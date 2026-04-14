Giáo viên mầm non bị tố “tác động” vào đầu trẻ ở Hà Tĩnh

Thứ Ba, 12:33, 14/04/2026
VOV.VN - Đoạn video dài gần 1 phút ghi lại cảnh một giáo viên mầm non có hành vi “tác động” vào đầu trẻ ngay trong lớp học tại Hà Tĩnh đang lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận.

Tối 13/4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại sự việc xảy ra tại Trường Mầm non Bắc Hà, phường Thành Sen (thuộc TP Hà Tĩnh cũ, tỉnh Hà Tĩnh). Nội dung video cho thấy một nữ giáo viên bị cho là đã có hành vi “tác động” vào đầu một cháu bé trong lớp học.

giao vien mam non bi to tac dong vao dau tre o ha tinh hinh anh 1
Nữ giáo viên "tác động" vào vùng đầu trẻ. (Ảnh cắt từ video). 

Theo hình ảnh từ clip, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 16h cùng ngày, trong lớp có hai giáo viên đang đứng lớp và nhiều trẻ nhỏ đang ngồi học. Lúc này, một nữ giáo viên khác mặc áo đỏ từ bên ngoài đi vào, sau đó có hành động được cho là túm tóc và “tác động” vào vùng đầu một bé trai, khiến cháu phải đưa hai tay ôm đầu.

Toàn bộ diễn biến được ghi lại khá rõ ràng, trong bối cảnh lớp học vẫn có sự hiện diện của hai giáo viên khác.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại, bức xúc trước hành vi bị cho là chưa phù hợp trong môi trường giáo dục mầm non.

Sáng 14/4, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh cho biết đã nắm được thông tin ban đầu về vụ việc, đồng thời đề nghị phường Thành Sen phối hợp xác minh, làm rõ một cách khách quan. Quan điểm của Sở là sẽ kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Video nữ giáo viên "tác động" vào vùng đầu trẻ tại Hà Tĩnh.
Bá Thăng/VOV.VN
Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố 3 đối tượng bạo hành trẻ em
Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố 3 đối tượng bạo hành trẻ em

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng có hành vi bạo hành trẻ em tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Đồng Tháp lĩnh án tù treo
Bảo mẫu bạo hành trẻ em ở Đồng Tháp lĩnh án tù treo

VOV.VN - Ngày 28/7, Toà án nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp, tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (sinh năm 1999, ngụ xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) về tội “Hành hạ người khác”.

Bạo hành phụ nữ và trẻ em: Tội ác cần lên án
Bạo hành phụ nữ và trẻ em: Tội ác cần lên án

VOV.VN - Tình trạng bạo hành đối với phụ nữ, trẻ em vẫn diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Đây là những trở ngại lớn trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh ở Việt Nam. Bạo lực, bạo hành được coi là “tội ác” và cần phải lên án.

