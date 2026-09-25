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Hà Nội đóng đường đê Long Biên - Xuân Quan ban đêm để thi công cầu Trần Hưng Đạo

Thứ Sáu, 11:49, 25/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 25/9/2026 đến 25/2/2027, đoạn đê Long Biên - Xuân Quan qua khu vực hồ Lâm Du, Hà Nội, sẽ tạm đóng từ 23h đến trước 4h sáng để phục vụ nâng, hạ và vận chuyển kết cấu thép thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đóng đường từ 23h đến trước 4h sáng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo.

ha noi dong duong de long bien - xuan quan ban dem de thi cong cau tran hung Dao hinh anh 1
Hà Nội đóng đường đê Long Biên - Xuân Quan ban đêm để thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Theo phương án, từ ngày 25/9/2026 đến 25/2/2027, đoạn đường đê Long Biên - Xuân Quan giao với đường Cổ Linh, khu vực hồ Lâm Du, sẽ được tạm thời đóng trong thời gian thực hiện nâng, hạ và vận chuyển kết cấu thép phục vụ dự án.

Thời gian đóng đường từ 23h hôm trước đến trước 4h sáng hôm sau. Trước 4h, toàn bộ phương tiện phục vụ thi công phải di chuyển về nơi tập kết, không được dừng, đỗ trên đường đê nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông.

Trong thời gian đoạn đường bị đóng, các phương tiện lưu thông trên đê Long Biên - Xuân Quan qua khu vực hồ Lâm Du sẽ được hướng dẫn đi xuống đường Cổ Linh để qua khu vực rào chắn. Sau đó, phương tiện tiếp tục hành trình theo hướng cầu Chương Dương hoặc cầu Thanh Trì.

Hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn công trường sẽ được bố trí từ xa và tại khu vực tổ chức thi công, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình, bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Tăng cường phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông

Theo phương án được phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo rộng rãi thời gian rào chắn, đồng thời bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông và phối hợp với Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc trong quá trình thi công.

ha noi dong duong de long bien - xuan quan ban dem de thi cong cau tran hung Dao hinh anh 2
Từ ngày 25/9/2026 đến 25/2/2027, đoạn đê Long Biên - Xuân Quan qua khu vực hồ Lâm Du, Hà Nội, sẽ tạm đóng từ 23h đến trước 4h sáng để phục vụ nâng, hạ và vận chuyển kết cấu thép thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu khu vực công trường phải bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, rào chắn, đèn chiếu sáng và thiết bị cảnh báo giao thông ban đêm. Các đơn vị thi công có trách nhiệm thường xuyên thu dọn phế liệu xây dựng, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình thi công.

Để kiểm soát bụi, chủ đầu tư phải thực hiện che chắn công trường, bố trí cầu rửa xe, phun sương và tưới ẩm tại những vị trí có nguy cơ phát sinh bụi.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội được đề nghị phối hợp hướng dẫn phân luồng, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm và theo dõi tình hình giao thông để kịp thời đề xuất điều chỉnh khi phát sinh bất cập.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố có trách nhiệm phối hợp di dời điểm dừng xe buýt nếu cần thiết, đồng thời thông báo cho các đơn vị vận hành để điều chỉnh lộ trình những tuyến buýt liên quan trên đường Long Biên - Xuân Quan.

Việc tổ chức đóng đường vào ban đêm nhằm tạo điều kiện cho hoạt động nâng, hạ và vận chuyển kết cấu thép phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân vào ban ngày.

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Sau gần 8 tháng, cầu Trần Hưng Đạo sắp dựng những nhịp vòm thép đầu tiên

VOV.VN - Sau gần 8 tháng khởi công, dự án cầu Trần Hưng Đạo đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi, 7/7 bệ trụ cầu chính và đang đẩy nhanh thi công thân trụ, gia công kết cấu vòm thép. Đến giữa tháng 8/2026, sản lượng toàn dự án đạt gần 40%, nhiều hạng mục đang được triển khai đồng thời trên bờ và giữa sông Hồng.

Phi Long/VOV.VN
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