Hà Nội chuẩn bị các điểm tiếp nhận cách ly người từ nước ngoài về

Theo Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung, phải nhìn nhận rõ để xác định, tất cả những trường hợp tiếp xúc gần âm tính được xét nghiệm trong 1-2 ngày đầu chỉ là một yếu tố để đánh giá.

Chờ khai báo y tế ở sân bay quốc tế Nội Bài (ảnh minh họa)

Về năng lực xét nghiệm, Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn Thành phố các trung tâm CDC Hà Nội có thể lấy được từ 1.500-2.000 mẫu 1 ngày. Những ngày tới năng lực xét nghiệm sẽ nâng cao hơn từ 2.000-2.500 mẫu.



Hà Nội xác định vẫn còn 3 nguy cơ lây nhiễm lớn. Nhóm 1, đến từ Trung, Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản; Nhóm thứ 2, những khách du lịch đến trước ngày 10/3; Nhóm thứ 3, các công dân Việt Nam, học sinh, sinh viên du học trở về nước. Đến nay, cả nước đón hơn 4.000 người, riêng Hà Nội gần 1.000 người. Tất cả các trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm, đo thân nhiệt ngay trong ngày. Tuy nhiên, những người này hoàn toàn vẫn có thể phát bệnh trong những ngày tới. Bên cạnh đó, những người cách ly tập trung theo dõi cũng có nguy cơ.

Trong giai đoạn này là giai đoạn tiến đến mức độ nguy hiểm cảnh báo cao hơn.

Lãnh đạo Thành phố cho biết, Thủ tướng vừa giao cho các Thành phố và Bộ Quốc phòng cùng tham gia đón sinh viên từ nước ngoài về nước, tính toán các địa điểm tiếp nhận. Thành phố dự kiến các địa điểm như: khu nhà ở sinh viên tại Pháp Vân – Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) có thể tiếp nhận 2.000 trường hợp, huy động một số trường dạy nghề ở Phú Xuyên, Sơn Tây, Chương Mỹ, Mê Linh, Sóc Sơn; bệnh viện đa khoa Mê Linh cũ sẽ sửa sang lại… để chuẩn bị cho kịch bản xấu tổ chức một bệnh viện đảm bảo chữa trị cho 200 bệnh nhân. Ngoài ra, một số điểm dự định khác sử dụng cách ly để phòng ngừa, Khu tái định cư Thượng Thanh, quận Long Biên có thể tiếp nhận khoảng 2.000 người.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên cho biết, đến nay địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành phố kịp thời triển khai thực hiện các kế hoạch về đề án ứng phó trong tình huống khẩn cấp ở cấp độ 2, 3 của toàn huyện và tập huấn 18/24 xã, phường, thị trấn và lấy 197 thôn làm “thành trì” cho việc thực hiện 4 tại chỗ. 179 thôn này đang làm đề án cụm dân cư an toàn. Trên nguyên tắc xây dựng hộ gia đình an toàn sau đó đến cụm dân cư an toàn làm cơ sở để xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn. Từ nguyên tắc này, huyện Đông Anh thống kê toàn huyện, tại thời điểm này ngoài các trường hợp dịch đến Đông Anh, thống kê có 870 người làm việc ở các lĩnh vực, công việc dễ lây nhiễm như: tiếp viên hàng không, vệ sinh máy bay, hướng dẫn viên du lịch. Đông Anh có 340 người làm việc tại các bộ phận của sân bay Nội Bài tất cả những người này đều có cam kết đảm bảo hạn chế tiếp xúc.

Toàn huyện xây dựng đến cụm dân cư an toàn trên góc độ gia đình an toàn “Chúng tôi thống kê được 197 nhà văn văn hóa điểm sinh hoạt là nơi trung tâm điều hành các nội dung phòng, chống dịch; huy động đội ngũ y, bác sỹ đã nghỉ hưu về tham gia công tác viên cộng với 720 cộng tác viên thường trực, thường xuyên ở các nhà văn hóa, cụm dân cư để đảm bảo việc hướng dẫn cho người dân như một “thành trì” trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. Và xây dựng các phương án nếu như phải khoanh vùng một xóm, một thôn thì đây chính là nơi cung cấp lực lượng, vật tư, lương thực thực phẩm, thuốc men để tiếp cận được xây dựng theo 3 lớp: trực tiếp; cung ứng và lực lượng hỗ trợ bên ngoài. Từ cụm dân cư an toàn, thôn, xóm an toàn, xã an toàn và xây dựng cho cả huyện an toàn với nguyên tắc 4 tại chỗ Đông Anh thực hiện xong toàn bộ lộ trình, kể cả kế hoạch liên quan đến cán bộ chủ chốt từ thôn đến xã trong đội ngũ cán bộ điều hành nếu bị cách ly, bị nhiễm thì cách thức xử lý và điều hành công việc diễn ra.

Theo tinh thần các đơn vị hiện nay phải xây dựng phương án cụ thể ứng phó dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị tất cả các phương án phải được chuẩn bị kiểm tra, rà soát đảm bảo đồng bộ. Theo đó, về nhân lực điều dưỡng; các bác sĩ có chuyên môn cao (có sức khỏe tốt), vào chăm sóc trực tiếp bệnh nhân; các y tá, bác sĩ ở các chuyên khoa xét nghiệm sau này có thể trưng dụng đi lấy mẫu thì phải lên danh sách cụ thể, rõ ràng. Các phương án phải đảm bảo nơi cách ly đủ công tác hậu cần, đủ phương tiện trang thiết bị cho các tuyến, trong đó tuyến 1 là quan trọng số 1, trang thiết bị phải đồng bộ từ mũ, tấm che mặt, kính, khẩu trang, quần áo, găng tay, ủng phải đầy đủ. Các đơn vị chuyên môn phải tính toán phương án theo hướng 24/24h/7 ngày số lượng bác sĩ, số lượng hậu cần là bao nhiêu theo 3 ca. Bên cạnh đó phải cụ thể các phương án tách người bệnh già, người bệnh nền dương tính virus Sars-CoV-2 ra một nhóm, người khỏe một nhóm… những trường nhà ai đủ điều kiện thì đưa về nhà, không đủ điều kiện thì đi viện, bệnh nền đưa đến các cơ sở y tế và quan trọng nhất là máy thở thì phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện. “Riêng Sở Y tế, Thường trực Thành ủy đề nghị lấy sinh viên của các trường học viện quân y, đại học y, trường cao đẳng y trên địa bàn thành phố để tập huấn”, ông Chung cho biết.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng nêu rõ, các nhóm cách ly hiện nay, nhóm một, cách ly để chữa bệnh đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Thành phố cũng đang đang chuẩn bị để có vài nghìn chỗ để các trường hợp dương tính vào các bệnh viện của Thành phố (chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cơ sở y tế); nhóm hai, cách ly để phòng ngừa đưa về cách ly tập trung cũng như cách ly tại cộng đồng. “Mỗi một phương án cách ly này đều chuẩn bị kèm theo nguồn nhân lực, trang thiết bị khác nhau để tránh lãng phí và phải được tập huấn nghiệp vụ phòng tránh lây nhiễm”. Về phục vụ hậu cần, ông Chung gợi ý có thể có phương án đặt mua của các đơn vị chế biến thức ăn của hàng không, để cung cấp cho các khu tập trung…

Thành phố đã có phân công và sẽ cụ thể hóa hơn nữa liên quan đến trách nhiệm của tổ dân phố, chính quyền phường, y tế phường, y tế quận, lãnh đạo quận để tổ chức thực hiện khoa học hơp lý, mỗi người phụ trách một việc, đảm bảo thông thạo, nắm được toàn diện để khi có việc không bị rối loạn “Chống dịch như chống giặc, mỗi phường chỉ một tư lệnh, một quận chỉ 1 người, toàn Thành phố một ban chỉ đạo thống nhất”, ông Chung nói./.