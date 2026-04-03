  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hà Nội đề xuất cho xe hợp đồng 29 chỗ hoạt động 24/24 giờ

Thứ Sáu, 08:47, 03/04/2026
VOV.VN - Trước bất cập phát sinh trong triển khai quy định hạn chế giờ lưu thông, Sở Xây dựng và Công an Hà Nội đề xuất thành phố cho phép xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, đặc biệt xe du lịch 29 chỗ, được hoạt động 24/24 giờ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ ngành du lịch.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn. Trong đó, quy định hạn chế giờ lưu thông đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đang bộc lộ nhiều bất cập, nhất là với nhóm xe du lịch 29 chỗ.

ha noi de xuat cho xe hop dong 29 cho hoat dong 24 24 gio hinh anh 1
Ảnh minh họa

Theo quy định hiện hành, các phương tiện này chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp cần thiết lưu thông trong khung giờ cao điểm phải có văn bản chấp thuận của Công an thành phố.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nhiều xe 29 chỗ phục vụ khách du lịch phải dừng chờ tại các tuyến phố ngoài phạm vi hạn chế để đợi đến giờ được phép lưu thông. Một số đơn vị buộc phải sử dụng thêm xe nhỏ (từ 16 chỗ trở xuống) để trung chuyển hành khách, gây phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch.

Trước tình hình đó, Sở Xây dựng và Công an thành phố đã thống nhất đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh Quyết định 01/2026 theo hướng cho phép xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, bao gồm xe 29 chỗ, được hoạt động 24/24 giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.

Screenshot_1_5.jpg

Cấm xe tải vào giờ cao điểm: Đường phố Hà Nội “dễ thở” hơn?

VOV.VN - Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm qua đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân đô thị. Trong bối cảnh đó, quy định cấm xe tải từ 2 tấn trở lên lưu thông trong nội thành từ 6h sáng đến 21h tối vừa được triển khai tại Hà Nội đang nhận được sự quan tâm.

Tag: xe 29 chỗ giờ cấm xe xe hợp đồng giao thông Hà Nội vận tải du lịch cấm xe
Xử lý nghiêm xe khách lớn hoạt động ở phố cổ trong giờ cấm

VOV.VN - Những ngày qua VOV nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng nhiều xe khách, xe du lịch trên 16 chỗ vẫn ngang nhiên hoạt động ở phố cổ Hà Nội trong các khung giờ cao điểm gây ùn nghẽn giao thông và bức xúc cho người dân mặc dù đã có quy định hạn chế.

Cấm xe máy xăng theo khung giờ ở Hà Nội: Ô nhiễm giảm được bao nhiêu?

VOV.VN - Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?

Hà Nội đề xuất cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ, khu vực

VOV.VN - Tại kỳ họp thường kỳ thứ 28 HĐND thành phố Hà Nội sắp diễn ra từ ngày 26-28/11, HĐND thành phố sẽ xem xét nội dung ban hành nghị quyết thay thế Nghị quyết số 47 của HĐND Thành phố, về việc quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có việc cấm xe máy xăng.

