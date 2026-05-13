Hà Nội chạm ngưỡng 36 độ, miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng mới

Ngày 13/5, khu vực từ Nghệ An đến TP.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h trưa phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như trạm: Láng (Hà Nội) 35.7 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 37.0 độ; Trà My (Đà Nẵng) 36.4 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 37.6 độ; Sơn Hòa (Đắk Lắk) 36.8 độ; Tà Lài (Đồng Nai) 36.3 độ, độ ẩm tương đối lúc 13h trưa phổ biến 55-60%.

Dự báo diễn biến trong 24h đến 48h tới.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45- 50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Khu vực Nam Bộ có nắng nóng, miền Đông có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16-17/5.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.