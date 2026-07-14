Ngày 14/7, khu vực Hà Nội ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ lúc 13h tại nhiều nơi dao động từ 35,4–36,3 độ C, trong đó Láng đạt 36,3 độ C; Hà Đông 35,7 độ C; Ba Vì 35,6 độ C; Sơn Tây và Hoài Đức cùng ở mức 35,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-54%.

Hà Nội chuẩn bị nắng nóng 35-37 độ C, cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động yếu, trong các ngày 15 và 16/7, Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất từ 55-60%.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17/7. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được cảnh báo ở cấp 1.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Thời tiết nắng nóng kéo dài cũng có thể gây mất nước, kiệt sức và đột quỵ do sốc nhiệt đối với người phải làm việc hoặc di chuyển ngoài trời trong thời gian dài.

Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ lưu ý, nhiệt độ dự báo trong bản tin là nhiệt độ đo trong điều kiện khí tượng tiêu chuẩn. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tại các khu vực có nhiều bề mặt hấp thụ nhiệt như bê tông, đường nhựa.