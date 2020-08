TPHCM đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 6/8, UBND TPHCM ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tổ chức Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn thành phố.



Thực hiện kế hoạch này, tất cả các thí sinh phải thực hiện khai báo y tế, tình hình sức khỏe, lịch sử di chuyển, tiếp xúc theo quy định; chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế, giữ gìn sức khỏe, chủ động báo cho cha mẹ, thầy cô chủ nhiệm nếu có những dấu hiệu dịch tễ và đi khám sức khỏe tại các cơ sở y tế gần nhất.

Các thí sinh thuộc diện F1, F2 (nếu có) sẽ không tham gia kì thi theo kế hoạch (từ ngày 8-10/8/2020) mà dự thi sau theo quy định của Bộ GD-ĐT. Những thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở trong các buổi thi phải được thi riêng ở phòng thi dự phòng và được cơ sở y tế địa phương điều tra dịch tễ ngay sau buổi thi đó.



Tương tự như thí sinh, tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi phải thực hiện khai báo y tế, lịch sử di chuyển và tiếp xúc, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, không tham gia công tác thi nếu thuộc diện F1, F2 (nếu có),…



Đối với các điểm in sao đề thi, các điểm thi, điểm chấm, cần phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trước ngày làm việc đầu tiên 2 ngày và sau mỗi ngày làm việc. Các phòng thi phải được bố trí giãn cách tối đa, mỗi điểm thi phải có tối thiểu 2 phòng thi dự phòng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện bảo mật của kì thi, đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ.



Ngoài ra, các điểm cần phối hợp với địa phương nên thực hiện giãn cách, phân luồng, không để xảy ra tụ tập đông người cuối mỗi buổi thi; giữ gìn phòng thi, phòng làm việc, điểm thi sạch sẽ, thông thoáng tối đa nhưng phải đảm bảo yếu tố an toàn, bảo mật.



UBND TPHCM cũng giao cho Sở Y tế khẩn trương rà soát, lập danh sách thí sinh và cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi thuộc các đối tượng F0, F1, F2 (nếu có), báo cáo trước ngày 7/8/2020.



Đặc biệt, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Đại học Quốc gia TPHCM… cần chuẩn bị nhân sự dự phòng, sẵn sàng thay thế nếu trường hợp có cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu trong kì thi bị phát hiện thuộc diện F1, F2./.