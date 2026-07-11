Hà Nội dự kiến đặt tên 51 đường, phố mới và 1 công viên

UBND Thành phố Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026.

Theo đó, 51 tuyến đường, phố đặt tên mới 5, trong đó có: 39 đường, phố mang tên địa danh và dạng tên khác và 12 đường, phố mang tên danh nhân). 5 đường, phố điều chỉnh độ dài và 1 công trình công cộng đề nghị đặt tên mới của 31 phường, xã.

Phố Nguyễn Hữu An mang tên danh nhân trên địa bàn phường Cầu Giấy là 1 trong 51 đường, phố dự kiến được đặt tên mới năm 2026 (Ảnh minh họa- Chat GPT)

Đặt tên 51 tuyến đường, phố mới

1. Phố Nguyễn Hữu An (phường Cầu Giấy): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt phố Tôn Thất Thuyết tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội (đối diện Tòa án Nhân dân Khu vực 4) đến ngã tư giao cắt phố Dương Đình Nghệ tại tòa chung cư E. Power (đối diện trụ sở Cục Hải quan).

2. Đường Đại Yên (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Yên Sơn tại cổng Trường THPT Chương Mỹ A đến ngã ba giao cắt tại lối vào Trường THPT Đặng Tiến Đông (tổ dân phố 4 Đại Yên) tiếp giáp ranh giới xã Quảng Bị (hết địa phận phường Chương Mỹ).

3. Đường Ngọc Hòa (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Chúc Sơn (tại Km 22+100 quốc lộ 6) tại tổ dân phố Ngọc Giả đến ngã tư giao cắt đường đi tổ dân phố Yên Sơn và tổ dân phố Trúc Đồng, phường Chương Mỹ.

4. Đường Ninh Sơn (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường chùa Trầm (tại tổ dân phố Long Châu Sơn và tổ dân phố Ninh Sơn) đến ngã ba giao cắt tại di tích đình Ninh Sơn (tổ dân phố Ninh Sơn).

5. Đường chùa Trăm Gian (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Chúc Sơn tại thôn Đồng Nanh, phường Chương Mỹ đến ngã ba giao cắt tại điểm ranh giới hết địa phận phường Chương Mỹ (tại Km 25 - tỉnh lộ 419).

6. Đường Phụng Châu (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt tại điểm cuối đường Phượng Bãi đến ngã ba giao cắt tại điểm tiếp giáp phường Chương Mỹ và xã Hưng Đạo (hết địa phận phường Chương Mỹ) tại tổ dân phố Phương Bản.

7. Đường Long Châu (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường dự kiến đặt tên Phụng Châu tại điểm tiếp giáp tổ dân phố Long Châu Sơn và Phương Bản đến ngã ba giao cắt đường chùa Trầm tại cổng chùa Vô Vi.

8. Đường Yên Khê (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường dự kiến đặt tên "Đại Yên" tại tổ dân phố 1 phường Chương Mỹ (Km 33+00 tỉnh lộ 419) đến ngã ba giao cắt đường liên xã Quảng Bị, Trần Phú và phường Chương Mỹ tại cổng làng Yên Khê và Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động.

9. Đường Lý Triện (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Biên Giang tại tổ dân phố Yên Phúc đến ngã ba giao cắt tại di tích đình Phú Mỹ (tổ dân phố Phú Mỹ).

10. Phố Vũ Nam Long (phường Dương Nội): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt phố Phạm Khắc Hòe, đối diện Công viên Thiên Văn Học đến ngã ba giao cắt đường Dương Nội tại tổ dân phố Hoàng Hanh, phường Dương Nội.

11. Phố Vũ Tuyên Hoàng (phường Hoàng Liệt): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt phố Hoàng Liệt đối diện trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt và Trường Tiểu học Hoàng Liệt đến ngã ba giao cắt phố Linh Đường cạnh trụ sở UBND phường Hoàng Liệt.

12. Phố Cổ Mai (phường Hoàng Mai): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt đường Đỗ Mười cạnh trụ sở UBND phường Hoàng Mai (tổ dân phố 9 - 10 Pháp Vân, phường Hoàng Mai) đến ngã tư giao cắt đường Tam Trinh tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Sở.

13. Phố Vũ Lập (phường Long Biên): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Cổ Linh (tại tổ dân phố 21 phường Long Biên), đối diện Trường THCS Long Biên đến ngã ba giao cắt phố Đàm Quang Trung, đối diện Aeon Long Biên (tổ dân phố 21 phường Long Biên).

14. Phố Phú Cường (phường Phú Lương): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt phố Phú Lương (đối diện di tích đình Nhân Trạch) tại số nhà 208 phố Phú Lương đến ngã ba giao cắt tại lối vào làng Thượng Mạo (tổ dân phố 13,14,17,18,19 phường Phú Lương) cạnh nghĩa trang liệt sĩ phường Phú Lương.

15. Phố Vo Thượng (phường Phúc Lợi): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt đường Phúc Lợi tại điểm cuối phố Vũ Xuân Thiều (cạnh Trung tâm Văn hóa phường Phúc Lợi) đến ngã ba giao cắt đường Viên Chiếu tại trụ sở UBND phường Phúc Lợi.

16. Đường chùa Mía (phường Sơn Tây): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt quốc lộ 32 (Km 47+650) tại cổng làng Đông Sàng đến ngã ba giao cắt tại xóm Chợ (tổ dân phố Đông Sàng), điểm giáp giữa phường Sơn Tây và xã Quảng Oai.

17. Đường Đường Lâm (phường Sơn Tây): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường dự kiến đặt tên "chùa Mía" tại điểm đối diện di tích chùa Mía và chợ Mía (ngã ba chợ Mía) đến ngã ba giao cắt đường đi di tích đền và lăng Ngô Quyền tại cầu Cam Lâm (tổ dân phố Đoài Giáp).

18. Đường Cam Lâm (phường Sơn Tây): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt tại điểm cuối đường dự kiến đặt tên "Đường Lâm" tại cầu Cam Lâm (tổ dân phố Cam Lâm) đến ngã tư giao cắt cạnh di tích đền và lăng Ngô Quyền (cạnh rặng Duối

19. Phố Nguyễn Long (phường Tây Hồ): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Vũ Tuấn Chiêu (đối diện sân khấu phố Trịnh Công Sơn) đến ngã ba giao cắt ngõ 52 Tô Ngọc Vân tại thung lũng hoa Hồ Tây.

20. Phố Đỗ Cao Mại (phường Xuân Đỉnh): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Xuân Tảo, tại Tòa chung cư CT2-789 đến ngã ba giao cắt cạnh số nhà BT1- 13 phố Nguyễn Xuân Khoát.

21. Phố Bùi Huy Đáp (phường Yên Sở): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Ngọc Hồi (tại số nhà 19 Ngọc Hồi) đến ngã ba giao cắt đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (tổ dân phố 7B -18 của phường Yên Sở).

22. Đường Dương Hòa (xã Dương Hòa): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt đường Quế Dương tại điểm cuối đường Kẻ Sấu (cầu Cát Quế) tại thôn 2 - Dương Hòa đến ngã tư giao cắt tại cầu Đắc Sở và đường đi thôn chùa Ngụ (xã Dương Hòa) và thôn Yên Thái (xã Sơn Đồng).

23. Đường Quang Dũng (xã Đan Phượng): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt phố Tân Hội (đối diện cổng chào Cụm công nghiệp thị trấn Phùng) thuộc tổ dân phố Tây Sơn, xã Đan Phượng đến ngã ba giao cắt đường đi thôn Tháp Thượng, Thu Quế, xã Đan Phượng (tại thôn Tháp Thượng).

24. Đường Hát Môn (xã Hát Môn): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt quốc lộ 32 (Km27 + 500) tại cầu 7 (thôn Táo 1 - xã Hát Môn) đến ngã tư giao cắt tỉnh lộ 417 (Km8 + 400) và đường liên xã Hát Môn - Liên Minh tại cửa hàng xăng dầu Hát Môn. Dài: 7.110m, rộng: 9m (lòng đường 7m, lề đường mỗi bên 1m);

25. Đường Hợp Tiến (xã Hồng Sơn): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường tỉnh lộ 424 (Km6+100) tại lối vào thôn Hạ Quất đến ngã ba giao cắt tại di tích đình Thượng Quất (thôn Thượng Quất).

26. Đường Xuy Xá (xã Hồng Sơn): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường tỉnh lộ 419 (Km56+600) tại lối vào thôn Thượng, xã Hồng Sơn đến ngã ba giao cắt tại di tích đình Thượng và Trạm bơm thôn Thượng - Xuy Xá.

27. Đường Vạn Kim (xã Hương Sơn): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường tỉnh lộ 419 (Km64+700) tại di tích chùa Đại Bi (thuộc thôn Kim Bôi) đến ngã ba giao cắt đường tỉnh lộ 419 (Km68+400) thuộc thôn Đốc Tín.

28. Đường Đốc Tín (xã Hương Sơn): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường tỉnh lộ 419 tại Km67+500 đến ngã ba giao cắt tại xóm 7, thôn Đốc Tín (cạnh bờ kênh đào).

29. Đường Nghĩa Hương (xã Kiều Phú): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường dự kiến đặt tên Liệp Tuyết tại thôn Vĩnh Phúc đến ngã ba giao cắt đường tiếp nối đường Phủ Quốc tại thôn Thế Trụ, cạnh trường THCS Nghĩa Hương.

30. Đường Liệp Tuyết (xã Kiều Phú): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt tỉnh lộ 421 (Km0+00) thuộc địa bàn thôn Phú Mỹ đến ngã ba giao cắt chân đê tả Tích tại thôn Vĩnh Phúc.

31. Đường Liên Minh (xã Liên Minh): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đê hữu Hồng (thuộc thôn Cổ Ngoã) đến ngã tư giao cắt đường Ba Đảm Đang (Km 2+100 tỉnh lộ 417) đối diện Công ty sản xuất Thương mại & Dịch vụ Đức Phượng.

32. Đường Nam Phù Liệt (xã Nam Phù): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đê hữu Hồng tại dự án cầu Ngọc Hồi (vành đai 3,5) thuộc thôn Đại Lan, xã Nam Phù đến ngã ba giao cắt đê hữu Hồng tại điểm giáp ranh xã Hồng Vân và xã Nam Phù (lối vào đền Mẫu Cửu Tây Thiên, xã Hồng Vân).

33. Đường Lê Sạn (xã Nam Phù): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường dự kiến đặt tên Nam Phù Liệt tại chân đê hữu Hồng (thôn 3 - Vạn Phúc) đến ngã ba giao cắt đường Đông Mỹ tại thôn 1 - Đông Mỹ (số nhà 126 Đông Mỹ).

34. Đường Đông Trạch (xã Nam Phù): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Ngũ Hiệp tại thôn Tương Chúc đến ngã ba giao cắt đường dự kiến đặt tên Nam Phù Liệt tại chân đê hữu Hồng (tại thôn Đông Trạch).

35. Đường Liên Hồng (xã Ô Diên): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt tại chân đê Liên Hồng - Liên Trung cạnh trụ sở Công an xã Ô Diên (thôn Liên Hồng) đến ngã ba giao cắt đường Ô Diên tại điểm đối diện cổng làng Trúng Đích.

36. Đường đền Văn Hiến (xã Ô Diên): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Ô Diên tại thôn Hạ Mỗ đến ngã ba giao cắt đê Tiên Tân (thôn Hạ Mỗ). Dài: 853m, rộng: 20m (lòng đường 14m, vỉa hè mỗi bên 3m); 37. Đường Hòa Thạch (xã Phú Cát): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Hồ Chí Minh (km416+00) tại thôn Long Phú đến cầu Hòa Thạch, thuộc thôn Bạch Thạch, xã Phú Cát.

38. Đường Đông Yên (xã Phú Cát): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt tại đầu cầu Đông Thượng, thôn Đông Thượng (Km1+300 tỉnh lộ 421B) đến ngã ba giao cắt tại thôn Đông Hạ (đội 1, xóm Trại Vàng, Km16+00 tỉnh lộ 421B

39. Đường Phú Cát (xã Phú Cát): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Hồ Chí Minh (Km 441+350) tại thôn 7 xã Phú Cát đến cầu Phú Cát, tại thôn 2 xã Phú Cát.

40. Đường Phú Mãn (xã Phú Cát): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Hồ Chí Minh (Km412+ 800) tại thôn Đồng Vàng, xã Phú Cát đến ngã ba giao cắt tại đập Gốc Sy, thuộc thôn Đồng Vỡ.

41. Đường Hạ Dương (xã Phù Đổng): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt đường Hà Huy Tập tại tổ dân phố Đuống 2 (đối diện đường Phan Đăng Lưu) đến ngã tư giao cắt đường tiếp nối quốc lộ 1B tại thôn Phù Dực 2.

42. Đường Nguyễn Đình Huấn (xã Phù Đổng): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt đường Yên Thường cạnh di tích chùa Phúc Nương và đền thờ quận công Nguyễn Đình Huấn đến ngã ba giao cắt đường đi thôn Lại Hoàng cạnh cổng làng Lại Hoàng.

43. Đường Thao Chính (xã Phú Xuyên): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt quốc lộ 1A (Km208 + 80) tại thôn Thao Chính, xã Phú Xuyên (cạnh trụ sở đội Quản lý thị trường số 21) đến ngã ba giao cắt đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại thôn Thao Chính.

44. Đường Vạn Điểm (xã Phú Xuyên): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt tỉnh lộ 429 (Km 1+500), cạnh cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tại thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên đến ngã ba giao cắt đối diện Trường mầm non và Nhà Văn hóa thôn Vạn Điểm.

45. Đường Thượng Lâm (xã Phúc Sơn): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt tại điểm cuối đường dự kiến đặt tên "Tuy Lai" tại xứ đồng Rỉ, thôn Trê (xã Phúc Sơn) đến ngã tư giao cắt đường tránh Tuy Lai-Thượng Lâm tại thôn Trì, cạnh nghĩa trang liệt sĩ Thượng Lâm.

46. Đường Tuy Lai (xã Phúc Sơn): Cho đoạn từ ngã tư giao cắt cạnh di tích chùa Mẽ (đường tiếp nối đi ngã tư Kênh Đào và đường An Mỹ) tại thôn Trù, xã Phúc Sơn đến ngã tư giao cắt đối diện điểm đầu đường dự kiến đặt tên "Thượng Lâm" tại xứ đồng Rỉ (thôn Trê, xã Phúc Sơn).

47. Đường Bột Xuyên (xã Phúc Sơn): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường tỉnh lộ 419 (Km 46+700) cạnh di tích chùa Quế Lâm đến ngã ba giao cắt đê tả Đáy tại thôn Lai Tảo, xã Phúc Sơn.

48. Đường Lại Yên (xã Sơn Đồng): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Nguyễn Viết Thứ tại nghĩa trang nhân dân thôn Phương Bảng đến ngã ba giao cắt đường dự án vành đai 3.5 cạnh nghĩa trang nhân dân thôn Kim Hoàng.

49. Đường Cổ Điển Nam (xã Thanh Trì): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường Quang Lai tại Trường tiểu học Thanh Trì và Trung tâm dịch vụ tổng hợp Thanh Trì đến ngã ba giao cắt tại Trường THCS Chu Văn An (thôn Cổ Điển A).

50. Đường Thành Dền (xã Tiến Thắng): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường tỉnh lộ 312 (Km3+170) đối diện Công ty nước sạch Mê Linh đến ngã ba giao cắt đường liên xã Tiến Thắng - Yên Lãng.

51. Đường Trần Minh Hiến (xã Tiến Thắng): Cho đoạn từ ngã ba giao cắt đường 23B (Km 18+20) đối diện nghĩa trang Thanh Tước, tại thôn Phú Hữu, xã 13 Tiến Thắng đến ngã tư giao cắt tại đường dự án vành đai 4 (tại thôn Ngự Tiền, xã Tiến Thắng). Dài: 2.370 m, rộng: 8m (lòng đường 6m, vỉa hè mỗi bên 1m);

Điều chỉnh độ dài 5 tuyến đường, phố

1. Đường chùa Trầm (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ điểm cuối đường chùa Trầm tại ngã ba giao cắt cạnh cổng chùa Vô Vi đến ngã ba giao cắt tại đường tỉnh lộ 419 (Km26+ 500) tại điểm tiếp giáp tổ dân phố Tiên Lữ và Quyết Tiến. Kéo dài: 760m, rộng: 7m (lòng đường 5m; lề đường mỗi bên 1m);

2. Đường Chúc Sơn (phường Chương Mỹ): Cho đoạn từ điểm cuối đường Chúc Sơn tại ngã tư giao cắt đường dự kiến đặt tên chùa Trăm Gian và đường Ngọc Hòa (ngã tư chợ Cống) đến hết địa phận phường Chương Mỹ tại ngã tư giao cắt tại tổ dân phố Sơn Đồng, tiếp giáp thôn Đồng Trữ xã Phú Nghĩa (đường T7 Khu công nghiệp Phú Nghĩa).

3. Phố Đặng Thùy Trâm (phường Nghĩa Đô): Cho đoạn từ điểm cuối phố Đặng Thùy Trâm tại ngã năm giao cắt phố Phạm Tuấn Tài và phố Nghĩa Tân (số nhà 60 và 77 Đặng Thùy Trâm) đến ngã ba giao cắt phố Trần Quốc Hoàn (đối diện số nhà 25 Trần Quốc Hoàn).

4. Phố Kiều Mai (phường Xuân Phương): Cho đoạn từ điểm cuối phố Kiều Mai tại Học viện kỹ thuật quân sự - khu Kiều Mai đến ngã ba giao cắt đường Phan Tây Nhạc cạnh Bệnh viện Đại học Phenikaa.

5. Đường Tả Thanh Oai (xã Đại Thanh): Cho đoạn từ điểm cuối đường Tả Thanh Oai tại ngã ba giao cắt cạnh nghĩa trang liệt sĩ Tả Thanh Oai, thôn Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh đến di tích chùa Dâu, thôn Thượng Phúc, xã Đại Thanh.

Ngoài ra, TP Hà Nội đặt tên 1 công trình công cộng: Công viên An Hòa (phường Cầu Giấy): Cho khu vực đất đã quy hoạch và xây dựng công viên thuộc phường Cầu Giấy. Phía Bắc giáp trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ. Phía Nam giáp phố Hoàng Quán Chi. Phía Đông giáp tuyến phố dự kiến đặt tên Nguyễn Hữu An. Phía Tây giáp Cung thiếu nhi Hà Nội, đường Phạm Hùng.