Việt Nam có nhiều trường đại học lọt top 500 trường tốt nhất Châu Á

Trong bảng xếp hạng đại học châu Á do THE công bố ngày 3/6, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp trong nhóm 201-250, Bách khoa Hà Nội ở nhóm 251-300 và Quốc gia TP HCM ở nhóm 400+ trong số gần 500 trường đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng.



Bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2020 của THE sử dụng 13 chỉ số tương tự bảng xếp hạng đại học thế giới, tập trung vào các khía cạnh về giảng dạy, nghiên cứu, hiệu quả chuyển giao tri thức và triển vọng quốc tế. Những tiêu chí này được điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm các trường đến từ châu Á, tạo góc nhìn mang tính đặc trưng vùng.

Ảnh sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội thực hiện nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Trong 3 đại diện của Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu về các chỉ số giảng dạy, nghiên cứu, triển vọng quốc tế. Đại học Bách khoa Hà Nội có chỉ số trích dẫn công bố khoa học cao nhất. Đại học Quốc gia TP HCM lại mạnh ở chỉ số thu nhập từ doanh nghiệp (thuộc khía cạnh hiệu quả chuyển giao tri thức).

Năm 2020, hai trường của Trung Quốc là Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh đứng đầu châu Á. Trường còn lại trong top 3 là Đại học Quốc gia Singapore. Ngoài ra, trong top 10 còn có Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) xếp thứ 6 và Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở vị trí đồng hạng 10.

Hong Kong có 3 đại diện góp mặt trong nhóm 10 trường tốt nhất, gồm Đại học Hong Kong (thứ 4), Khoa học và Công nghệ (thứ 5) và Trung văn Hương Cảng (thứ 8). Ba trường còn lại trong top 10 là Đại học Tokyo của Nhật Bản (thứ 7) và hai trường của Hàn Quốc là Đại học Quốc gia Seoul (thứ 9) và Đại học Sungkyunkwan (đồng hạng 10).

THE là tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, có trụ sở ở London, Anh. Tạp chí nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm THE - QS, bắt đầu từ năm 2004. Năm 2009, THE ngừng hợp tác với QS, ký thỏa thuận với Thomson Reuters - đơn vị thu thập và phân tích dữ liệu để xếp hạng./.