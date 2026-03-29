Hà Nội “chạy nước rút” loạt dự án chống ngập trước mùa mưa bão 2026

Mùa mưa bão 2026 đang đến gần, trong khi tình trạng úng ngập tại khu vực nội thành vẫn là vấn đề nan giải nhiều năm qua. Trước yêu cầu cấp bách, TP Hà Nội đang tăng tốc triển khai hàng loạt dự án thoát nước, chống ngập nhằm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Hà Nội gấp rút hoàn thành các dự án chống ngập trước mùa mưa bão 2026.

Tăng tốc 12 dự án chống ngập khẩn cấp

Theo kế hoạch, Hà Nội đang triển khai 12 dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn. Trong đó, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng) thực hiện 3 dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai 7 dự án, cùng 2 dự án theo hình thức PPP (hợp tác công – tư).

Các khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, hệ thống cống, cáp ngầm cơ bản đã được tháo gỡ. Hiện các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Dự kiến trong quý II và III/2026, hàng loạt dự án thoát nước, chống ngập sẽ hoàn thành. Đáng chú ý, hai dự án bể ngầm điều tiết nước mưa tại chợ Hàng Da và khu vực dốc cầu Đuống được đặt mục tiêu hoàn thành ngay trong quý II/2026.

Ghi nhận tại dự án cụm công trình đầu mối Yên Nghĩa – trạm bơm tiêu thoát nước khẩn cấp phía Tây Thủ đô – hàng trăm cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc liên tục trên công trường. “Chiến dịch 80 ngày đêm” được phát động nhằm đẩy tiến độ thi công lên mức cao nhất.

Công nhân đang đẩy nhanh tiến độ các dự án chống ngập ở Hà Nội, nhiều hạng mục về đích trong quý II/2026.

Chủ đầu tư và các nhà thầu đã đồng loạt cam kết thực hiện chiến dịch này để sớm đưa công trình vào vận hành, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân trước mùa mưa bão.

Đẩy nhanh các dự án trọng điểm, quyết tâm hoàn thành trước mùa mưa

Song song với đó, dự án cải tạo kênh Thụy Phương – có tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng – đang được triển khai khẩn trương. Dự án nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch, đồng thời giải quyết tình trạng úng ngập cục bộ tại các khu vực như Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và vùng lân cận.

Hiện dự án đã bước vào giai đoạn tăng tốc thi công với nhiều hạng mục như đóng cừ, làm đường công vụ, đổ bê tông dầm đỉnh, đào lòng kênh, thi công dầm đáy, nạo vét và xây dựng các cống hộp.

Chủ đầu tư và các nhà thầu đã đồng loạt treo khẩu hiệu, cam kết thực hiện “Chiến dịch 80 ngày đêm” nhằm sớm đưa công trình vào vận hành, đáp ứng sự mong mỏi của người dân Thủ đô trước mùa mưa bão.

Tuyến cống từ phố Hoàng Minh Thảo và đường Võ Chí Công dẫn nước về sông Tô Lịch cũng đang được thi công đồng bộ, nhiều đoạn đã hoàn thiện và lắp đặt.

Ông Nguyễn Văn Thành – đại diện nhà thầu thi công gói thầu số 6 (trạm bơm đầu mối Thụy Phương) – cho biết: “Đây là công trình trọng điểm, mang tính cấp bách của TP Hà Nội. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị để đảm bảo tiến độ”.

Theo ông Thành, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, nhất là việc lắp đặt 4 tổ máy bơm phải thực hiện đổ bê tông tại chỗ. “Kết cấu công trình phải đảm bảo độ bền cao, hạn chế rung lắc khi vận hành, do đó quá trình thi công phải tính toán kỹ lưỡng để vừa đảm bảo kỹ thuật, vừa đáp ứng tiến độ”, ông Thành nói.

Bên cạnh đó, các đơn vị thi công cũng phải đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu về vệ sinh môi trường trong suốt quá trình triển khai.

Công trường xây dựng hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ (thành phố Hà Nội) đang hoạt động nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Đức Hưng – Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội – cho biết, đơn vị đang quyết tâm hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 30/4/2026.

“Chúng tôi đang trực tiếp triển khai 3 dự án trong tổng số 12 dự án chống ngập, phục vụ các khu vực như Đại lộ Thăng Long, Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra và khu vực chợ Hàng Da. Các hạng mục chính sẽ hoàn thành trước 30/4, các phần hoàn thiện trên mặt đất tiếp tục triển khai trong tháng 5/2026”, ông Hưng thông tin.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cũng cho biết, đến ngày 30/6/2026, các dự án sẽ hoàn thiện cảnh quan kênh, hoàn trả mặt đường Hoàng Minh Thảo, hoàn thành tuyến cống hộp dọc đường Võ Chí Công để chính thức bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Bổ sung dự án mới, hướng tới giải pháp bền vững, dài hạn

Bên cạnh các dự án đang triển khai, UBND TP Hà Nội vừa báo cáo HĐND TP về việc đầu tư thêm 3 dự án khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng.

Dự án hồ điều hòa Mễ Trì được thành phố triển khai khẩn cấp nhằm tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây Thủ đô.

Trong đó, đáng chú ý là dự án xây dựng hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt trên toàn TP với tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý I/2027.

Hệ thống này tích hợp mạng lưới cảm biến AIoT, thu thập dữ liệu về lượng mưa, mực nước và các công trình thoát nước, từ đó cho phép dự báo, cảnh báo sớm và hỗ trợ vận hành theo thời gian thực. Đồng thời, hệ thống còn giúp các cơ quan quản lý khai thác dữ liệu và điều phối vận hành trên nền tảng số.

Hai dự án còn lại là xây dựng hồ điều hòa Chèm (khoảng 9 ha, vốn 540 tỷ đồng) và hồ Liên Mạc 1 (khoảng 13 ha, vốn 780 tỷ đồng). Cả hai dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026, trong đó phần hồ chính hoàn tất trước tháng 6/2026.

Theo UBND TP Hà Nội, việc phát triển các hồ điều hòa nhằm tăng khả năng trữ và điều tiết nước, đồng thời cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị.

Dù đã có nhiều nỗ lực, tiến độ phát triển hệ thống hồ điều hòa của Hà Nội vẫn chậm so với yêu cầu. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, TP cần khoảng 5.405 ha hồ điều hòa, trong khi đến đầu năm 2026 mới đạt khoảng 1.010 ha, tương đương chưa đến 19%.

Để tăng tốc chống ngập, Hà Nội đã quyết định đầu tư khẩn cấp 10 công trình gồm 5 dự án thoát nước và 5 hồ điều hòa với tổng vốn gần 5.600 tỷ đồng, đặt mục tiêu hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Song song đó, Sở Xây dựng đang xây dựng đề án chống ngập giai đoạn 2026–2030 với tầm nhìn dài hạn, hướng tới các giải pháp bền vững như mở rộng hạ tầng thoát nước, bổ sung hồ điều hòa, bể ngầm, tăng diện tích cây xanh, cải tạo bề mặt thấm nước và phát triển mô hình “thành phố bọt biển”.

Danh mục ưu tiên trong đề án có tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, thể hiện định hướng chuyển từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro ngập lụt một cách chủ động và bền vững.

Xây hồ điều hòa Mễ Trì rộng khoảng 12ha, mức đầu tư gần 400 tỷ đồng ở Tây Hà Nội Để chứa nước mưa và chống ngập cho khu vực phía Tây Hà Nội, hiện công trình hồ nhân tạo Mễ Trì (còn gọi là hồ Đồng Bông 2) nằm trên phường Đại Mỗ. Công trình được khởi công tháng 1/2026 (trước Tết Nguyên đán) và thi công theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 370 tỷ đồng và có thời gian hoàn thành hồ chứa nước, hạng mục cống điều tiết… trước 30/4, hoàn thành tổng thể dự án vào 30/6/2025. Dự án có danh mục đầu tư: Xây dựng lòng hồ chứa nước khoảng 12 ha, Kè bao quanh hồ chiều dài khoảng 1.950 m, Xây dựng cống điều tiết bằng bê tông cốt thép đúc sẵn để kết nối với kênh Đồng Bông…. Công trình được xây dựng nhằm hoàn thiện hệ thống hồ điều hòa theo quy hoạch thoát nước của Thủ đô, góp phần tăng khả năng điều tiết và trữ nước cho khu vực. Không chỉ đóng vai trò là hồ điều hòa, dự án còn bao gồm việc xây dựng hệ thống cống điều tiết kết nối với kênh Đồng Bông và trạm bơm Đồng Bông. Hệ thống này giúp điều phối dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước khi xảy ra mưa lớn, từ đó, hạn chế tình trạng úng ngập thường xuyên xảy ra tại một số khu vực phía Tây thành phố.