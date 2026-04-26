Giữa mưu sinh và kỷ cương đô thị

Trật tự đô thị tại Hà Nội luôn là bài toán "nóng", nơi những "điểm nghẽn" không chỉ nằm ở lòng đường, vỉa hè mà còn ở sự xung đột giữa sinh kế người dân và kỷ cương pháp luật.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh

Trong đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch 332 của thành phố, lực lượng công an các phường đang bước vào một cuộc chiến không tiếng súng, với tinh thần "không có vùng cấm". Đằng sau những vỉa hè phong quang, lòng đường được trả lại thông thoáng, là những "ca đêm" quét sạch vi phạm và cả những trăn trở về lực lượng, công nghệ.

Phố Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn An Ninh (TP Hà Nội) trước đây vốn thường xuyên bị bủa vây bởi các phương tiện đỗ trái phép. Đặc biệt, tại khu vực cổng Trường Mầm non 10.10 trên phố Nguyễn An Ninh nhiều xe còn đỗ ngay trước cổng trưởng gây cản trở giao thông.

Sau phản ánh và kiểm tra thực tế, Công an phường Tương Mai đã tổ chức ra quân xử lý dứt điểm. Hàng rào sắt được lắp đặt giữ hành lang cho người đi bộ.

Trung tá Trần Quang Trung, Công an phường Tương Mai cho biết địa bàn có hơn 160.000 dân, mật độ khoảng 43.000 người/km², trong khi hạ tầng giao thông nhỏ hẹp, thiếu nghiêm trọng điểm đỗ xe hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý ô tô đỗ sai quy định trước cổng Trường mầm non 10.10.

Riêng với tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh khó khăn trong xử lý nằm ở việc thiếu hệ thống biển báo cấm dừng đỗ tại một số đoạn, khiến lực lượng chức năng thiếu chế tài xử phạt hành chính: "Trước thực trạng vi phạm thường tái diễn ngay khi vắng bóng lực lượng chức năng, Công an phường Tương Mai khẳng định sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên thay vì chỉ ra quân theo đợt. Đơn vị cũng đã tham mưu cho UBND phường nghiên cứu lắp đặt thêm biển báo cấm đỗ theo giờ tại các tuyến phố huyết mạch và đề xuất tận dụng các khu đất trống, dự án chưa triển khai để làm điểm trông giữ xe tạm thời cho nhân dân."

Tại phường Láng, lưu lượng các loại phương tiện tham gia giao thông rất lớn khiến các tuyến phố như Chùa Láng, xung quanh hồ Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm dừng đỗ sai quy định. Để giải quyết, công an phường đã triển khai những đợt “quét sạch” từ 4 giờ sáng, kết hợp với hơn 100 “mắt thần” từ trung tâm Camera giám sát trên toàn địa bàn phường để xử lý "phạt nguội".

Trung tá Nguyễn Trọng Tùng – Phó trưởng Công an phường Láng cho biết thêm: "Thực hiện Kế hoạch 332, chúng tôi tập trung xử lý lỗi lấn chiếm vỉa hè và dừng đỗ sai quy định. Có những hôm anh em đi tuần từ 4 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi để quét sạch vi phạm tại hàng quán, với quan điểm làm bằng sạch thì thôi và trên tinh thần là không có vùng cấm",

Hai phường Định Công và Khương Đình đã phối hợp giải tỏa chợ cóc ngõ 64, 66 Kim Giang

Ở một góc khác của thành phố, phường Khương Đình lại đối mặt với khó khăn về nguồn nhân lực. Từ gần 30 cán bộ trước đây, nay chỉ còn 16 người trực tiếp làm nhiệm vụ. Nhưng quân số ít không đồng nghĩa với hiệu quả thấp. Chợ cóc tại ngõ 64, 66 Kim Giang đã được giải tỏa. Những bất cập về biển báo giao thông tại nhiều vị trí cũng đang được rà soát, đề xuất thay đổi để tạo cơ sở xử lý triệt để.

Trung tá Nguyễn Minh Thắng – Tổ trưởng tổ Trật tự, Công an phường Khương Đình cho biết: "Chúng tôi đã có giải pháp tham mưu bổ sung các biển cấm đỗ, thay thế các biển cấm đỗ theo giờ để thay bằng biển cấm đỗ 24/7 để lực lượng công an phường duy trì thường xuyên và liên tục, xử lý triệt để các tồn tại trên địa bàn phường. Để đảm bảo TTATGT Công an phường cũng đã tham mưu, đề xuất Sở Xây dựng tổ chức giao thông ô tô một chiều dọc hai bờ sông để triệt tiêu việc dừng đỗ trái phép gây bức xúc."

Trong khi đó, tại phường Hoàng Mai, các biện pháp mạnh tay đang được áp dụng với những bãi xe lậu và các công trình chiếm dụng vỉa hè. Điểm nóng nhất là bãi xe tại ngõ 897 Giải Phóng, nơi đã hết phép nhưng vẫn hoạt động. Cùng với đó là tình trạng các tòa chung cư tự ý dựng hàng rào trên phần vỉa hè công cộng.

Để tránh tái vi phạm, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống hàng rào chắn tại các vị trí xung yếu, bảo vệ hành lang dành riêng cho người đi bộ tại phố Nguyễn Đức Cảnh

Thiếu tá Hoàng Hoa Sơn – Tổ trưởng Tổ trật tự, Công an phường Hoàng Mai cho biết: "Đối với bãi xe ngõ 897 Giải Phóng, qua kiểm tra không đủ điều kiện cấp phép tiếp, chúng tôi đã lập hồ sơ xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi trông giữ trái phép. Với hàng rào tại chung cư 897 do chung cư tự làm, sau khi xác minh vỉa hè này không thuộc quản lý của chung cư, trong tháng 5 tới, đơn vị sẽ tổ chức phá dỡ toàn bộ để trả lại vỉa hè cho người đi bộ".

Qua ghi nhận thực tế, có thể thấy lực lượng công an cơ sở vẫn đang ngày đêm nỗ lực giữ gìn trật tự đô thị, trong một “cuộc chiến” không hề dễ dàng. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc những tồn tại này, rõ ràng không thể chỉ trông chờ vào các đợt ra quân cao điểm. Khi hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu điểm đỗ xe, chế tài còn bất cập, và nhu cầu mưu sinh của người dân vẫn luôn hiện hữu… thì vi phạm rất dễ tái diễn, tạo thành vòng luẩn quẩn khó dứt.

Kế hoạch 332 đã và đang tạo ra những chuyển động tích cực. Nhưng để những kết quả ấy không chỉ dừng lại ở nhất thời, mà trở thành nếp sống bền vững, rất cần sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa – từ quy hoạch, hoàn thiện pháp lý, đến nâng cao ý thức của mỗi người dân. Chỉ khi đó, trật tự đô thị mới thực sự được thiết lập một cách lâu dài và hiệu quả.