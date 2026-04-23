  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60

Thứ Năm, 05:53, 23/04/2026
VOV.VN - Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60 diễn ra từ ngày 15-23/4 tại Moscow, Liên bang Nga đã chính thức khép lại. Vượt qua 200 thí sinh của 37 đoàn đến từ các nước, đoàn Việt Nam có 4 thí sinh tham dự và cả 4 em đều đoạt giải với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương bạc.

Vinh dự, vui sướng và tự hào, đó là tâm trạng chung của cả 4 thí sinh đoàn Việt Nam. Không vui sao được khi tại đấu trường hóa học tầm cỡ quốc tế, tên các em và danh xưng “Việt Nam” liên tục được xướng lên với 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương bạc. Đặc biệt, Ngô Hoàng Minh - học sinh chuyên hóa trường Chuyên Hà Nội- Amsterdam, giành vị trí xuất sắc top 2 - đạt điểm cao thứ 2 trong số 200 thí sinh tham dự Kỳ thi.

Các thí sinh Việt Nam vinh dự nhận Huy chương Vàng

Với em thành tích này là một bất ngờ: “Em rất biết ơn bố mẹ và các thầy cô đã chăm sóc và dạy dỗ chúng em. Được tham dự một Kỳ thi quốc tế có rất nhiều bạn giỏi đến từ các nước, đặc biệt là Nga và Trung Quốc thì đây là một trải nghiệm rất đáng giá với em. Kết quả này vượt xa kỳ vọng của em”.

Thí sinh Ngô Hoàng Minh học sinh chuyên hóa trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam, giành vị trí xuất sắc top 2 - đạt điểm cao thứ 2 trong số 200 thí sinh tham dự Kỳ thi cùng Giải thưởng 500.000 ruble - tương đương 6.500 USD.

Ba thí sinh còn lại đều trong nhóm 30. Đó là Nguyễn Thái Minh, Nguyễn Hữu Tuệ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội và Nguyễn Công Thành, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, Hà Nội. Đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự Kỳ thi, song thành tích đạt được tiếp tục khẳng định năng lực, bản lĩnh và sự hội nhập nhanh chóng của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Thí sinh Việt Nam vinh dự được trao Huy chương Bạc tại Kỳ thi
Thầy và trò đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hùng Huy- Trưởng đoàn Việt Nam chia sẻ: “Tất cả các thành viên trong đoàn đều rất vui vì năm nay, các em thí sinh đoạt được thành tích rất cao, đặc biệt, em Ngô Hoàng Minh xuất sắc đoạt thành tích vượt trội nhất - đạt điểm cao thứ 2 trong số tất cả thí sinh tham dự Kỳ thi. Đây là giải thưởng vô cùng danh giá và vô cùng khó khăn. Tôi rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên một học sinh của Việt nam đoạt được Giải thưởng này”.

Thầy và trò đoàn Việt Nam cùng bạn bè quốc tế tham dự Kỳ thi

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60 là một trong những kỳ Olympic Hóa học học sinh uy tín nhất thế giới, có quy chế quốc tế được UNESCO công nhận. Kỳ thi năm nay quy tụ khoảng 200 học sinh giỏi hóa học đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với các thí sinh Việt Nam, các thí sinh Trung Quốc xuất sắc giành nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Vị trí xuất sắc Nhất và thứ 3 toàn Kỳ thi, Danh hiệu Nhà Lý thuyết xuất sắc nhất và Nhà Thực nghiệm xuất sắc nhất. Đội tuyển Nga xứng đáng là nước chủ nhà khi giành nhiều thành tích nhất với nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng. Ngoài ra, Huy chương vàng được trao cho các thí sinh của Kazakhstan, Hungary và Israel. Huy chương bạc được trao cho các thí sinh thuộc các đội Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Turkmenistan, Belarus và Mông Cổ.

Kỳ thi năm nay quy tụ khoảng 200 học sinh giỏi hóa học đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ

Thầy giáo Alexander Gladilin, Trưởng Ban giám khảo, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Chuyên học thuộc ĐH Quốc gia Moscow nhận xét: “Tôi cho rằng kết quả đạt được lần này là hết sức khả quan, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của Nga như một trong những quốc gia hàng đầu thế giới trong công tác đào tạo các tài năng hóa học trẻ. Trong bối cảnh các cuộc thi quốc tế luôn diễn ra với mức độ cạnh tranh rất cao giữa những cường quốc khoa học, các đội tuyển truyền thống như Nga, Trung Quốc, Việt Nam, Kazakhstan và Hungary đều góp mặt và thể hiện trình độ xuất sắc”. 

Kỳ thi do Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov và Quỹ Melnichenko phối hợp tổ chức

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev lần thứ 60 được tổ chức dưới sự bảo trợ của “Thập kỷ Khoa học và Công nghệ tại Nga” do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin công bố; đồng thời do Khoa Hóa học, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow mang tên M.V. Lomonosov và Quỹ Melnichenko phối hợp tổ chức. Cùng với Cuộc thi Olympic Hoá học quốc tế, Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev là 2 kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao nhất thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông.

 

Thu Hà, Minh Phượng/VOV-Moscow
Dấu ấn Olympic 2025: Huy chương và hành trình bồi dưỡng nhân tài Việt
VOV.VN - Năm 2025, học sinh Việt Nam tỏa sáng tại các kỳ thi Olympic và sân chơi khoa học quốc tế với nhiều huy chương vàng ở Toán, Lý, Hóa, AI. Thành tích này cho thấy hiệu quả của chiến lược phát hiện sớm, đào tạo bài bản và bồi dưỡng nhân tài dài hạn theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Giáo dục Việt Nam khẳng định vị thế qua hơn 360 huy chương các kỳ thi Olympic

Giáo dục Việt Nam khẳng định vị thế qua hơn 360 huy chương các kỳ thi Olympic

Việt Nam giành Huy chương Bạc tại cuộc thi Robotics quốc tế 2025

Việt Nam giành Huy chương Bạc tại cuộc thi Robotics quốc tế 2025

