngày 5/8.

Trong thời điểm thi, các Sở, ngành, địa phương phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế tụ tập đông người trước cổng trường

Theo ông Nguyễn Phúc Tăng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Sở GD&ĐT Cần Thơ đã bố trí 24 điểm thi tại 9 quận, huyện, với tổng số 464 phòng thi; đồng thời, bố trí 110 phòng thi dự phòng và 72 cán bộ coi thi dự phòng. Ngoài ra, Sở còn bố trí thêm 10 điểm thi với 221 phòng thi dự phòng ở 9 quận, huyện để đáp ứng kịp thời diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Phúc Tăng cho biết: "Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương, để tiến hành các biện pháp phòng chống dịch như: khử khuẩn trước khi tổ chức kỳ thi, trang bị khẩu trang, nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt các thí sinh, cán bộ coi thi trước mỗi buổi thi".

Ngoài phương án phòng chống dịch, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng phân công các sở, ngành, địa phương, lực lượng công an, thanh niên phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế tụ tập đông người trước cổng trường; thực hiện tốt công tác hỗ trợ cho thí sinh; chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thí sinh./.