Tuyển sinh đại học 2019: Nhiều trường tăng điểm nhận hồ sơ

Hiện nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2019 theo kết quả thi THPT quốc gia. Một số trường top đầu có mức điểm nhận hồ sơ cao hơn năm ngoái từ 1 đến 2 điểm. Tuy nhiên, các thí sinh cần lưu ý, đây chỉ là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển, còn mức điểm trúng tuyển thực tế chắc chắn sẽ cao hơn.



Đại học Kinh tế Quốc dân cùng một số trường đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Trong tuần qua, các trường như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Luật, Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng... đã công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển. Điểm nhận hồ sơ xét tuyển của các trường được chia một số mức khác nhau tùy thuộc vào nhóm ngành đào tạo, tổ hợp xét tuyển và cơ sở đào tạo.

So với năm 2018, mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển của một số trường top đầu tăng hơn từ 0,5 đến 1 điểm. Lý do mà nhiều trường đưa ra đó là năm nay phổ điểm thi của thí sinh cao hơn so với năm ngoái.

Ông Trần Văn Tớp, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội phân tích: "Năm 2019 phổ điểm tốt hơn, dự báo đều nói là phổ điểm nhích lên phía trên 1 điểm. Vì vậy điểm ngưỡng xét hồ sơ của Bách khoa cũng nhích lên phía trên khoảng 1 điểm. Ví dụ năm ngoái các chương trình đào tạo quốc tế là 18 điểm, chương trình chuẩn là 20 điểm, trừ một số chương trình khác 21.5 điểm, tuy nhiên năm nay chúng tôi đưa thêm một ngưỡng nữa là 24 điểm, cũng phù hợp với kết quả thi THPT quốc gia, phù hợp với nhận định chung của nhà trường và của chuyên gia trong kỳ thi THPT quốc gia".



Tuy nhiên, thí sinh cần lưu ý rõ, đây là ngưỡng điểm tối thiểu mà các trường nhận hồ sơ xét tuyển chứ không phải mức điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển. Điểm chuẩn của các ngành học trong một trường đại học phụ thuộc vào kết quả thi của thí sinh, số lượng đăng ký xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh và sở thích của thí sinh. Mặc dù điểm nhận hồ sơ xét tuyển của các ngành trong một trường như nhau, nhưng điểm chuẩn của các ngành sẽ khác nhau, có thể bằng, hoặc cao hơn mức điểm nhận hồ sơ từ 1 đến 2, thậm chí 4-5.

Ông Trần Khắc Thạc, Phó trưởng phòng Đào tạo đại học và sau đại học, trường Đại học Thủy lợi khẳng định: "Đây là quy định của Bộ, trước ngày 22/7, các trường phải công bố một ngưỡng để nhận hồ sơ xét tuyển năm nay. Với những thí sinh đã đăng ký xét tuyển rồi thì căn cứ thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng để các em có thể điều chỉnh lại nguyện vọng của mình. Thông thường ngưỡng đảm bảo chất lượng sẽ lệch so với điểm chuẩn thực tế trúng tuyển vào các ngành, các trường, đặc biệt là với các trường top trên và những ngành hot thì điểm chuẩn và ngưỡng nhận hồ sơ sẽ khác nhau rất nhiều nếu không muốn nói từ 3-5 điểm".



Nhiều chuyên gia và lãnh đạo các trường dự báo, điểm chuẩn của một số trường top đầu, những ngành có cơ hội việc làm cao như công an, quân đội, y dược, công nghệ thông tin... có khả năng điểm trúng tuyển sẽ cao hơn từ 1 đến 2 điểm. Tuy nhiên, với những trường top giữa, top dưới và những ngành học ít hấp dẫn thì điểm chuẩn trúng tuyển có thể chỉ tương đương năm ngoái. Dựa vào điểm thi của mình, thí sinh có thể cân nhắc có điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển hay không.

Ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, trường Đại học Kinh tế quốc dân khuyến cáo: "Đợt điều chỉnh nguyện vọng này, chúng tôi khuyến nghị các em thích ngành nào thì cứ giữ nguyên ngành đó. Tuy nhiên, mình có điều chỉnh cơ cấu hoặc ghi thêm một số nguyện vọng phù hợp với điểm thi của mình và thậm chí thấp hơn điểm thi của mình để đảm bảo các em có thể trúng tuyển vào trường mà các em mong muốn cũng như có thể được theo học ngành mà các em đã lựa chọn".



Từ ngày 22/7, thí sinh được chính thức thay đổi nguyện vọng theo hai phương thức là Trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển. Với hình thức Trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân được cấp để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

Các chuyên gia và lãnh đạo các trường cũng khuyến cáo, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần duy nhất nên cần cân nhắc thật kỹ về ngành, trường, điểm thi THPT quốc gia của bản thân để có cơ hội trúng tuyển cao nhất vào trường, ngành phù hợp./.