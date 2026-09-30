Vin Nexus Center - trường học hạnh phúc hình trái tim và những gam màu rất “lạ”

VOV.VN - Không có màu sắc rực rỡ, không góc cạnh vuông vức hay những hành lang dài đơn điệu, Vin Nexus Center được thiết kế với sự tinh tế và tỉ mỉ, dựa trên những nhu cầu rất cụ thể của học sinh giáo dục đặc biệt. Ở đây, từng cánh cửa, bậc thang, khoảng sân, ánh sáng… đều được cân nhắc để học sinh cảm thấy an toàn.