Thi Tốt nghiệp: Nhận vất vả cho người lớn, tạo thuận lợi cho thí sinh

Ngày 8/7, Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ - Trưởng BCĐ cấp quốc gia, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự có đại diện Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên, thành viên BCĐ thi cấp tỉnh và đại diện các Sở ngành liên quan của tỉnh.

Tại huyện Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên), đoàn của BCĐ cấp quốc gia đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tại điểm thi trường THPT Bình Yên.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đến động viên thí sinh trước mùa thi.

Thăm các lớp học, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ động viên các học sinh tập trung ôn tập tốt nhưng không để tâm lý quá căng thẳng, bởi ngành giáo dục đã nhận những gì vất vả cho người lớn để tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Do thay đổi mục tiêu và để phù hợp với điều kiện học tập do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đề thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 giảm độ khó so với đề thi THPT quốc gia những năm trước. Tuy nhiên, đề vẫn có độ phân hoá phù hợp để đảm bảo phân loại được học sinh.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất của các em hiện nay là ôn thi tốt để có tâm thế sẵn sàng, tự tin tham dự kỳ thi. Bộ GD-ĐT, UBND tỉnh và các Bộ ngành liên quan sẽ chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, tạo thuận lợi cho thí sinh”, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nói.

Định Hoá là huyện miền núi thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên. Toàn huyện có 869 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, trong đó 709 em (chiếm 81,5%) là người dân tộc thiểu số, điều kiện học tập và đi lại khó khăn. Thứ trưởng đề nghị địa phương có phương án hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh, đặc biệt trong trường hợp có mưa lũ xảy ra. Các nhà trường cần tập trung ôn tập hiệu quả cho học sinh, trong đó quan tâm các học sinh có học lực kém hơn, để động viên, hỗ trợ các em vượt qua kỳ thi, có động lực tiếp tục vươn lên trong học tập, cuộc sống. “Nguyên tắc giáo dục là không để học sinh nào bị sót phía sau”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Báo cáo với đoàn kiểm tra của BCĐ cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên - Phạm Đức Việt cho biết, toàn tỉnh có 15.244 thí sinh đăng ký dự thi. Địa phương bố trí 31 Điểm thi với 649 phòng thi và hơn 8.300 cán bộ, nhân viên tham gia thực hiện các công tác tổ chức kỳ thi. Các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; công tác tổ chức coi thi, chấm thi, thanh tra thi; đảm bảo y tế, điện lực… đã được địa phương xây dựng chi tiết.



Với tình hình thực tế tỉnh có nhiều trường có học sinh ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện khó khăn, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo UBND các huyện (TP, thị xã) xây dựng phương án hỗ trợ thí sinh. Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã thành lập 31 đội thanh niên tình nguyện, hỗ trợ thí sinh tại 31 Điểm thi về việc đi lại, ăn ở.

“Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, các nhà trường rà soát số thí sinh ở xa địa điểm thi, nhất là những nơi có thể có lũ, lụt để bố trí chỗ trọ, chỗ ở cho các em. Tỉnh cũng tăng cường vận động các tổ chức cá nhân và sử quỹ khuyến học để hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh là con em các dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa. Các Điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh có học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều đã có phương án hỗ trợ học sinh về mọi mặt để các em không vì khó khăn mà bỏ thi”, Giám đốc Sở GD-ĐT - Phạm Việt Đức nói.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thi khoa học, chi tiết

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh trọng trách của UBND cấp tỉnh trong tổ chức, thực hiện kỳ thi tốt nghiệp THPT. Theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT chịu trách nhiệm chung về kỳ thi, UBND tỉnh, trực tiếp là Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện việc tổ chức kỳ thi trên địa bàn.

Kỳ thi năm 2020 có mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT nhưng thực tế rất nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả này để tuyển sinh. Do đó, Thứ trưởng đề nghị BCĐ thi cấp tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo kỳ thi được diễn ra an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan.

“Việc tổ chức kỳ thi là không mới nhưng mỗi năm kỳ thi lại có những điểm khác nên việc tổ chức, thực hiện không được chủ quan, nhưng không nên quá lo lắng. Để làm được điều này, mỗi cá nhân tham gia làm thi phải nắm vững quy chế; công tác phân công nhiệm vụ phải đúng người, rõ việc. Nếu mỗi cá nhân tham gia làm thi đều ngăn ngắn, trách nhiệm, nắm vững chuyên môn làm thi, thì kỳ thi chắc chắn được tổ chức thành công”, Thứ trưởng nói.

Trưởng BCĐ cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đề nghị địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể tổ chức kỳ thi tại địa phương. Từ kế hoạch tổng thể này, phải xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết từng thành viên trong BCĐ, từng ban ngành liên quan, đảm bảo việc tổ chức kỳ thi khoa học, đúng quy chế.

Năm 2020, BGDĐT yêu cầu BCĐ thi cấp tỉnh phải có thành viên là lãnh đạo UBND các quận, huyện nhằm tăng cường hiệu quả và giải quyết nhanh, chính xác những khó khăn của cơ sở trong quá trình tổ chức kỳ thi. Quy định mới này đã được tỉnh Thái Nguyên thực hiện nghiêm túc. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức kỳ thi này, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét việc thành lập các BCĐ cấp quận, huyện.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, Trưởng BCĐ cấp quốc gia đề nghị BCĐ thi tỉnh Thái Nguyên có phương án kỹ lưỡng để đảm bảo y tế, trong đó có xử lý các tình huống phát sinh, nhất là liên quan đến dịch bệnh này.

Tiếp thu các góp ý của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên - Trưởng BCĐ cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT - Trịnh Việt Hùng hứa sẽ cùng đơn vị thực hiện tốt kỳ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế./.