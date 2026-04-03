Hà Nội đề xuất cho xe hợp đồng 29 chỗ hoạt động 24/24 giờ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND thành phố về việc thực hiện Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND quy định hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn. Trong đó, quy định hạn chế giờ lưu thông đối với xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng đang bộc lộ nhiều bất cập, nhất là với nhóm xe du lịch 29 chỗ.

Theo quy định hiện hành, các phương tiện này chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Trường hợp cần thiết lưu thông trong khung giờ cao điểm phải có văn bản chấp thuận của Công an thành phố.

Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy nhiều xe 29 chỗ phục vụ khách du lịch phải dừng chờ tại các tuyến phố ngoài phạm vi hạn chế để đợi đến giờ được phép lưu thông. Một số đơn vị buộc phải sử dụng thêm xe nhỏ (từ 16 chỗ trở xuống) để trung chuyển hành khách, gây phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch.

Trước tình hình đó, Sở Xây dựng và Công an thành phố đã thống nhất đề xuất UBND thành phố xem xét điều chỉnh Quyết định 01/2026 theo hướng cho phép xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, bao gồm xe 29 chỗ, được hoạt động 24/24 giờ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu đi lại của du khách.