Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí xe buýt cho toàn dân

Theo Sở Xây dựng, qua rà soát nội dung báo chí thời gian gần đây, một số thông tin với tiêu đề “Hà Nội lên phương án miễn phí xe buýt” chưa phản ánh đúng bản chất, gây hiểu nhầm về chủ trương của thành phố.

Hiện Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân

Cơ quan này khẳng định, hiện tại Hà Nội chưa có chủ trương miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân. Thành phố hiện chỉ áp dụng chính sách miễn vé đối với một số đối tượng gồm: người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và hộ nghèo.

Sở Xây dựng cho biết, Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Sau khi luật được ban hành và có hiệu lực, thành phố sẽ cụ thể hóa các chính sách, trong đó có việc bổ sung các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.