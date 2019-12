Hà Nội điều hơn 2.200 xe khách dịp Tết, nghiên cấm tăng giá vé tùy tiện

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết Nguyên đán Canh Tý, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã lên kế hoạch tăng cường xe khách.

Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường xe nhằm giải tỏa khách có nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ Tết.

Ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết dự kiến lượng xe dự phòng tăng cường cho cả đợt nghỉ Tết là 2.200 xe khách. Ngoài ra, các tuyến buýt kế cận với tần suất cao cũng làm giảm tải lượng hành khánh liên tỉnh đi các tuyến đường ngắn.



Theo ông Toàn, dịp Tết Dương lịch năm 2020 vào ngày thứ Tư - vào giữa tuần lại rất gần với Tết Nguyên Đán nên lượng khách sẽ tăng nhiều so với ngày thường và tăng cao hơn ngày cuối tuần hàng tuần.

Tuy nhiên, ông Toàn nhìn nhận, hiện nay các phương tiện vận tải trên các bến đang hoạt động mới đạt bình quân khoảng 30-50% hệ số trọng tải phương tiện, vì vậy lượng xe đang hoạt động cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

“Một số tuyến cự ly ngắn có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào một thời điểm trong ngày, do đó cần có dự phòng phương tiện tăng cường,” vị Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho hay.

Đối với dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý, dự kiến lượng khách đi lại vào sẽ bắt đầu đông từ ngày 15/1/2020 đến hết ngày 24/1/2020 (tức từ 21-30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) và 10 ngày sau Tết Nguyên Đán đối với các tuyến đường dài.

“Thường trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán khách sẽ dàn đều trong đợt, tập trung cao hơn vào trước ngày 23 tháng Chạp và ngày bắt đầu được nghỉ của Nhà nước (ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi). Dự kiến lượng khách qua bến trong thời gian cao điểm sẽ tăng khoảng 130-150% so với ngày thường,” ông Toàn đánh giá.

Với tình hình hoạt động hiện tại của các phương tiện vận tải trên các các bến đang hoạt động bình quân với khoảng 50% hệ số trọng tải phượng tiện, ông Toàn khẳng định lượng xe về cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng, đối với một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Sơn La, Lào Cai ... sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn cục bộ vào từng thời điểm nhưng lượng xe trên tuyến và xe dự phòng tăng cường vẫn có khả năng vận chuyển hết khách trong ngày.

Trong thời gian trước Tết, lượng khách tập trung đông chủ yếu ở các tuyến đường ngắn. Sau thời gian nghỉ Tết, lượng khách lại tăng mạnh trên các tuyến đường dài như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Gia Lai, Buôn Mê Thuột... tập trung tại bến xe Giáp Bát.

Để đảm bảo trật tự giao thông, an toàn đi lại của người dân trong dịp Tết, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các Trạm công an bến, công an phường, công an quận để xây dựng phương án phối hợp đảm bảo trật tự an ninh trên bến; ngăn chặn việc vận chuyển chất nổ, chất cháy, hàng cấm, hàng giả, cò mồi, rê dắt khách...

Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận tải nếu có tăng giá vé một chiều phải gửi đăng ký giá vé và vé trước ngày 10/1/2020; tổ chức ký cam kết với từng lái xe không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký, không chở quá số ghế quy định. Các bến xe sẽ phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông vận tải giải quyết các hiện tượng xe vòng vo đón khách trước cửa bến...

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội kiến nghị Tổng công ty vận tải Hà Nội hỗ trợ Công ty huy động một số xe dự phòng nhằm giải toả hết khách trong các ngày cao điểm; Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp 120 phù hiệu xe tăng cường giải tỏa khách cho dịp Tết Dương Lịch, cấp 850 phù xe hiệu xe tăng cường giải tỏa khách cho dịp Tết Nguyên Đán (nếu có phát sinh Công ty sẽ chủ động đề nghị Sở hỗ trợ cấp thêm).

Phía đơn vị này cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Công an thành phố trong việc phân luồng giao thông dịp lễ, cho phép xe có phù hiệu xe tăng cường của Sở được phép đi trong nội thành để đến các bến xe kịp thời giải toả khách.

Tăng cường cần 1.200 lượt xe buýt trong dịp Tết Nguyên đán

Sở GTVT Hà Nội cho biết, dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị vận tải bố trí thêm 65 phương tiện xe buýt dự phòng tăng cường với 130 lượt xe/ngày. Tổng số lượt xe tăng cường dự kiến là 1.170 lượt.

Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị vận tải trên địa bàn Hà Nội sẽ bố trí thêm 65 phương tiện xe buýt dự phòng.

Theo đó, Sở GTVT xây dựng kế hoạch bố trí xe tăng cường phục vụ trên các tuyến có nhu cầu đi lại tăng cao qua khu vực các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, các điểm trung chuyển xe buýt như: Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Quốc Việt trong những ngày cao điểm để kịp thời giải tỏa khách khi có sự gia tăng đột biến.

Liên quan đến các tuyến xe khách đường dài, hiện các bến xe Giáp Bát, Gia Lâm, Mỹ Đình dự kiến tăng cường 1.300 lượt xe; bến xe Nước Ngầm, Yên Nghĩa dự kiến tăng trên 200 lượt xe trên một số tuyến nhu cầu đi lại tăng cao như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Lào Cai…

"Các đơn vị vận tải cũng phối hợp với Liên Đoàn lao động thành phố xây dựng chương trình đưa công nhân tại các khu công nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết miễn phí. Dự kiến khoảng 30 xe được huy động để hỗ trợ công nhân", Sở GTVT Hà Nội thông tin.

Yêu cầu không tăng giá vé tùy tiện dịp Tết

Ngày 24/12, Sở GTVT buổi làm việc với các doanh nghiệp vận tải và các bến xe trên địa bàn TP Hà Nội triển khai kế hoạch phục vụ vận tải trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Canh tý 2020.

TP Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm nạn tăng giá vé xe khách tùy tiện dịp Tết.

Ông Vũ Hà, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp vận tải giữ ổn định giá cước dịp Tết, không tăng giá vé tùy tiện và thu giá cao hơn niêm yết...

“Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ rà soát lại công tác phục vụ, đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến họp với các DN vận tải để giữ ổn định giá cước vận tải dịp Tết, không tăng giá tuỳ tiện...”, ông Vũ Hà nói.

Ông Vũ Hà cũng cho biết, Sở GTVT cũng đề nghị các doanh nghiệp cố gắng giữ ổn định giá cước vận tải dịp Tết, không tăng giá vé tùy tiện và thu giá cao hơn niêm yết.

"Sở GTVT Hà Nội và các cơ quan chức năng sẽ lắng nghe ý kiến của các đơn vị vận tải, điều hành bến để có phương án tốt nhất phục vụ Tết. Tất cả những vấn đề còn tồn tại, DN cần đề xuất để cơ quan có chức năng tháo gỡ kịp thời các khó khăn”, ông Vũ Hà nói./.