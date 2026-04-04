Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí xe buýt cho toàn dân

Thứ Bảy, 15:03, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan, làm rõ thông tin lan truyền về việc thành phố sắp miễn phí vé xe buýt cho người dân.

Theo Sở Xây dựng, qua rà soát nội dung báo chí thời gian gần đây, một số thông tin với tiêu đề “Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt” chưa phản ánh đúng bản chất, gây hiểu nhầm về chủ trương của thành phố.

Hiện Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân

Cơ quan này khẳng định, hiện tại Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân. Thành phố hiện chỉ áp dụng chính sách miễn vé đối với một số đối tượng gồm: người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và hộ nghèo.

Sở Xây dựng cho biết, Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Sau khi luật được ban hành và có hiệu lực, thành phố sẽ cụ thể hóa các chính sách, trong đó có việc bổ sung các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

TP.HCM sẽ miễn phí xe buýt cho toàn dân: Liệu có nên thực hiện lâu dài?

VOV.VN - Chính sách miễn phí xe buýt không nên được thực hiện lâu dài, vì dù thực hiện kiểu gì đi nữa thì đương nhiên nó vẫn là gánh nặng cho ngân sách. Toàn bộ phần chi phí đó ngân sách thành phố phải chi trả, với gánh nặng ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng/năm đối với TP.HCM - một con số rất lớn.

Đ.Hưng/VOV.VN
Tết Nguyên đán 2026, Hà Nội miễn phí xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân
VOV.VN - Thời gian miễn phí từ ngày 14 đến hết 22/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng).

Nhà chờ xe buýt ở Hà Nội nhếch nhác, gây mất mỹ quan đô thị
VOV.VN - Hà Nội kêu gọi người dân chuyển đổi phương tiện giao thông sang phương tiện xanh, cũng như khuyến khích việc đi lại bằng phương tiện công cộng, tuy nhiên, bên cạnh hạ tầng giao thông, đường sá chật chội, những phương tiện giao thông này vẫn không đủ hấp dẫn khi nhà chờ bẩn thỉu, xuống cấp...

Hà Nội tăng các tuyến xe buýt phục vụ nhân dân tham quan Hội chợ Mùa Thu 2025
VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Công văn về việc tăng cường các tuyến buýt phục vụ Nhân dân, du khách tham quan Hội chợ Mùa Thu-2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

