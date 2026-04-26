中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giữa mưu sinh và kỷ cương đô thị

Chủ Nhật, 09:03, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trật tự đô thị Hà Nội tiếp tục là bài toán nan giải giữa nhu cầu mưu sinh của người dân và yêu cầu lập lại kỷ cương. Kế hoạch 332 đang tạo chuyển biến tích cực, nhưng để xử lý tận gốc cần đồng bộ từ hạ tầng, pháp lý đến ý thức cộng đồng.

Trật tự đô thị tại Hà Nội luôn là bài toán "nóng", nơi những "điểm nghẽn" không chỉ nằm ở lòng đường, vỉa hè mà còn ở sự xung đột giữa sinh kế người dân và kỷ cương pháp luật.

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử phạt nhiều trường hợp xe ô tô dừng, đỗ sai quy định gây cản trở giao thông trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh

Trong đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch 332 của thành phố, lực lượng công an các phường đang bước vào một cuộc chiến không tiếng súng, với tinh thần "không có vùng cấm". Đằng sau những vỉa hè phong quang, lòng đường được trả lại thông thoáng, là những "ca đêm" quét sạch vi phạm và cả những trăn trở về lực lượng, công nghệ. 

Phố Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn An Ninh (TP Hà Nội)  trước đây vốn thường xuyên bị bủa vây bởi các phương tiện đỗ trái phép. Đặc biệt, tại khu vực cổng Trường Mầm non 10.10 trên phố Nguyễn An Ninh nhiều xe còn đỗ ngay trước cổng trưởng gây cản trở giao thông.

Sau phản ánh và kiểm tra thực tế, Công an phường Tương Mai đã tổ chức ra quân xử lý dứt điểm. Hàng rào sắt được lắp đặt giữ hành lang cho người đi bộ.

Trung tá Trần Quang Trung, Công an phường Tương Mai cho biết địa bàn có hơn 160.000 dân, mật độ khoảng 43.000 người/km², trong khi hạ tầng giao thông nhỏ hẹp, thiếu nghiêm trọng điểm đỗ xe hợp pháp.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý ô tô đỗ sai quy định trước cổng Trường mầm non 10.10.

Riêng với tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh khó khăn trong xử lý nằm ở việc thiếu hệ thống biển báo cấm dừng đỗ tại một số đoạn, khiến lực lượng chức năng thiếu chế tài xử phạt hành chính: "Trước thực trạng vi phạm thường tái diễn ngay khi vắng bóng lực lượng chức năng, Công an phường Tương Mai khẳng định sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát thường xuyên thay vì chỉ ra quân theo đợt. Đơn vị cũng đã tham mưu cho UBND phường nghiên cứu lắp đặt thêm biển báo cấm đỗ theo giờ tại các tuyến phố huyết mạch và đề xuất tận dụng các khu đất trống, dự án chưa triển khai để làm điểm trông giữ xe tạm thời cho nhân dân."

Tại phường Láng, lưu lượng các loại phương tiện tham gia giao thông rất lớn khiến các tuyến phố như Chùa Láng, xung quanh hồ Láng, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyên Hồng thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm dừng đỗ sai quy định. Để giải quyết, công an phường đã triển khai những đợt “quét sạch” từ 4 giờ sáng, kết hợp với hơn 100 “mắt thần” từ trung tâm Camera giám sát trên toàn địa bàn phường để xử lý "phạt nguội".

Trung tá Nguyễn Trọng Tùng – Phó trưởng Công an phường Láng cho biết thêm: "Thực hiện Kế hoạch 332, chúng tôi tập trung xử lý lỗi lấn chiếm vỉa hè và dừng đỗ sai quy định. Có những hôm anh em đi tuần từ 4 giờ sáng đến 5 giờ rưỡi để quét sạch vi phạm tại hàng quán, với quan điểm làm bằng sạch thì thôi và trên tinh thần là không có vùng cấm",

Hai phường Định Công và Khương Đình đã phối hợp giải tỏa chợ cóc ngõ 64, 66 Kim Giang

Ở một góc khác của thành phố, phường Khương Đình lại đối mặt với khó khăn về nguồn nhân lực. Từ gần 30 cán bộ trước đây, nay chỉ còn 16 người trực tiếp làm nhiệm vụ. Nhưng quân số ít không đồng nghĩa với hiệu quả thấp. Chợ cóc tại ngõ 64, 66 Kim Giang đã được giải tỏa. Những bất cập về biển báo giao thông tại nhiều vị trí cũng đang được rà soát, đề xuất thay đổi để tạo cơ sở xử lý triệt để.

Trung tá Nguyễn Minh Thắng – Tổ trưởng tổ Trật tự, Công an phường Khương Đình cho biết: "Chúng tôi đã có giải pháp tham mưu bổ sung các biển cấm đỗ, thay thế các biển cấm đỗ theo giờ để thay bằng biển cấm đỗ 24/7 để lực lượng công an phường duy trì thường xuyên và liên tục, xử lý triệt để các tồn tại trên địa bàn phường. Để đảm bảo TTATGT Công an phường cũng đã tham mưu, đề xuất Sở Xây dựng tổ chức giao thông ô tô một chiều dọc hai bờ sông để triệt tiêu việc dừng đỗ trái phép gây bức xúc."

Trong khi đó, tại phường Hoàng Mai, các biện pháp mạnh tay đang được áp dụng với những bãi xe lậu và các công trình chiếm dụng vỉa hè. Điểm nóng nhất là bãi xe tại ngõ 897 Giải Phóng, nơi đã hết phép nhưng vẫn hoạt động. Cùng với đó là tình trạng các tòa chung cư tự ý dựng hàng rào trên phần vỉa hè công cộng.

Để tránh tái vi phạm, lực lượng chức năng đã lắp đặt hệ thống hàng rào chắn tại các vị trí xung yếu, bảo vệ hành lang dành riêng cho người đi bộ tại phố Nguyễn Đức Cảnh

Thiếu tá Hoàng Hoa Sơn – Tổ trưởng Tổ trật tự, Công an phường Hoàng Mai cho biết: "Đối với bãi xe ngõ 897 Giải Phóng, qua kiểm tra không đủ điều kiện cấp phép tiếp, chúng tôi đã lập hồ sơ xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi trông giữ trái phép. Với hàng rào tại chung cư 897 do chung cư tự làm, sau khi xác minh vỉa hè này không thuộc quản lý của chung cư, trong tháng 5 tới, đơn vị sẽ tổ chức phá dỡ toàn bộ để trả lại vỉa hè cho người đi bộ".

Qua ghi nhận thực tế, có thể thấy lực lượng công an cơ sở vẫn đang ngày đêm nỗ lực giữ gìn trật tự đô thị, trong một “cuộc chiến” không hề dễ dàng. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc những tồn tại này, rõ ràng không thể chỉ trông chờ vào các đợt ra quân cao điểm. Khi hạ tầng chưa đồng bộ, thiếu điểm đỗ xe, chế tài còn bất cập, và nhu cầu mưu sinh của người dân vẫn luôn hiện hữu… thì vi phạm rất dễ tái diễn, tạo thành vòng luẩn quẩn khó dứt.

Kế hoạch 332 đã và đang tạo ra những chuyển động tích cực. Nhưng để những kết quả ấy không chỉ dừng lại ở nhất thời, mà trở thành nếp sống bền vững, rất cần sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa – từ quy hoạch, hoàn thiện pháp lý, đến nâng cao ý thức của mỗi người dân. Chỉ khi đó, trật tự đô thị mới thực sự được thiết lập một cách lâu dài và hiệu quả.

Phố phường Hà Nội ra sao sau gần 1 tuần ra quân lấy lại vỉa hè?

VOV.VN - Theo ghi nhận, sau gần 1 tuần các phường trên địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tại một vài tuyến phố, nhất là vào ban đêm, vi phạm vẫn diễn ra công khai.

Hoàng Hà/VOV-Giao thông
Tag: Hà Nội trật tự đô thị Kế hoạch 332 lấn chiếm vỉa hè dừng đỗ sai quy định công an phường chợ cóc bãi xe lậu giao thông đô thị tin Hà Nội nóng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục