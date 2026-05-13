  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội chạm ngưỡng 36 độ, miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới

Thứ Tư, 14:56, 13/05/2026
VOV.VN - Nhiệt độ tại Hà Nội trưa 13/5 trạm ngưỡng 35.7 độ C, nhiều nơi ở miền Trung vượt 38 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn và mất nước do nền nhiệt cao kéo dài trong những ngày tới.

Ngày 13/5, khu vực từ Nghệ An đến TP.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như trạm: Láng (Hà Nội) 35.7 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 37.0 độ; Trà My (Đà Nẵng) 36.4 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.6 độ; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 36.8 độ; Tà Lài (Đồng Nai) 36.3 độ, độ ẩm tương đối lúc 13h trưa phổ biến 55-60%.

Dự báo diễn biến trong 24h đến 48h tới. 

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16-17/5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Tag: nắng nóng dự báo thời tiết Hà Nội
Thời tiết hôm nay 18/4: Cảnh báo vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa đá, gió giật
VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 18/4, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.    

Dự báo thời tiết phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XVI từ 13–16/3
VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 13–16/3/2026, nhiều khu vực trên cả nước phổ biến ít mưa, trời rét về đêm và sáng ở miền Bắc. Trên biển có gió Đông Bắc mạnh, biển động. Dự báo nhằm phục vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết từ 24 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trong đó, Hà Nội ghi nhận có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

