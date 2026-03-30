Hà Nội cho đăng ký nguyện vọng lớp 10 từ 10–17/4, không còn giới hạn khu vực

Thứ Hai, 14:54, 30/03/2026
VOV.VN - Học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập năm học 2026–2027 từ ngày 10/4 đến hết 17/4 trên Cổng tuyển sinh đầu cấp. Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường nào, không bị giới hạn theo khu vực.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ ngày 4/4 đến 6/4, các trường tổ chức cho học sinh đăng ký thử nghiệm trên Cổng tuyển sinh đầu cấp tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn. Toàn bộ dữ liệu thử nghiệm sẽ được xóa sau đó để chuẩn bị cho đợt đăng ký chính thức.

Trước ngày 10/4, các nhà trường tiếp tục hỗ trợ học sinh đăng ký trực tuyến; đồng thời thu, kiểm tra hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (nếu có), tiếp nhận hồ sơ thí sinh tự do và cập nhật dữ liệu lên hệ thống của ngành. Việc cấp mã học sinh và mật khẩu cho học sinh lớp 9, kể cả thí sinh tự do, cũng được hoàn tất trong giai đoạn này.

Lịch thi vào lớp 10 10 trung học phổ thông công lập thành phố Hà Nội

Từ ngày 10/4 đến hết ngày 17/4, học sinh chính thức đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập theo hình thức trực tuyến. Trong thời gian này, các em được phép điều chỉnh nguyện vọng nhưng phải hoàn thành trước 24h ngày 17/4/2026. Sau thời điểm trên, nguyện vọng đã đăng ký sẽ không được thay đổi.

Năm học 2026–2027, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3 và không bị giới hạn theo khu vực tuyển sinh.

Về phương thức tuyển sinh, các trường trung học phổ thông công lập không chuyên tiếp tục áp dụng hình thức thi tuyển với một kỳ thi chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Kỳ thi gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút mỗi môn; Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Nội dung đề thi bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu thuộc chương trình lớp 9.

Từ năm học 2026–2027, việc tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội không còn yêu cầu học sinh phải có hộ khẩu thường trú. Thay vào đó, học sinh chỉ cần có nơi cư trú tại Hà Nội là đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

Thí sinh cần lưu ý hoàn thành đăng ký đúng thời gian quy định để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi dự tuyển.

Bỏ phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh Hà Nội có thêm cơ hội chọn trường

VOV.VN - Hà Nội dự kiến bỏ chia khu vực tuyển sinh lớp 10 công lập. Theo PGS.TS Trần Thành Nam - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐHQGHN), chủ trương này sẽ mở rộng quyền lựa chọn trường cho học sinh. Tuy nhiên, để hiệu quả cần quy hoạch hệ thống trường học đồng bộ và thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các trường.

Thu Hằng/VOV.VN
Phụ huynh, học sinh được gì từ quy định bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội?

VOV.VN - Năm 2026 Hà Nội dự kiến có nhiều điểm mới trong công tác tuyển sinh lớp 10 THPT. Đáng chú ý là dự kiến bỏ điều kiện nơi thường trú (hộ khẩu thường trú) khi đăng ký vào các trường THPT công lập như mọi năm.

Hà Nội bỏ 12 khu vực tuyển sinh lớp 10: Phụ huynh thấp thỏm chờ phân tuyến

VOV.VN - Mô hình 12 khu vực tuyển sinh lớp 10 quen thuộc của Hà Nội đứng trước khả năng thay đổi, nhưng phương án chính thức vẫn chưa được công bố. Khi kỳ thi vốn đã cạnh tranh nay càng thêm áp lực bởi khoảng trống thông tin, nhiều phụ huynh buộc phải tính đường "giữ chỗ" ở trường ngoài công lập để đề phòng "rủi ro".

Tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội: Nhiều "cửa" vào hơn, trường tư tăng tuyển sớm

VOV.VN - Cuộc đua vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2026-2027 đã nóng lên từ cuối năm 2025 khi hàng loạt trường THPT tư thục đồng loạt công bố phương án tuyển sinh sớm. Xét học bạ, đánh giá năng lực và tuyển thẳng...được mở rộng, tạo thêm nhiều "cửa vào" lớp 10 thay vì chỉ phụ thuộc chủ yếu vào một kỳ thi như lâu nay.

